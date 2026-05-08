Първата в България училищна лаборатория за изкуствен интелект отвори врати във Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ в София, съобщава Пресцентърът на МОН. На откриването присъства зам.-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, която поздрави екипа на гимназията с модерното пространство и за това, че подготвя учениците за професиите на утрешния ден.

„Тази лаборатория ще даде възможности за нови иновативни идеи и за по-различно обучение, но учителят е този, който е навигатор на учениците в необятния обем от информация“, отбелязва зам.-министър Лазарова.

Тя подчерта, че

използването на изкуствен интелект трябва да става разумно и критично

и не бива да забравяме, че в основата на образованието е хуманността.

Новата лаборатория е пространство, оборудвано по последните световни стандарти. Проектът, финансиран от училището, е естествено продължение на дългогодишната му работа по модела 1:1. А учениците вече разполагат с високотехнологични преносими компютри с най-ново поколение видеокарти и специализиран AI чип за обработка на информация в реално време, интерактивни дисплеи и иновативна архитектурна среда, достъп до защитената образователна среда Gemini for Education.

След официалното откриване

ученици от X и XI клас представиха проект за соларна инсталация, разработен чрез методите на Peer Learning (учене от връстници).

Заедно с учители по история, география, физика и математика гимназистите търсят отговор на въпроса „Как съвременните технологии могат да осигурят достъп до чиста и устойчива енергия в България?“.

Учениците демонстрират симулации на соларни системи и анализи на подходящи локации, свързвайки науката с Цел 7 за устойчиво развитие на ООН и политиките на ЕС за зелена икономика.

Домакин на събитието е директорът на 2. АЕГ „Томас Джеферсън“ Весела Иванова, а сред гостите са зам.-кметът по дигитализацията в София Иван Гойчев, началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, д-р Александър Ангелов – управител на Центъра за творческо обучение, с чиято професионална подкрепа се реализира проектът, и др.

По време на откриването Алиция Гаргас и Шимон Кшежик разказаха как българският модел на AI Lab вече се мултиплицира като пилотен проект в Полша.