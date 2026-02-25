Развитието на капацитета на българските академични институции да управляват научни данни и тяхното качество в съответствие със законовите изисквания за отворена наука и с европейските добри практики за устойчиво управление на научни данни – включително принципите FAIR (информацията да е лесно намираема, достъпна, съвместима с различни системи и многократно употребима). Това бе целта на обучение за обучители по управление и качество на научни данни, което се проведе в София.

Събитието е част от Пилотната програма за отворена наука в България и е финансирано от Министерството на образованието и науката. Организира се в партньорство с Института по математика и информатика – БАН, Центъра за върхови постижения „УНИТе“, Националния център по информация и документация и сдружение „НПО Линкс“.

Обучението е насочено към специалисти от научни организации от различни дисциплини и е адаптирано към българския академичен контекст.

Лектори и модератори на обучението са Магдалена Шуфлита-Журавска (Гдански технологичен университет, Полша), доц. Милена Добрева (Университет „Стратклайд“, Шотландия), гл. ас. д-р Ана Лазарова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и д-р Йордан Илиев („Български портал за отворена наука“).

„Пилотната програма за отворена наука е първата програма от този тип в България“, коментира чл.-кор. Петър Бойваленков, директор на Института по математика и информатика – БАН, при откриването на събитието. Той отбеляза, че Институтът по математика и информатика е сред първите институции у нас, които започват да се занимават с отворена наука, и подчерта, че настоящото обучение значително ще подпомогне развитието на отворена и отговорна наука в България.

Янита Жеркова – директор на Дирекция „Наука“ на МОН, припомни, че първите разговори за въвеждане на принципите на отворената наука започват през 2012 г., а първият национален план за развитие на инициативата е одобрен през 2020 г. Тя акцентира върху важността на управлението на научни данни за подпомагането на изследователите да структурират и съхраняват дългосрочно своите изследвания и да ги разпространяват по-лесно, както и за създаването на мост между науката и обществото.

Доц. Милена Добрева очерта някои от планираните дейности на Пилотната програма за отворена наука в България, сред които още обучения, създаване на учебни материали по темата и няколко проучвания на настоящите нужди в областта.

„С това събитие се надяваме да създадем общност – задачата, която ни предстои, е огромна, така че общите усилия ще бъдат най-добрият ни шанс,“ каза още тя.

Участниците в обучението получиха и новото издание на „Аз-буки“ – „Пътеводител на учения. В орбитата на отворената наука в България“.

Политиките и практиките в сферата на отворената наука и отговорната наука беше тема на национална кръгла маса с международно участие, организирана от Националния център за информация и документация. Фокус беше поставен върху състоянието на отворената наука в България, управлението на научните ресурси и изграждането на национална инфраструктура за FAIR данни. Аз-буки