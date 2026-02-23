Надграждане на платформата „Дигитална раница“, въвеждане на изкуствен интелект и нови софтуерни решения за проследяване на образователните резултати, както и подобряване на дигиталните умения на учители, ученици и родители са заложени в новия голям проект „Дигитална трансформация на училищното образование“ на Министерството на образованието и науката, който започва по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. и се съфинансира от Европейския социален фонд плюс. Това съобщава Пресцентърът на МОН.

Мерките и реформите ще имат дългосрочен ефект на национално ниво и ще се осъществяват в 4-годишен период.

Финансирането е в размер на 126 018 597,05 евро. Договорът, който дава официално начало на проекта, е сключен от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и МОН, което ще изпълнява дейностите за модернизиране на училищната образователна среда.

Проектът е насочен към стратегическа и устойчива дигитална трансформация на училищното образование в България с фокус върху достъпа, сигурността и бъдещата готовност на учениците и учителите за тази технологична промяна.

Предвижда се цялостно хардуерно и софтуерно надграждане и функционално разширяване на националната платформа „Дигитална раница“, която ще се развие като интелигентна среда за създаване, управление и използване на дигитално образователно съдържание. Ще бъде изграден структуриран каталог от учебни ресурси, упражнения и тестове, съобразени с учебните програми и образователните стандарти, както и инструменти за създаване и адаптиране на съдържание.

Платформата ще позволява интеграция на външни доставчици на електронни ресурси при ясно определени критерии за качество и педагогическа стойност.

Ще се внедряват функционалности, базирани на изкуствен интелект, които ще подпомагат адаптирането на заданията спрямо нивото и напредъка на ученика, ще осигуряват автоматизирана обратна връзка и ще подпомагат учителите при планиране на уроци, създаване на материали, анализ на резултатите и оценяване.

Ще бъдат разширени и аналитичните модули на системата, което ще позволи по-ефективно проследяване на напредъка на учениците и ранно идентифициране на обучителни затруднения.

Паралелно с технологичното надграждане се предвижда и мащабна подкрепа за професионалното развитие на педагогическите специалисти. Обученията ще бъдат насочени към работа с платформата, създаване и използване на дигитално съдържание, прилагане на иновативни методи на преподаване в дигитална среда, както и към теми като изкуствен интелект, киберсигурност, медийна грамотност и дигитално благополучие.

Специален акцент ще бъде поставен върху етичното и отговорно използване на технологиите и защитата на личните данни.

Министерството на образованието и науката предвижда и информационни и разяснителни кампании, насочени към учители, ученици, родители и училищни ръководства, с цел обществото да бъде информирано и активно ангажирано в процеса на въвеждане на изкуствения интелект в образованието. По този начин дигиталната трансформация ще бъде не просто технологична промяна, а осъзнат и устойчив процес в подкрепа на по-модерно и качествено българско училище.

Както „Аз-буки“ съобщи в края на януари 2026 г., МОН представи за обществено обсъждане визия за въвеждане и използване на изкуствен интелект в училищното образование, която очертава рамка за неговото целенасочено, балансирано и отговорно интегриране в учебния процес.

А в началото на февруари Просветното министерство публикува за обществено обсъждане и проекти за оптимизиране на обучението по общообразователната подготовка от III до XII клас, които предвиждат интегриране на съдържание, практическа работа и засилване на междупредметните връзки, благодарение на които учениците ще придобият ключови компетентности за работа с изкуствен интелект. Неговото изучаване и използване ще бъде заложено във всички учебни предмети, за да могат учениците да натрупват знания и умения, които ще им помогнат да си служат с него разумно и да усвоят компетентности за професиите на бъдещето.