С проекта си „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ Никола Веселинов от XI клас в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ завоюва исторически успех за България на Международния панаир на науката и инженерството – Regeneron ISEF, който се проведе във Финикс, Аризона.

Седемнадесетгодишният български талант спечели Голямата награда за млад учен на стойност $75 000 и зае еднолично първото място в категория „Математика“, което му носи още $6000.

Никола бе удостоен и с две специални награди. Той заслужи първата награда на ΜΑΘ – американско почетно общество за ученици и студенти, и парична премия от $1500. Отличен е и с втора награда и премия от $1000 от American Mathematical Society.

Научен ръководител на Никола Веселинов е Мирослав Маринов от Института по математика и информатика – БАН, който е бивш състезател и в момента се занимава и с олимпийска математика.

Никола Веселинов се запознава с ментора си Мирослав Маринов в VIII клас. Тогава младежът започва да участва в състезания, а Маринов е част от Националната комисия, която работи с талантливите ученици.

„По време на подготовката за младежката Балканиада през 2023 г., когато бях в VIII клас, имах шанс да говорим повече време. В IX клас реших, че бих искал да пробвам да се занимавам с научна дейност, и се свързах с Мирослав Иванов. Така и започнах с проектите“, обяснява възпитаникът на Софийската математическа гимназия.

През 2024 г. младежът получава специална награда за дебют в областта на математиката от XXIV ученическа секция на 53. пролетна конференция на Съюза на математиците в България.

Тогава участва с проект на тема „Върху вариации на задачата за нечетните клубове“. Негов научен ръководител отново е Мирослав Маринов. На следващата година Никола надгражда проекта си, който на XXV ученическа секция му носи медал и грамота за отлично представяне.

Започва работа по проекта „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ в Х клас по време на Лятната изследователска школа по математика и информатика през 2025 г., която се организира от Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ). Темата е предложена от научния му ръководител Мирослав Маринов.

След Лятната школа продължават работата по проекта и седемнадесетгодишният талант участва в сезонните състезания и конференции на Института по математика и информатика – БАН, и Министерството на образованието и науката. „Благодаря на ментора си както за предложението за тема на проекта, така и за помощта през цялото време – по време на Лятната изследователска школа и при всичките конкурси, панаири и с участия в състезания“, казва Никола.

Той получи правото да е сред тримата млади изследователи, които ще представят България на най-престижното световно изложение – Международния панаир на науката и инженерството (Regeneron ISEF), благодарение участието си на Панаира на науката и иновациите (INNOFAIR). За проекта „Разрешимост на уравнения в елементарни функции“ Никола е отличен и от XXVI ученическа секция с грамота за отлично представяне и медал. Младежът получи и грамота за отлично представяне от 28-ото издание на Националния конкурс „Млади таланти“ на МОН. С проекта си Никола спечели и първа награда в секция „Математика“ на Дванадесетата ученическа сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН).

„Проектът ми засяга въпроса кога дадено уравнение може да се реши, използвайки само най-елементарни функции, подобни на тези, които се учат в училище“, казва ученикът.

Относно първите стъпки за реализацията на своя проект Никола посочва, че при голяма част от изследванията, особено по математика, първоначалната идея е да се потърси литература по избраната тема, да се проучи какво е било направено предходните години, и след това да се види по какъв начин постигнатото може да се надгради.

„Изследователският процес е дългосрочен. Предизвикателството пред човек, който иска да продължи да се занимава последователно с наука и да постигне голям успех, е да запази мотивация през цялото време. Никой не е започнал от големите успехи“, подчертава младият талант.

Зад него неотлъчно застава и семейството му. За развитието му помагат и доц. д-р Евгения Сендова, неговият учител по математика в СМГ Анатоли Грънчаров, познати и приятели от УчИМИ. Подкрепя го и неговата гимназия.

Подготовката за Regeneron ISEF започва веднага след Панаира на науката и иновациите. Работи се за финализиране на проекта, на писмения вариант на презентация, подготвят се и необходимите документи за участието на Панаира във Финикс, САЩ.

Паралелно с това тримата младежи, които ни представят на ISEF, провеждат и подготовка с ръководителя на българския отбор д-р Константин Делчев. Заедно с Никола за участие са избрани Стефан Куюмджиев и Божидара Пухалева. „Освен подкрепа от д-р Делчев, на когото съм благодарен, сред членовете на българския отбор също имаше подкрепа и помощ един към друг, включително и при подготовката“, отбелязва събеседникът ми.

Положително влияние оказват и учените от Ученическия институт по математика и информатика. „Всички заедно милеят за представянето на човек, когато той бъде избран да представя България някъде. Общността е много сплотена“, подчертава ученикът.

По време на Международния панаир на науката и инженерството в деня на представянията всеки участник застава до постер със своя проект и журито провежда интервюта в рамките на 10 – 12 минути. Повечето от разговорите са с основното жури на Панаира (официалните оценяващи), но има и журита от така наречените специални организации, които са представители на спонсорите на проявата.

В зависимост от категорията отделните спонсорски организации могат да минат през различни проекти. При Никола и категория „Математика“ това са ΜΑΘ и American Mathematical Society, които, в крайна сметка, също отличават младежа. А седемнадесетгодишният талант провежда интервюта общо с десет журита.

При него се спират и други участници, които проявяват интерес към проекта му.

„Особено ценно при подобни форуми и събития е, че хора от различни категории се интересуват от постерите на останалите, разпитват ги за проектите им, обменят идеи. Това допринася за създаването на голяма академична общност от млади хора, които разменят контакти и впоследствие се подкрепят. Това със сигурност беше голяма част от преживяването на ISEF“, споделя ученикът.

Единадесетокласникът е и един от двамата младежи, избрани от УчИМИ да участват в престижната шестседмична изследователска школа за ученици Research Science Institute (RSI 2026), която ще се проведе в периода юни – август в Масачузетския технологичен институт (MIT), САЩ.

Никола обяснява, че основната разлика между панаирите като ISEF и школите като RSI е, че панаирът е по-краткосрочен и с конкурсна основа. Затова фокусът върху наградите е по-голям.

„При RSI няма големи парични награди и силен състезателен елемент. Идеята е да се започне проект от нулата с нов ментор и по време на програмата да се премине през целия цикъл на научната работа. И участниците да станат част от голямо научно семейство“, посочва събеседникът ми.

Скоро той ще научи и с кого ще работи в САЩ през лятото. Засега е известно, че ще бъде от Департамента по математика в Масачузетския технологичен институт. По думите на Никола е важно в каква сфера се занимава менторът на участниците, но всеки от тях има свобода за развитие на проучването, което ще започне по време на изследователската школа.

„Всеки участник може да развие проекта си, така че да приложи собствените си знания и опит, които е натрупал от нещата, с които се е занимавал преди това“, посочва ученикът.

Следващата година му предстои да кандидатства, като все още не е сигурен къде иска да продължи образованието си. „Със сигурност ми се иска да уча математика. Ще кандидатствам и в чужбина – САЩ и Европа, и в България“, казва Никола.

Колкото да свободното време – занимава се с фотография с дрон, харесва и стратегически игри.