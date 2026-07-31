От 1 август 2026 г. влизат в сила изменения в държавното обществено осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Промените засягат осигурителните прагове, режима на осигуряване на държавните служители, минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии, както и размера на вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за определени дейности.

Част от останалите параметри на бюджета на ДОО, като размерите на пенсиите и социалните обезщетения, вече са в сила от 1 юли 2026 г. и не представляват нови промени от 1 август.

Една от най-съществените промени е увеличаването на осигурителните прагове.

От 1 август минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица става 620,20 евро,

колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 г. От същата дата максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава на 2300 евро.

Наред с това се актуализират и минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, определени в приложенията към Закона.

Съществена реформа е въведена и при осигуряването на държавните служители по Закона за държавния служител и на заетите по Закона за съдебната власт.

От 1 август държавните служители започват поетапно да участват със собствени средства в заплащането на осигурителните си вноски.

През периода от 1 август до 31 декември 2026 г. съотношението между осигурителя и осигуреното лице ще бъде 80:20, а от 1 януари 2027 г. ще достигне общия режим от 60:40, който се прилага за останалите работещи. Промяната представлява една от най-значимите структурни реформи в публичния сектор през последните години.

Изменения има и при фонд „Трудова злополука и професионална болест“. За седем икономически дейности се променят размерите на осигурителните вноски в зависимост от оценката на професионалния риск. За останалите икономически дейности действащите размери на вноските се запазват без изменение.

Макар да не представляват промени, влизащи в сила от 1 август, Законът за бюджета на ДОО определя и основните размери на пенсионните и социалноосигурителните плащания за второто полугодие на 2026 г. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 347,51 евро, считано от 1 юли до 31 декември 2026 г. Обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст е 398,81 евро, а максималният размер на получаваните от едно лице пенсии (без добавките) е 1738,40 евро. Тези размери са част от бюджета на държавното обществено осигуряване, но не са нови мерки, действащи от 1 август.

С приемането на бюджета се запазват без промяна размерите на осигурителните вноски за основните фондове на държавното обществено осигуряване,

с изключение на специално предвидените изменения за държавните служители и за отделните икономически дейности във фонд „Трудова злополука и професионална болест“. По този начин законодателят съчетава ограничен брой структурни реформи с актуализиране на осигурителните прагове в условията на въвеждането на еврото.

В практически план измененията ще окажат най-осезаемо влияние върху самоосигуряващите се лица, работниците и служителите с възнаграждения около минималните и максималните осигурителни прагове, работодателите в засегнатите икономически дейности, както и върху държавните служители, които за първи път ще участват лично във финансирането на своето обществено осигуряване.

За всички останали осигурени лица основните правила на осигурителната система се запазват, като измененията са концентрирани предимно върху новите прагове и поетапното изравняване на режима за осигуряване в публичния сектор.