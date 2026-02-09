В началото на тази учебна година в Професионалната техническа гимназия във Варна е открит Център по медиация, който е отворен за всички – ученици, учители и родители. В него чрез провеждане на срещи обучени ученици медиатори или учители медиатори помагат да се разрешат спорове между ученици или учител – ученик. Проектът е реализиран чрез Академия „Миротворци“, финансиран от десетото издание на Vivacom Регионален грант.

Ръководител и координатор на Центъра е педагогическият съветник Мария Младенова – сертифициран медиатор. С нея работи и училищният психолог Михаела Димитрова – сертифициран медиатор и обучител на ученици медиатори.

Петима ученици са преминали обучение и изпит за медиатори. Как преминава то, защо решават да се сертифицират за медиатори, и каква ще бъде тяхната роля за разрешаването на конфликти в гимназията, споделят пред „Аз-буки“ трима младежи от XIГ клас – Ивайло Вачев, Магдалена Янчева и Наталия Луканова.

Ивайло, Магдалена и Наталия са поканени да участват в обучението за медиатори, от училищния психолог Михаела Димитрова заради активността си в други извънкласни проекти. Преди да решат да преминат през него и да станат част от Центъра по медиация в своето училище, Ивайло и Магдалена проучват какво представлява медиацията и какви полезни умения за живота ще придобият благодарение на нея.

„Разбрах, че освен в училище ще мога и в живота да използвам уменията за разрешаване на спорове и конфликти, които усвоих. Тук, в училище, ще мога да помагам на ученици, които имат разногласия и конфликти, ще се опитам да им съдействам да се справят с тях. Ще мога да помагам на близки, на роднини, на приятели, в работата – навсякъде“, разказва Ивайло.

Наталия споделя за обучението по училищна медиация: „Исках да затвърдя знанията си и да се сертифицирам, за да мога да работя като медиатор“, обяснява тя.

Всеки от учениците медиатори е и ментор на някой от осмите класове в гимназията. Те отговарят за тях и им помагат в различни ситуации.

„Като ментори, наглеждаме осмите класове и им помагаме. В случая ни е от полза това, които учихме по време на обучението по училищна медиация – как да се справяш с конфликта и как да не го оставяш да ескалира ненужно. Записах се в програмата, тъй като в по-малките класове има много конфликти – отчасти и защото те тепърва се опознават помежду си. Важно е около тях да има човек, който има нужните умения и знания, който да помага на учениците, които имат разногласия да се чуят взаимно и всеки да разбере истинските мотиви на другия. Това сваля напрежението в отношенията им занапред.

Една от причините да стане медиатор и Магдалена, е за да могат да разкажат спокойно за истинските си притеснения, без да бъдат обвинявани какво са направили.

Учениците медиатори вече са представили дейността си и тази на Центъра по медиация пред осмите класове в училището. Първата им среща е опознавателна. Всеки гимназист, част от Центъра по медиация, ще помага на класа, за който е отговорен, използвайки уменията си на медиатор. Медиаторите ще влизат в часовете на класа и ще обсъждат различни теми, ще приканват учениците да споделят за проблемите си, ако имат такива, и ще обсъждат алтернативи за разрешаването им.

Младежите споделят, че медиацията е доброволен процес

– ако класът или ученици имат някакъв проблем, могат да се обърнат към класния ръководител или директно към учениците медиатори, за да им бъде насрочена среща и да получат подкрепа за разрешаване на ситуацията.

Ивайло споделя, че ще се стреми да информира и своя клас. „Искам, ако имат проблеми, да знаят към кого могат да се обърнат, за да не се стига до по-сериозни конфликти, на които сме били свидетели – например разпространение на снимки и съдържание в социалните мрежи. Желанието ни е това да се избегне на по-ранен етап“, обяснява ученикът.

Магдалена отбелязва, че екипът медиатори иска останалите гимназисти да се чувстват комфортно. По думите ѝ ключовото е да имат личен подход.

„Забелязала съм, че на учениците им е по-лесно да споделят за конфликти на менторите си, отколкото на класния ръководител. Ментор съм за трета година. Познавам всички по имена и те ме поздравяват, когато се видим. По-лесно е, ако сте в приятелски отношения. Много важно е да се комуникира с класа“, обяснява Магдалена.

При всеки клас младите медиатори прилагат различен подход. „С класове, които са спокойни и обичат се включват в проекти, няма да приложим същите методи като с клас, който шумен в час и не може да се говори с учениците в него“, допълва Магдалена.

В обучението за медиатори участват само ученици от Варна. Те са благодарни за възможността да работят със своите ментори. „Научих много от тях не само за медиацията, а и като цяло“, посочва Ивайло.

Наталия отбелязва, че е щастлива, че по време на обучението е получила възможност да се запознае и с други хора, които имат подобни интереси и искат да помагат на връстниците си. Споделя, че най-голямо впечатление ѝ прави алтернативният подход на методите на обучение. „Това много ми хареса. Имаше различни интерактивни обучения. Можехме да направим симулация на медиация, да видим реално как протича конфликтна ситуация, а не само да го учим от теория“, разказва Наталия.

Младежите вече са провели и първата си медиация. Скоро след откриването на Центъра са потърсени от две момчета, които отправят молба към тях да им помогнат да разрешат проблем помежду си.

Мария Младенова, педагогически съветник: Идеята е нашата работа да стане традиция

„Нашите намерения са да създем условия за максимално удовлетворение на всички, подпомогнати от медиатор, да се постигат разумни решения, така че отношенията между страните да бъдат подобрени от процеса на медиация. Медиацията е алтернативен подход за разрешаване на конфликти при различни гледни точки“, казва педагогическият съветник и ръководител на Центъра Мария Младенова. В момента текат информационни кампании сред учениците, като идеята е кампанията да стигне до всички ученици в гимназията.

Тя и психологът Михаела Димитрова са сертифицирани медиатори. „Идеята е младежите да работят на ниво ученици, но когато има конфликтна ситуация, в която са замесени ученик и учител, в този случай в медиациято да има и възрастен в мое лице и в лицето на Михаела Димитрова“, казва ръководителката на Центъра.

След време желанието на екипа е колкото се може повече ученици от гимназията да влязат в ролята на медиатори. А всеки желаещ от по-малките класове да бъде обучен. Идеята е Центърът да развива своята дейност и през следващите години и да е постоянно действащ.