Общо 40 меморандума за сътрудничество между 6 унгарски университета и 23 български висши училища са подписани по време на Първия българо-унгарски ректорски форум, съобщават от Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Форумът е организиран от Съвета на ректорите в партньорство с община Самоков, Регионалния съвет за развитие на Самоков и Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на България в Унгария.

Темата на събитието е „Висшето образование – ключ към иновациите и регионалното развитие“,

а неговата цел – да насърчи сътрудничеството и обмена на добри практики между българските и унгарските университети.

В първото издание на Българо-унгарския ректорски форум се включват ръководствата на висши училища от България и Унгария, представители на държавни институции, дипломатическия корпус, бизнеса и академичната общност. Гости на откриването на форума са Н.Пр. Миклош Борош – посланик на Унгария в България, заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, Йордан Бочков – почетен консул на България в Унгария, кметът на община Самоков д-р инж. Ангел Джоргов.

„България и Унгария имат дълги исторически връзки, както и успешни традиции в сферата на образованието. Независимо от политическите промени и турбулентности, подкрепата на МОН за такива сътрудничества е силна и тя ще продължи и в бъдеще“, заявява акад. Николай Витанов.

Той посочва, че форумът е още една стъпка в подкрепа на укрепването на двустранното партньорство и открива възможности за задълбочаване на институционалното сътрудничество между университети от двете страни.

Председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова отбелязва, че се надява внушителният брой подписани договори за съвместно сътрудничество да бъде фундамент, върху който ще се градят продуктивни и ефективни партньорства.

„Вярвам, че това е само първата крачка, която направихме в сътрудничеството между Съвета на ректорите и Унгарската конференция на ректорите. Това е само началото на обмен на идеи, добри практики и опит в развитието на образователното пространство: то е наше общо – регионално, дунавско, европейско“, казва проф. Темелкова.

Проф. д-р Бела Меркели – президент на Конференцията на ректорите в Унгария, започва приветствието си към гостите на форума с думи на Александър Флеминг: „Всеки успех ни мотивира да постигнем един по-голям успех“.

„Уверен съм, че настоящата среща ще бъде ново начало и постижение и за двете страни. Много се радвам, че бизнесът от региона също присъства – без тях нашите инициативи не биха били възможни“, подчертава още проф. Меркели.

От унгарската академична общност представят пред българските колеги особеностите, историческото развитие и успехите на системата на висшето образование в своята страна.

Подробно внимание е обърнато на унгарския модел на академична реформа – начини на финансиране, академична автономност и възможностите за колаборации с бизнеса, които унгарските университети планират и осъществяват.

Ден преди събитието кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов провежда среща със Съвета на ректорите и Унгарската конференция на ректорите, посветена на възможностите за разкриване на висше училище или университетски филиал в Самоков. Унгарските ректори посещават и водещи предприятия в Самоков, които работят и вече си сътрудничат с университети или имат интерес за подобно партньорство.