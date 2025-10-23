Доц. д-р Владислав Господинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.02

Резюме. В статията се представят замисълът, целта и философията на научноизследователска работа, посветена на стажантската преддипломна практика в единствената в България бакалавърска специалност „Неформално образование“ във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Статията въвежда в резултати от изследване, които се представят за първи път, и заедно с това е със своеобразен обобщаващо финален характер (след поредица от други статии, посветени на резултати от емпирични изследвания по темата). Фокусът в случая е по отношение на финалната част от практиката. Проведено е изследване със студенти, базови специалисти, академични наставници по отношение на ефектите от стажантската преддипломна практика в специалност „Неформално образование“. Изследването е реализирано в периода 2023 – 2025 г. въз основа на обработване на данни, набрани чрез вградени в портфолиото за практиката диагностични инструменти. Представя сe анализът на получените резултати. Очертават са редица успехи на практиката, произтичащи от развитието ѝ във времето и в резултат от дейности по проекта. Представят се възможности за усъвършенстването ѝ в перспектива.

Ключови думи: изследване, стажантска преддипломна практика, неформално образование, студенти, базови специалисти, академични наставници, портфолио, обратна връзка, ефективност, усъвършенстване