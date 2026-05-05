Разкриване на Факултет по обществено здраве и здравни грижи в структурата на Нов български университет, в който да се обучават медицински сестри и акушерки, предвижда проект на Решение на Министерския съвет, публикуван за обществено обсъждане.

Проектопредложението до Народното събрание за откриване на новия факултет на НБУ се внася по искане на ректора на висшето училище въз основа на решение в този смисъл на неговия Академичен съвет от февруари 2024 г., се посочва в мотивите към доклада на министъра на образованието и науката.

В документа се посочва още, че

с решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 26 февруари 2026 г. се дава положителна оценка на проекта

на висшето училище за откриване на ново основно звено – Факултет по обществено здраве и здравни грижи. В него се предвижда да се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от професионално направление „Здравни грижи“.

С Решението е определен и капацитет за двете специалности – 160 студенти за ОКС „бакалавър“,

разпределен, както следва: 80 студенти за СРП „Акушерка“ и 80 студенти за СРП „Медицинска сестра“.

В периода на обществените консултации Нов български университет ще подаде документи за оценяване от НАОА и на проекти за откриване на специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, по които ще се провежда обучението във факултета, както и на професионалното направление, се посочва още в мотивите към проекторешението.

Преподавателският състав в новосъздадения факултет за специалността „Медицинска сестра“ ще бъде осигурен от преподавателите на НБУ и ще бъде допълван с кадри от региона. Предвижда се да бъдат назначени преподаватели за водене на упражненията по профилиращите дисциплини и клинична практика.

Университетът разполага с добра материално-техническата база, която е изградена и обзаведена за провеждане на пълноценен учебен процес в предклиничните дисциплини и за научноизследователска дейност.

Нов български университет ще финансира дейностите на основното звено чрез собствени приходоизточници, основните от които са постъпления от такси.

В проекторешението се посочва още, че не са необходими допълнителни средства и откриването на новия факултет не води до въздействие върху държавния бюджет, предвид факта, че броят на приеманите в него студенти ще бъде в рамките на утвърждавания всяка година план-прием и няма да доведе до абсолютното му увеличение.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ – МОН (m.slavova@mon.bg), до 4 юни 2026 г.