Въздействащи творби създават 127 млади литературни таланти от 19 области на страната, вдъхновени от темата „Писмо в бутилка“, на юбилейното X издание на Националния литературен конкурс с международно участие „Писма до себе си“ – Стара Загора 2026. Проявата се организира от ЦПЛР – Стара Загора, с директор д-р Милен Алагенски и местната община. Включена е и в Националния календар на МОН за изяви по интереси.

Класирането тази година е дело на жури с председател Станислава Раянова – журналист в БНР, Стара Загора, и членове Иван Желязков – старши учител по БЕЛ, и Трифон Митев – поет, писател, книгоиздател и журналист. Те разглеждат получените общо 145 творби в двата раздела – поезия и проза, и отличават 22 автори, като отбелязват високото ниво на участващите в Конкурса творби, съобщават организаторите на проявата.

В раздел „Поезия“ в първа възрастова група (10 – 13 г.) начело е Ивайло Проданов (11 г., 2. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Раднево). След него се нареждат Цветина Иванова (11 г., СУ „Д-р Петър Берон“, Червен бряг) и Ема Пешева (10 г., Валенсия, Испания).

Поощрителна награда е присъдена на Роксана Костова (10 г., ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Замфирово, обл. Монтана) и София Андреева (12 г., МГ „Гео Милев“, Плевен).

Във втора група (14 – 19 г.) първо място печели Стефани Бурлакова (15 г., ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол), следвана от Габриела Лазарова (16 г., УЛК „Сладкодумци – дебати“, ЦПЛР – ОДК, Шумен) и Анна-Мария Колева (16 г., ПГ по селско стопанство, Чирпан).

Поощрение получават Стелияна Желязова (18 г., „Ателие за приказки“, НЧ „Христо Ботев 1937“, Бургас) и Александра Василева (15 г., СУ „Васил Левски“, Гълъбово)

В раздел „Проза“ (разказ, есе, приказка, писмо) в първа група победител е Бистра Марева (11 г., ОУ „Кирил Христов“, Стара Загора) пред Александра Флорес (11 г., литературен клуб към ЦПЛР – Стара Загора) и Мария Димитрова (13 г., ОУ „Константин Арабаджиев“, Варна).

Поощрителна награда е присъдена на Георги Дуров (13 г., СУ „Св. Патриарх Евтимий“, Пловдив) и Гергана Димитрова (11 г., литературен клуб към ЦПЛР – Стара Загора).

Във втора група първото място печели Александра Павлова (18 г., Свищов), а нейни подгласници са Александра Иванова (18 г., ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол) и Иван Танев (16 г., литературен клуб към ЦПЛР – Стара Загора).

Поощрителни награди получават Русияна Кайрякова (16 г., с. Обручище, ПГ по енергетика и електротехника, Гълъбово) и Марти Кокунев (16 г., СУ „Отец Паисий“, Мадан).

Специалната награда за най-добре представил се участник от община Стара Загора получава Ива Георгиева (19 г., Стара Загора, студентка в Пловдивския университет). Призът на ЦПЛР – Стара Загора, отива при Адрияна Петрова (X клас, ПГСС „Никола Пушкаров“, Попово).

Лауреатите в Конкурса получават своите награди на церемония в Центъра за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ в Стара Загора.

Те са връчени от директора на ЦПЛР – Стара Загора, д-р Милен Алагенски и членове на журито. Победителите в двете възрастови групи на двете категории получават и специален плакет по повод юбилейното издание на Конкурса. А по предложение на журито тази година всички участници, които не са наградени, получават грамота за участие.

По време на церемонията присъстващите призьори по традиция четат откъси от своите наградени творби. Аз-буки