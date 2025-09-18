„Общите усилия на европейско ниво за допълване на националните реформи предоставят визия, инструменти и механизми за сътрудничество за реализиране на пълния потенциал на европейското и националното професионално образование и обучение.“

Това заявява началникът на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова по време на среща на министрите,

отговарящи за професионалното образование и обучение, от държавните членки на ЕС, която се проведе в Хернинг в рамките на Датското председателство, съобщават от Пресцентъра на МОН.

По време на срещата бе приета Декларация за привлекателно и приобщаващо професионално образование и обучение за повишена конкурентоспособност и качествени работни места 2026–2030 г.

Политиките на европейско ниво вече намират отражение в националните политики и нормативни промени в България – промените в Закона за професионалното образование и обучение в България дават възможност на всички граждани за личностна и професионална реализация, отбелязва Михайлова.

Участниците споделят, че по-доброто професионално образование и обучение ще направи Европа по-силна,

защото това е начинът за предоставяне на широки възможности, гъвкавост, социална мобилност и благополучие.

Отбелязано бе, че професионалното образование и обучение може да стане по-привлекателно чрез ранно кариерно ориентиране и представяне на професиите в началния и основния етап на образование, реформи в учебните програми, практически умения и програми за стажуване и практики в реална работна среда, обучения на учители, популяризиране на ползите от това обучение сред родителите, сътрудничество между образователните институции и бизнеса, както и разширяване обхвата на програмите в по-високите квалификационни нива.