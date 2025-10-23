Проф. д.п.н. Нели Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.04

Резюме. В статията са представени резултатите от анкетно проучване, осъществено с начални учители от различни региони на страната в рамките на проведен уебинар. Анализирани са данните от изследването по темата на интерактивността в обучението по български език и литература в 1. – 4. клас и приложението на интерактивните методи и техники при възприемане на художествена и лингвистична информация. Обсъдени са слабостите по отношение на схващанията на учителите за интерактивността и целите на използването на интерактивните методи и техники в обучението.

Ключови думи: интерактивност, интерактивни методи и техники, анкетно проучване, резултати, анализ, обучение по български език и литература, начален етап на основната образователна степен