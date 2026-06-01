„Преди една година, когато се правеше изборът къде точно да се проведе този регионален форум, повярвайте ми, мястото не беше избрано случайно. То беше избрано именно заради иновациите, които се създават в това училище, и разбира се, заради новата образователна среда, която изградихме, благодарение на подкрепата на Министерството на образованието.“ Това заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева при откриване на регионалния форум и мобилност на тема „Еволюция на знанието – иновативни решения за качествено образование в изпълнение на НП „Иновации в действие“. И допълни, че това е

първото събитие в новото образователно пространство.

По време на тридневното събитие свои успешни иновации в обучението представят 21 училища и 7 водещи университета. Зам.-министър Таня Панчева подчерта, че основните приоритети на Просветното ведомство са иновациите да бъдат споделяни, добрите практики да се виждат.

Тя е убедена, че 55. училище ще стане средище на споделени практики, добри идеи, които след това ще бъдат приложени от всички останали училища. Зам.-министърът благодари на участниците за тяхната активност, защото този вид форуми са изключително важни за развитието на образованието в бъдеще. В момента

всяко българско училище има свой STEM център.

И тези центрове тепърва ще започнат да дават резултати. Практиката показва, че след като се подобри учебното пространство, това винаги повишава и качеството на обучение.

„Така че пожелавам успешен форум и отново ви благодаря, скъпи колеги, че сме тук заедно – каза зам.-министър Таня Панчева. – Чест за училището ни е, че в дните на форума наши гости са представители на образователни институции, академичната общност и учители от цялата страна.“

„Идеята и присъствието на висшите училища във форума е да осъществим мечтата ни средното и висшето образование да вървят в една посока“, каза директорът на училището домакин Нина Чанева.

Свои иновативни обучителни практики демонстрират представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Лесотехническия университет, Националната спортна академия, Технически университет – София, Химикотехнологичния и металургичен университет в столицата, Тракийски университет – Стара Загора.

Заедно с представители на над 20 училища те говориха за устойчивото бъдеще, финансовата грамотност, предприемачеството, киберсигурността, интердисциплинарното обучение, социално-емоционалното учене, екологичното образование, критичното мислене, дигиталните технологии и STEAM обучението, дигиталните изкуства, сугестопедията и други. Участниците ще имат възможност

да обменят опит и идеи,

както и да представят модели за работа, насочени към развиване на уменията и адаптиране на образователния процес към съвременните обществени и технологични предизвикателства.

По време на форума бе представено училището домакин на събитието.

55.СУ „Петко Каравелов“ е основано в 1879 г. с ентусиазма и духа на следосвобожденска България и е едно от най-старите и големи училища страната. В продължение на 147 години то следва най-доброто от просвещенската традиция, училището винаги търси и новите тенденции на времето. Това се казва в кратък филм, който представя училището, домакин на форума. Гостите имах възможност да разгледат новото образователно пространство в 55. СУ „Петко Каравелов“

Училище „Петко Каравелов“ е разположено в квартал „Дървеница“. През годините то постепенно се превръща от класическо столично училище в иновативен образователен център, насочен към технологиите, науката и уменията на бъдещето.

Днес то е пример за това как образованието може да се развива заедно със света около нас и как училищната среда може да вдъхновява учениците да бъдат креативни, любопитни и подготвени за съвременния свят. Още с влизането се усеща различна атмосфера.

Училището разполага със съвременна база, модерни класни стаи, интерактивни технологии и пространства, създадени така, че учениците да се чувстват мотивирани, вдъхновени. Но това, което го прави истински модерно, е не само техниката, а и начинът, по който тя се използва в обучението.

Тук учениците са не просто слушатели в класната стая.

Те участват активно, работят по проекти, решават реални проблеми и учат чрез практика. Именно тази идея стои зад развитието на STEM обучението – съвременен образователен модел, който обединява науката, технологиите, инженерството и математиката.

Учениците прилагат натрупаните знания в реални ситуации. Така обучението е много по-интересно, по-практично и по-близо до живота. Сред най-впечатляващите части на училището са двата STEM центъра. Те са не просто компютърни кабинети, а високотехнологични среди, където учениците могат да експериментират и работят по собствени идеи. В зоната по роботика децата се запознават с програмиране, електроника и инженерство. Работят с роботи, сензори и различни технологични системи, като сами създават проекти и търсят решения на поставени задачи. Роботиката развива логическо мислене, креативност, търпение и умения за работа в екип, които са изключително важни за професиите на бъдещето.

Още от ранна възраст учениците навлизат в света на програмирането и технологиите чрез образователни роботи и практически задачи. Един от най-вълнуващите моменти за тях е срещата с Робърт – първия български хуманоиден робот.

Робърт може да говори, да разпознава реч и да комуникира с хората, а срещата с него показва на учениците колко бързо се развива светът на технологиите. Но най-важното е, че ги вдъхновява да мечтаят и да вярват, че и те могат да бъдат бъдещи инженери, програмисти, създатели на нови технологии.

Модерният дух на училището се вижда и в начина на преподаване. Учителите използват интерактивни методи, проектно базирано обучение и практически задачи, които правят часовете интересни и динамични.