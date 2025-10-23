Гл. ас. д-р Галина Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.05

Резюме. В статията са представени резултати от интервю относно полезността и значимостта на консултирането на студентите от специалност „Неформално образование“ по отношение на ключови аспекти на планирането на образователна дейност по време на стажантската преддипломна практика. Интервюираните студенти са от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Повечето от интервюираните признават ползите на консултирането относно много от тези аспекти. Съгласно мнението на студентите консултациите са много полезни за разкриване на някои важни перспективи за подобряване процеса на планиране.

Ключови думи: стажантска преддипломна практика, неформално образование, консултиране, планиране, студенти, интервю