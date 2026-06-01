Срещи по места с екипите на всички регионални управления на образованието започва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщава Пресцентърът на МОН.

Целта е да бъдат обсъдени основните предизвикателства пред образователната система и да бъдат набелязани ефективни решения.

Началото бе поставено с работна среща с екипа на Регионалното управление на образованието във Враца.

„Трябва да бъдем честни към себе си в системата и да назоваваме ясно проблемите. Само така можем да намираме ефективни решения“, каза министър Георги Вълчев.

По думите му през годините често се отчитат положителни резултати, но същевременно остават предизвикателства, които не бива да бъдат премълчавани. Той подчерта, че основна цел на Министерството е всяко дете, независимо къде живее, да има достъп до качествено образование.

„За да постигнем това, трябва ясно да виждаме дефицитите в системата и да чуваме хората, които работят най-близо до училищата. В този процес експертизата и опитът на хората на терен са ключови“, заяви просветният министър.

По-рано през деня проф. Вълчев участва в представянето на специално издание и видео на Българската телеграфна агенция, посветени на 80 години от началото на Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“. Събитието се проведе в Националния пресклуб на БТА във Враца.

„Езикът на Ботев продължава и днес да вдъхновява въпреки разликите във времето и технологиите“, каза министър Вълчев.

Той подчерта, че походът събира млади хора от цялата страна и им дава възможност да преживеят историята заедно, да създадат нови приятелства и да открият общи каузи.

Според проф. Вълчев походът е и пример как обществото и семейството могат да бъдат по-активно приобщени към образователния процес.

„Големият въпрос пред съвременното образование е как да приобщим семейството към образователния процес. Това е прекрасен пример как това може да се случи“, посочи министърът.

Той благодари на Община Враца и областната администрация за усилията при организирането на инициативата.

На събитието в Националния пресклуб на БТА във Враца присъстваха генералният директор на Агенцията Кирил Вълчев, кметът на Община Враца Калин Каменов, зам.-областният управител Христина Рангелова, народният представител Михаил Михайлов, изпълнителният продуцент и водещ на предаването „Панорама“ по БНТ Бойко Василев и др.

В Деня на детето министър Вълчев поздрави и участниците в празничната програма на централния площад във Враца.

Той призова родителите и учителите да насърчават децата да откриват своите силни страни, да следват пътя на знанието, но и да съхранят радостта и щастието на детството.

По-късно министърът на образованието и науката ще присъства на тържествения митинг-заря във Враца по повод 150-годишнината от подвига на Христо Ботев и неговата чета.