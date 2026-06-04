Близо 450 малчугани от 15 детски градини във Враца изминават над километър и половина по Ботевите стъпки, за да посрещнат край града участниците в 78. национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“. В него тази година се включват близо 1800 участници, от които над 1600 са ученици и учители от десетки населени места от всички краища на страната. В рамките на пет дни те извървяват 120-километровия маршрут на Ботевите четници от Козлодуй до историческия връх Околчица. На 2 юни участниците в Похода присъстват на тържествената заря пред Паметника на Ботев във Враца, а на 2 юни се включват във всенародно преклонение пред подвига на героите на връх Околчица.