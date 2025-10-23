Доц. д-р Светлана Ангелова

Нов български университет

Гл. ас. д-р Берджухи Йорданова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.03

Резюме. Целта на настоящата статия е да се осъществи сравнително проучване на мнението на студенти в специалност „Неформално образование“ във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“, за да се установи налице ли са устойчиви тенденции във връзка с изготвянето на портфолиото като рефлексивен и оценъчен инструмент. Проучването е проведено в рамките на две последователни години – през месец юни на акад. 2022/2023 г. след приключване на преддипломната практика на студентите и година след това с тях – през акад. 2023/2024 г. Съобразно поставената цел се формулират два изследователски въпроса: 1. Одобряват ли респондентите портфолиото в структурно и съдържателно отношение? 2. Одобряват ли респондентите разработването на идеен проект/задание като част от портфолиото? Инструментът за събиране на данни е полуструктурирано интервю с участниците в проучването, към отговорите на които се прилага контент-анализ спрямо конкретния изследователски въпрос. Резултатите показват, че са налице устойчиви тенденции в одобрението на портфолиото в структурно и съдържателно отношение, както и в разработването на заданието/идейния проект. Паралелно с това респондентите отправят препоръки за оптимизиране на портфолиото, които биха повлияли върху качеството и ефективността на практическото обучение като преход към професионалната реализация.

Kлючови думи: портфолио, преддипломна практика, студенти, неформално образование, преход към професионална реализация