„Духът на априлци живее и в сърцата ви“. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов поздрави участниците в първия Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“, който се проведе в столицата на 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Над 1200 ученици и младежи от цялата страна, облечени в тържествени гвардейски униформи, се строиха на площад „Княз Александър I“,

за да отбележат празника на храбростта и 150 години от избухването на Априлското въстание.

„Духът на априлци продължава да живее и след Освобождението. Това се вижда от подвизите на бойните полета през многото войни след това – всичките за обединението на България“, подчерта министър Игнатов.

Той поздрави учениците, които носят духа на св. Георги и на Българската армия. И посочи, че съзаклятниците, вдигнали Априлското въстание, са били високообразовани и състоятелни млади хора, направили осъзнат избор да се разпнат на кръста, за да възкръсне свободна България.

Всички 26 ученически и един студентски гвардейски отряда и 4 духови оркестъра застанаха в строй на площада. Пред погледите на хиляди граждани младите гвардейци демонстрираха дисциплина, чест и уважение към историята и героите, дали живота си за Отечеството и неговата свобода.

Националният преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова.

В приветствието си към младежите държавният глава посочи, че децата може да имат различни мечти и амбиции за бъдещето си, но те са свързвани навеки от голямата любов към България, която учителите и ръководителите им предават.

„Гледайки ви, днес си спомняме четниците, всички българските юнаци, които поведоха Априлското въстание и не пожалиха себе си, защото искаха свободно, независимо и равноправно Отечество“, каза Илияна Йотова.

Преди това президентът посрещна младежи от гвардейските отряди и доброволци в институцията на държавния глава.

„Младите гвардейци доказват, че и във високотехнологичния XXI век има място за родолюбие и за българщина. За това говорят блесналите им погледи, красивите им униформи, амбицията им“, заяви президентът.

Пет ученически отряда – от Елин Пелин, Монтана, Пирдоп, Пещера и Враца, и един студентски отряд от Бургас връчиха на Илияна Йотова своите клетвени обещания.

От своя страна, тя им пожела да бъдат достойни българи, да обичат България и където и да отидат, да носят самочувствието на една древна държава, която има не една и две славни битки и няма предадено българско знаме.

Президентът Йотова отличи с дипломи млади гвардейци и доброволци, които подкрепят дейността на отрядите.

Държавният глава и върховен главнокомандващ Илияна Йотова и министър Сергей Игнатов участваха и в тържествения водосвет на бойните знамена на Българската армия и на знамената светини, който по традиция се извършва на 6 май. В ритуала пред Паметника на Незнайния воин в столицата участваха и председателят на Народното събрание Михаела Доцова, служебният министър-председател Андрей Гюров, министърът на отбраната Атанас Запрянов, кметът на София Васил Терзиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, народни представители и дипломати.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия и поръси със светена вода знамената, представителните части и официалните лица.