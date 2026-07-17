Две стажантски програми, насочени към студенти в сферите на образованието и здравеопазването стартираха в Бургас. Те ще дадат

възможност на младите хода да придобият практически опит в реална работна среда.

Община Бургас продължава последователната си политика за подкрепа на младите хора и създаване на възможности за тяхната професионална реализация и това лято.

Инициативата „Заедно за образованието“ е предназначена за студенти от педагогическите специалности на Бургаския свободен университет и Университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Бъдещите учители могат да работят в детските градини, където да придобият практически опит и да се запознаят отблизо с професията.

В програмата участват студенти със завършен трети и четвърти курс от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“.

Стажът започна от 1 юли и ще продължи до 31 август.

Всеки желаещ има възможност да се запише за срок не по-кратък от един месец. Участниците ще получават възнаграждение в размер на 90% от основното месечно възнаграждение за длъжност „учител“.

Програмата е насочена както към подпомагане на професионалната подготовка на бъдещите педагози, така и към осигуряване на допълнителна подкрепа за детските градини през летния период. За никого не е тайна, че през топлите месеци, когато всички искат да излязат в отпуск, учителите там не достигат.

Втората стажантска програма е насочена към студентите по медицина и здравни грижи.

Те имат възможност да стажуват в здравните кабинети към детски градини, в самостоятелните детски ясли и яслени групи също на територията на община Бургас.

Право на участие имат студенти от факултетите „Обществено здраве“ и „Медицина“ към Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, обучаващи се в специалностите „Лекар“, „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“.

Участват студенти след успешно завършен втори курс по специалност „Медицинска сестра“ и след успешно завършен трети или четвърти курс по специалностите „Лекарски асистент“ и „Лекар“.

Чрез двете програми се създават реални възможности за професионално развитие на младите хора и същевременно се подпомагат системите на образованието и здравеопазването с мотивирани бъдещи специалисти.

Не са забравени и учениците.

За поредна година започна записването за общинската програма „Прочети ми приказка“.

Тя е сред най-харесваните и търсени летни образователни инициативи. И отново е насочена към децата в детските градини.

Програмата дава шанс на ученици от бургаските училища да се превърнат в истински посланици на любовта към книгите и четенето.

В инициативата се включват ученици от VII до IX клас, завършен през настоящата учебна година, които желаят да четат любими приказки на децата. Заявките се подаваха до края на юни.

Програмата „Прочети ми приказка“ се реализира успешно вече няколко поредни години и се радва на голям интерес както от страна на учениците доброволци, така и на най-малките бургазлии.

Произведенията, които се четат, са съобразени с възрастта на децата и се подбират с помощта на педагогическите специалисти в детските градини.

Чрез срещите с по-големите си приятели малчуганите се докосват до вълшебния свят на приказките, развиват въображението си и обогатяват речниковия си запас.