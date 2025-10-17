Командировките са често срещана част от служебните задължения и неизбежно поставят въпроса: как се изчисляват и изплащат командировъчните пари? Българското трудово законодателство ясно определя правилата за дневни, пътни и квартирни разходи, като взема предвид дали служителят нощува извън населеното място, или се прибира в същия ден. Разбирането на тези правила помага както на работодателя, така и на работника да избегнат недоразумения и да планират правилно разходите.

На командирования служител, когато остава да нощува в мястото на командировката,

се заплащат дневни пари в размер 40 лв. за всеки ден от командировката. На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера, т.е. 20 лв.

Тази разпоредба на закона се прилага в случаите, когато работникът или служителят поради характера на работата, която изпълнява, не се налага да използва цялото работно време, а само част от него, поради което в тези случаи не се налага да нощува, или в последния ден на командировката, когато лицето се завръща в мястото си на работа.

Командировъчните пари са за всички дни от командировката,

включително и почивните и празнични дни, ако те са включени в периода на командировката със заповедта за командировка.

Когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя.

Командироването се извършва въз основа на писмена заповед.

В закона е предвидено, че в заповедта за командироване се посочват: наименованието на предприятието и длъжностното лице, което издава заповедта; трите имена и длъжността на командированото лице; мястото на командироването; задачата, за която лицето се командирова; времетраенето на командировката; командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият има право, и др.

Командировъчните пари не са просто формалност, а гаранция, че служителят ще получи справедливо възнаграждение за извършената работа извън обичайното му място. Коректното изчисляване и своевременното им изплащане осигуряват прозрачност и добри трудови отношения, а ясната заповед за командировка защитава интересите и на двете страни.

Справка:

чл. 121, ал.1, ал.2 от Кодекса на труда;

чл. 8, чл. 9, ал. 1, 19, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за командировките в страната.