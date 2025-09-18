Развитието на системата за осигуряване на качеството във висшето образование у нас е обсъдено по време на кръгла маса в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, организирана от Националната агенция по оценяване и акредитация, съобщават от Агенцията. Гости на форума са представители на академичните ръководства на Бургаския държавен университет, на други висши училища в България и преподаватели.

В рамките на кръглата маса е представен анализ на прилаганата методика за акредитация,

изготвен от Агенцията. Обсъдени са предложения, свързани с нейното подобряване.

„Идеята ни е в тази дискусия всички да бъдем равнопоставени. Всеки да сподели своите впечатления от силните и слабите страни на методиката за оценяване на висшите училища в България. Призовавам ви не просто да споделяте проблеми, които сте установили, а да предлагате конкретни решения за тях“, казва председателят на НАОА проф. д-р Елиза Стефанова.

Основните теми в дискусията са въведени от специалисти в Агенцията: проф. д.п.н. Албена Чавдарова – председател на работната група на НАОА за подобрения в базираната на данни методология за акредитация на висшите училища в България, доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева – член на Акредитационния съвет на НАОА, и Ася Стоянова – директор на дирекция „Оценяване, акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол“.

Форумът в Бургаския държавен университет е част от поредицата събития с участието на НАОА в морския град.

Представителите на Агенцията посещават Бургаския свободен университет заедно с експерти на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA) във връзка с процедурата по оценяване на НАОА според стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG).

Националната агенция инициира и научна сесия „Управление на качеството, основано на данни, и интелигентни системи за академични процеси и гъвкаво вземане на решения“, част от 16-ата международна конференция Flexible Query Answering Systems, организирана от Бургаския държавен университет и Института по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН.