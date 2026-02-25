Четири са отличията в областта на образованието в конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2025 г. Победителите получиха призовете си на официална церемония, съобщават от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Наградата за специален принос е връчена на Илиян Йорданов – основен ръководител на националния отбор по информатика. Наградата отбелязва уникалното постижение на българските ученици – историческия успех четвърто място по брой медали сред 86 държави на Международната олимпиада по математика. Илиян Йорданов получи наградата си от Георги Къдрев, съосновател на Imagga Technologies, и Ирина Радоева, председател на УС на БАИТ.

Калоян Анастасов от Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет – София, с проекта Stryama спечели приза в категорията „Младежка награда“.

Ученикът, който е в XII клас, е създал full-stack платформа, която използва Claude за генериране на код за уебприложения с React. По този начин буквално всеки може да генерира желан от него уебсайт за борени секунди. Калоян Анастасов грабва отличието в оспорвана надпревара между 13 участници.

В категория „Образователна награда“ победителят е Училищна „Телерик академия“ с платформа „Буки“.

Тя е създадена да подкрепи учителите в подготовката и провеждането на интересни и практически насочени уроци по актуални теми, които развиват дигитални, когнитивни и професионални умения сред учениците. Платформата предоставя цялостно разработени програми, които съдържат методически насоки, интерактивни презентации, работни файлове и упражнения. През учебната 2025/2026 г. „Буки“ се използва в над 250 училища в повече от 130 населени места и достига до 29 000 ученици в цялата страна.

В надпреварата за „Startup компания“ отличието получава EduQuest. Със своята едноименна платформа осигуряват достъпни за всеки ученик до индивидуални уроци с висококвалифицирани преподаватели по всички предмети и нива. Част от иновацията е Questra – първият изкуствен интелект, разработен специално за българската училищна система, който генерира упражнения по стандартите на Министерството на образованието и науката и адаптира трудността според напредъка на ученика.

Победителите в Конкурса получиха поименни плакети и грамоти, както и годишни абонаменти за правноинформационни системи „Сиела Норми“ и ваучери, за чиято стойност спечелилите ще могат да закупят книги от книжарници „Сиела“.