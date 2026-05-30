Походът по стъпките на Ботев е урок по родолюбие за хиляди млади хора, подчерта министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при среща с ръководителите на 78-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“ в с. Баница, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Той благодари на учителите и ръководителите за отдадеността им към каузата да възпитават младите хора чрез живия досег с българската история.

В срещата участваха още кметът на Община Враца Калин Каменов и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

„Искам да изкажа своята огромна благодарност, че се ангажирате с това дело“, обърна се министър Георги Вълчев към ръководителите на походните групи.

Той изрази надежда, че през следващите години тази традиция не само ще бъде продължена, но и ще привлича все повече ученици и граждани.

„Надявам се с общите ни усилия да увличаме все повече деца, защото няма как да се справим като страна, ако след нас младите хора не видят бъдещето си тук“, подчерта проф. Вълчев.

По думите му ролята на учителите – както по време на похода, така и в класната стая – е ключова за възпитанието и развитието на децата. Той отбеляза, че именно благодарение на тяхната отдаденост поколения млади хора продължават да извървяват пътя на Ботевата чета и да съхраняват паметта за героите на България.

Кметът на Враца Калин Каменов благодари на министър Вълчев за подкрепата към инициативата и отбеляза, че за първи път министър на образованието и науката участва в традиционната среща с ръководителите на похода.

Той подчерта значението на усилията на всички институции и на десетките учители и доброволци, които правят възможно провеждането на похода всяка година.

Участниците в срещата обсъдиха и възможностите за подобряване на организацията на похода. Бе поет ангажимент за предприемане на конкретни мерки, които да отстранят установените проблеми и да осигурят по-добри условия в следващото издание.

78-ият Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй – Околчица“ събира ученици, учители и граждани от цялата страна, които извървяват маршрута на Ботевите четници в знак на признателност към тяхното дело и саможертва.