В този брой „Аз-буки“ гостува на 104. ДГ „Моят свят“ в София, която има над 70-годишна история. Разположена в сърцето на столицата, градината днес обединява четири корпуса с 11 градински и две яслени групи. Тук традицията среща най-съвременните педагогически подходи, а детето е поставено в центъра на всичко, което правят.

Разговаряме с директорката Румяна Илиева, за да ни разкаже как се изгражда среда, в която децата не просто растат, а се развиват.

„Основните дейности, които трябва да изпълнява една детска градина, са четири – социализация, адаптация, възпитание и образование. Но преди всичко е образованието, защото при нас се поставят основите на личностното развитие. Това е първата степен в образователната система“, разказва за „Аз-буки“ директорката на 104. ДГ „Моят свят“ Румяна Илиева. Неслучайно хората казват, че най-важни от развитието на един човек са първите седем години, защото точно те полагат основите на по-нататъшното развитие на индивида.

Освен обучението в детската градина се развиват социалните умения на децата, изграждат се навиците им и се полагат основите на бъдещото учене.

Точно затова в основата на работата на екипа на 104. ДГ стои разбирането, че детската градина не е просто място за отглеждане, а първата образователна стъпка в живота на детето.

Учебният процес е структуриран, но съобразен с индивидуалното развитие на всяко дете. Работи се по държавните образователни стандарти, като се отчита различният темп на усвояване. „Има програма минимум и максимум и според темпото на развитие децата овладяват знанията“, обяснява директорката. А в четвърта група подготовката за училище вече е целенасочена и системна.

Наред с основните педагогически ситуации детската градина предлага и допълнителни дейности – плуване, английски език и народни танци, които се избират от родителите според интересите на децата. Но ключът към успеха не е само в програмата, а в сътрудничеството със семейството.

„Родителите са нашите основни партньори“, казва Илиева. Те участват активно в живота на градината. Правят го чрез работилници, дейности на открито, тематични инициативи и дори еднодневни екскурзии извън града. Между родителите и екипа на градината има диалогичност и доверие, подкрепят се и заедно осъществяват различни дейности.

Вратата на детската градина е винаги отворена за тях. Единствено по време на пандемията сградата е с ограничен достъп.

„Родителите трябва да знаят какво се случва, и да са активни участници във всичко, което правим“, обяснява моята събеседничка.

Разказва, че винаги, преди да приемат ново дете, го канят заедно с неговите родители да разгледа сградата, да се запознае с учителите и с децата. По този начин то неусетно опознава новата среда и след това се адаптира и социализира много по-бързо. Важен момент е, че по време на първата среща с новото място детето е заедно с близките си хора, а не е оставено само на „чуждо“ място.

„Усети ли детето, че родителите му са спокойни и се чувстват в безопасност, и то започва да се чувства така“, категорична е директорката. А за да няма стрес, е нужно образователната среда да наподобява тази у дома. „България е сред малкото страни в света, където това се прилага“, отбелязва моята събеседничка. И навярно тук се крие разковничето за това, че децата обичат да посещават градината, и там се чувстват уверени и сред приятели.

Друго важно условие, за да расте детето щастливо и спокойно, са правилата и границите у дома и в детската градина да са едни и същи. Добре знаем колко важно е за малките деца да имат изграден режим и рутина през деня. Същото се отнася и за границите – това, което не може да прави в детската градина, не може да прави и у дома. И това отново се случва, когато учителите и родителите споделят и заедно взимат решенията, които са най-добри за конкретното дете.

„Децата трябва да бъдат в контролирана среда, но също така трябва да им се предоставя възможността и сами да избират. Когато дете само избира, няма как да се стигне до напрежение или хиперактивност“, посочва директорката.

Безспорно една от най-актуалните теми, които вълнуват родителите и педагогическите специалисти, е влиянието на екранното време върху децата.

Според Румяна Илиева проблемът не е еднозначен. „Екранното време не е единствената причина за поведението на детето. Важно е да има синхрон между семейството и детската градина по отношение на правилата и границите“, отново посочва тя. И подчертава, че технологиите могат да бъдат полезни, ако се използват умерено и винаги с образователна цел.

„Те не са основното средство, а подпомагащото. Ролята на учителя трябва да остане водеща“, категорична е Илиева.

В 104. ДГ обръщат специално внимание и на развитието на емоционалната интелигентност у детето. Неслучайно това умение все по-често се разпознава като ключово за бъдещето и точно затова трябва да започва да се изгражда още от детската градина.

„Децата трябва да разпознават емоциите си и да се учат да ги управляват“, казва директорката. А на въпроса как се случва това, отговаря, че процесът е напълно естествен и се осъществява чрез всекидневно общуване, игри и не на последно място – целенасочена педагогическа работа.

Чрез свободния избор и разнообразните занимания учителите проследяват интересите и насърчават развитието на способностите на децата. Така че можем смело да кажем, че още в ранна възраст могат да се открият и техните таланти.

Грижата за всяко дете включва и подкрепа при специфични потребности. В момента в детската градина има 13 деца със специални образователни потребности, с които се работи съвместно с ресурсен учител, психолог и логопед. „Изготвят се индивидуални планове за развитие и се работи както индивидуално, така и в група“, уточнява директорката.

Любовта към книгите също е важна част от всекидневието в 104. ДГ „Моят свят“.

Градината участва в инициативи за насърчаване на четенето, като кани популярни личности и включва родителите в процеса.

Наскоро, в рамките на Националната кампания „Походът на книгите“ зам.-директорът на Издателство „Аз-буки“ Венцислав Генков се срещна с малките читатели от 104. ДГ „Моят свят“ и им прочете приказката „Житената питка“.

„По този начин провокираме любопитството и създаваме любов към книгата“, казва Илиева. Част от тази работа е и участието в Националната програма на Министерството на образованието и науката „Утринна приказка“, която съчетава четене, преживяване и опознаващи дейности. За целта имат изградени станции в помещенията на децата, където децата опознават както света, така и себе си.

Детската градина не спира да търси нови форми за развитие – включително дейности на открито, проекти с родители и инициативи, насочени към двигателната активност.

„В центъра е детето и оттам трябва да се тръгне“, обобщава Румяна Илиева.

Именно тази философия превръща 104. ДГ „Моят свят“ в пространство, в което не просто се полагат основите на знанието, а се изграждат личности.

Румяна Илиева, директор: