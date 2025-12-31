Настъпва един от най-дългоочакваните празници – Нова година. Всяка страна има свои традиции, сред които се срещат и доста необичайни, екзотични и дори екстравагантни. Къде Санта Клаус пристига на магаре и къде посрещат Нова година по бански, защо и къде се запалва буре с катран и къде се дава наздравица с бъчва вино може да прочетете в статията.

Германия. Санта Клаус пристига на магаре

От тази страна по целия свят се е разпространила традицията, да се украсява новогодишна елха. Тя води началото си от Средновековието, Немците вярват, че Санта Клаус язди магаре, затова слагат в ботушките на децата сено, с което да го нагостят.

Италия. От прозорците летят ютии и стари столове

Местните вярват, че трябва да влязат в Новата година, като се отърват от всичко старо. Затова в нощта на празника изхвърлят през прозорците стари вещи. Според поверието така се освобождава място за новите. На трапезата на италианците задължително присъстват ядки, леща и грозде – символи на дълголетие, здраве и благополучие.

Еквадор. „Плачът на вдовиците“

Точно в полунощ в Еквадор изгарят кукли. Ритуалът се съпровожда с т.нар. „плач на вдовиците“, които оплакват „лошите си съпрузи“. Обикновено „вдовиците“ са мъже, преоблечени като жени, с грим и перуки. За любителите на пътешествията традицията предписва, докато часовникът бие 12 пъти, да обикалят с куфар дома.

Швеция. Празник на светлината

Швеция е подарила на света първите стъклени елхови играчки (през XIX в.). На Нова година улиците и къщите са ярко осветени. Децата избират кралица на светлината Лучия – с бяла рокля и корона от запалени свещи. Тя носи подаръци на децата и лакомства за домашните животни: за котката – сметана, за кучето – захарна кост, за магаренцето – морков.

Южноафриканска република. От прозорците летят хладилници

Опасно е да минавате под прозорците на къщите в ЮАР на Нова година. В промишлената столица Йоханесбург жителите редовно посрещат празника, като изхвърлят различни предмети – от бутилки до едрогабаритни мебели.

Англия. Целувките на влюбените

На Нова година в Англия се правят представления за деца върху сюжети от старинни английски приказки. Лорд Безпорядък води весело карнавално шествие с участието на приказни персонажи: Хоби Хорс, Мартенския заек, Хъмпти-Дъмпти и др. Именно в Англия възниква обичаят да се разменят поздравителни картички за Нова година. Първата е отпечатана в Лондон през 1843 г.

За настъпването на Новата година възвестява камбанен звън. В тези минути влюбените трябва да се целунат под клонче имел, смятан за магично дърво, за да не се разделят.

На Острова е разпространен и обичаят „пускане на Новата година“ – символична граница на преминаване от миналото към новия живот. Когато часовникът удари 12, отварят задната врата на дома, за да изпратят старата година, и след това – парадния вход, за да пуснат новата.

Шотландия. Запалено буре с катран

Празникът в Шотландия се нарича Хогмани. Посрещат го с песен по стихове на Робърт Бърнс. В новогодишната нощ палят бурета с катран и ги търкалят по улиците, като по този начин изгарят старата година и канят новата. Шотландците вярват, че от това кой ще влезе пръв в дома им на Нова година, зависи успехът на семейството през следващата. Голям късмет носи тъмнокос мъж с подаръци. Традицията се нарича „фърст футинг“. Приготвят се овесени питки, пудинг, специален сорт сирене – кебен, варена гъска и бифтек, пай или ябълки, запечени в тесто.

Колумбия. Старата година ходи с кокили

Главният герой в новогодишния карнавал в тази страна е Старата година. Тя се разхожда на високи кокили и разказва смешни истории на децата. Папа Паскуале е колумбийският Дядо Мраз. Никой не може да прави по-хубави фойерверки. Парад на кукли, прикрепени към покривите на автомобилите, преминава по улиците на Канделария – най-стария район на колумбийската столица Богота.

Австралия. Нова година по бански

Нова година в Австралия започва на 1 януари. Но тогава е толкова горещо, че Дядо Мраз и Снежанка разнасят подаръци по бански. Небето над Сидни се озарява от фойерверки, които се виждат на разстояние 16 – 20 км.

Непал. Празникът се посреща с изгрева

В Непал посрещат Нова година с изгрева. Палят огромни клади и хвърлят в пламъците ненужните вещи. На следващия ден започва Празникът на красавиците. Хората изрисуват лицата, ръцете и гърдите си с необикновени орнаменти, а след това пеят и танцуват по улиците.

Франция. Наздраве с бъчва вино

Френският Дядо Мраз – Пер Ноел, оставя подаръци в новогодишната нощ в ботушите на децата. Този, на когото се падне бобът, запечен в новогодишната баница, получава титлата „бобеният крал“ и в празничната нощ всичко се подчинява на неговите заповеди. Сантони са дървени или глинени фигурки, които се поставят до елхата. По традиция добрият стопанин винар трябва да се чукне с бъчва с вино, да я поздрави с празника и да пие за бъдещата реколта.

Финландия. Родината на Дядо Коледа

Във Финландия основен празник е Коледа, на 25 декември. Тогава, изминавайки дълъг път от Лапландия, идва белобрадият старец с подаръците. Нова година е своего рода повторение на Рождество. Семейството се събира около отрупаната трапеза. В новогодишната нощ финландците се опитват да узнаят бъдещето и гадаят с разтопен восък, който изливат в студена вода.

Панама. Най-шумната Нова година

В полунощ в Панама бият всички камбани, вият сирени и автомобилни клаксони. И деца, и възрастни крещят и удрят с всичко, което им попадне. Целта е да „омилостивят“ годината, която настъпва.

Унгария. Свирни на Нова година

В Унгария в „съдбоносната“ първа секунда на Новата година трябва да свирнете, но не с пръсти, а с детска свирка. Смятат се, че това прогонва от жилищата злите духове и призовава радостта и благополучието. За празника се приготвят фасул и грах, които запазват силата на духа и тялото; ябълки – за красота и любов; ядки – за защита от беди; чесън – срещу болести; и мед – за подслаждане на живота.

Бирма. Теглене на въже за късмет

Нова година в Бирма настъпва през април, в най-знойните дни. Цяла седмица хората се поливат един друг с вода по време на новогодишния Фестивал на водата – Тинджан. Според поверията боговете на дъжда живеят на звездите. Понякога се събират на края на небето да си поиграят, и тогава вали дъжд, който обещава богата реколта. За да получат благосклонността на звездните духове, бирманците теглят въже пред очите на публика от жени и деца.

Израел. Хапвай сладко и се въздържай от горчиво

Нова година (Рош ха-Шана) се празнува в страната в първите два дни на месеца Тишрей (септември). Рош ха-Шана е годишнина от сътворението на света. Празникът е ден за молитва. Храната се състои от ябълки с мед, нар, риба. Прието е да се яде сладка храна, въздържат се от горчивата. В първия ден на Новата година се отива до вода и се произнася молитвата Ташлих.

Индия. Празник на огньовете

В Индия Нова година се празнува по различно време. През есента се чества Дивали – празникът на огньовете. На покривите на къщите и на первазите на прозорците се поставят хиляди лампи, които се палят в празничната нощ. Девойките пускат по вода малки лодки, в които също гори огън.

Япония. Най-добрият подарък – гребло

Японските деца посрещат Нова година в нови дрехи – за здраве и късмет. В навечерието на празника крият под възглавницата картинка с изображение на платноход, на който плуват седем приказни вълшебници – седмината покровители на щастието. Ледени дворци и огромни снежни скулптури на приказни герои украсяват северните японски градове. 108 камбанни удара възвестяват настъпването на Нова година в Страната на изгряващото слънце. Според поверието всеки от тях „убива“ по един от човешките пороци. Според японците те са само шест (алчност, злоба, глупост, лекомислие, нерешителност, завист). Но всеки има и по още 18 различни оттенъка. Най-популярният новогодишен аксесоар е греблото. Японците смятат, че то им трябва, за да загребват щастие през Новата година.

Гърция. Гостите носят камъни

В Гърция гостът носи камък, който оставя до прага с думите: „Нека богатствата на стопанина да са тежки като този камък“. А ако няма голям камък, хвърлят малки с думите: „Нека бялото в очите на стопанина да е толкова малко като този камък“. Децата оставят ботушките си до камината с надеждата свети Василий да ги запълни с подаръци.

Южна Корея. Шумни празненства и маскаради

В Южна Корея умеят да ценят празниците. В Страната на утринната свежест празнуват Нова година два пъти – по слънчевия календар (на 31 декември срещу 1 януари) и по лунния (през февруари). Особено значение има вторият празник, наречен още „китайска Нова година“, който продължава 15 дни. Главната новогодишна традиция е празничната семейна вечеря. Изпълнява се обредът „себе“ – тържествено поклонение пред родителите и по-възрастните.

Океания. Желание по изгрев

Последни на планетата празнуват настъпването на Новата година жителите на Бора-Бора в Океания. Празникът преминава като този в Бразилия, на плажа. А точно в полунощ палят свещи, изстрелват фойерверки и се разлива пенливо новогодишно шампанско. Съществува поверие, че ако успееш минута преди да изгрее слънцето, да си намислиш желание, то непременно ще се сбъдне.

САЩ. Нова година – нов късмет

За американците новата година настъпва, когато огромният светещ часовник на „Таймс скуеър“ покаже 00:00. Хиляди се целуват и свиркат с клаксони. Традиционно е блюдото от грах, за който се смята, че носи късмет. През 1895 г. край Белия дом е окачена първата в света светеща електрическа гирлянда. От там се разпространява по света и традицията да се пишат новогодишни обещания и планове за следващата година.

В крайна сметка, не е важно къде ще посрещнем Нова година, главното е да е незабравимо!