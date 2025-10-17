Д-р Веселин Стефанов е директор на 51.СУ „Елисавета Багряна“ в София от учебната 2025/2026 г. Има придобита образователно квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ в специалност „Индустриален мениджмънт и стопанско управление“, както и ОКС „Магистър“ в специалностите „Мениджмънт и стопанско управление“ и „Учител по общотехнически и специални предмети“.

Защитава дисертационен труд на тема „Оптимизиране на организацията и управлението на образователната институция – фактор за демократизирането ѝ“ през 2018 г. по докторската програма „Организиране и управление на информационни процеси“.

Д-р Стефанов има публикувани една монография на тема „Образователен мениджмънт и хуманизиране на взаимоотношенията в училище“ и седем научни публикации в областта на образователния мениджмънт. Създател е на автореферат на тема: „Мениджърските функции на училищния директор в условията на засилваща се училищна автономия и хуманизацията на взаимоотношенията в училище“.

Освен висок образователен ценз д-р Стефанов има шестгодишен опит като ръководен кадър в училището и предишен опит като преподавател в катедра „Икономика и стопанско образование“ на ХТМУ – София.

През последните години придобива и множество сертификати след различни обучения, свързани с работата му в училището. В своята дейност в училище както с ученици, така и с целия персонал Веселин Стефанов показва високо ниво на лидерски и управленски умения за разрешаване на различен тип ситуации. Успешно участва в организирането и воденето на инициативи с Училищното настоятелство, Обществения съвет към 51. СУ „Елисавета Багряна“.

–Д-р Стефанов, поемате училище с традиции и голям авторитет. Как се чувствате като наследник на човек с името и опита на г-н Асен Александров?

– Наистина е огромна чест, но и голяма отговорност. Г-н Александров беше директор на училището повече от 19 години. Той изгради стабилни основи и здрав екип, от който и аз имам щастието да съм част вече над десет години. Много хора ми казват: „На теб ще ти бъде лесно, нали си от екипа“. Да, но това носи и много очаквания.

За мен е важно да продължим започнатото, но и да го надградим. Имам конкретни идеи и вече съм започнал с малки промени, които ще направят училището още по-силно.

– Какви са основните Ви цели в краткосрочен и в дългосрочен план?

– В краткосрочен план залагам на повишаване квалификацията на учителите и подобряване на комуникацията с родителите. Вече имаме насрочени събития по месеци до края на годината. В дългосрочен аспект работим по иновация, свързана с ученето чрез преживяване – подход, при който учениците усвояват знанията чрез емоции и опит.

Също така искам да развием дуална форма на обучение в професионалните паралелки, както и да подобрим материалната база. Заложил съм си амбициозната цел за реконструкция на физкултурния салон и спортната база, които се използват от учениците от I до XII клас.

– От тази учебна година въвеждате нов втори чужд език – японски. Защо избрахте точно него?

– Това е естествено продължение на интереса към японската култура, който вече три години развиваме чрез клубове по интереси. Учениците ни участват в инициативи на японското посолство, включително и в благотворителни събития. Професионалните ни паралелки „Изобразително изкуство“ и „Компютърна анимация“ са силно повлияни от Япония.

От тази учебна година японският ще се изучава като втори чужд език в третата ни професионална паралелка „Компютърен график“. Много се радваме, че учениците влязоха в новата паралелка с максимален бал – това е знак, че интересът към специалността и японския език е истински, но също така е и предизвикателство за учителите.

– Училището Ви е с над 1200 ученици. Как се справяте с организацията и какъв е интересът към I клас?

– В момента обучаваме 1234 ученици в 43 паралелки. Интересът към I клас е много голям. Тази година имахме над 200 заявления, но можем да приемем само четири паралелки по 26 ученици. От I до VII клас сме квартално училище, но след VII клас идват мотивирани ученици от цяла София, които избират училището заради профилите, атмосферата и качествената подготовка.

Това създава прекрасен микс – от децата на квартала до гимназистите, които съзнателно избират да учат при нас. Виждаме, че все повече наши ученици след VII клас остават именно защото искат да продължат в това училище.

– В момента имате действаща иновация „51 добродетели за 51 седмици“. Как се роди тази идея?

– Проектът се роди по време на ковид изолацията, когато осъзнахме колко важно е да говорим за ценности. Тогава решихме да създадем мрежа „51 добродетели за 51 седмици“. Всяка седмица учениците, учителите и родителите се фокусират върху една добродетел, обсъждат я в часовете по гражданско образование, в интегрирани уроци и класни часове.

Проектът вече има своя продукт – книжка, илюстрирана от наши ученици от профил „Изобразително изкуство“. Тя е издадена с подкрепата на Министерството на образованието и Синдиката на българските учители. Това е ясен пример как училището може да дава не само знания, но и да изгражда ценности.

– Вие сте инициатор и на Националната училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“. Какво я прави различна?

– Идеята дойде от опита ми във висшето образование. Заедно с г-н Александров решихме, че училището може да бъде домакин на такава конференция. И вече пет години я провеждаме.

Особеното е, че тя се случва в самото училище, не в зала или хотел. Искаме участниците да усетят духа на 51-во училище. Учителите споделят добри практики, участват в секции по предмети, а напоследък имаме и комбинирани панели.

За поредна година Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ е наш надежден партньор, а Министерството на образованието и науката ни дава увереност, че споделянето на добри педагогически практики оказва дългосрочен ефект върху развитието на образованието в страната.

Радваме се и на подкрепа от страна на университетите. Миналата година участваха и представители на Националния STEM център. Всяка година се включват и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Химикотехнологичния и металургичен университет и много други. Регионалните управления на образованието също са наши верни партньори.

Следващата конференция ще се проведе през март 2026 г. Тя ще бъде с нови теми, нови практики и нови панели. Заедно с Национално издателство „Аз-буки“ ще направим обучение, в което ще даваме насоки към преподавателите как да подготвят докладите си.

Но най-важното, на което се надявам с всяко следващо издание, е още по-широко участие от страна на преподаватели от цялата страна.

– Конференцията е част и от дейността на Сдружението на директорите в средното образование в Република България. Бихте ли разказали какви други инициативи предстоят?

– На 19 – 21 октомври в Хисаря ще се проведе традиционната есенна конференция на Сдружението под наслов „Компетентности на бъдещето – мисия на днешното образование“. Темите, които ще обсъждаме, са избрани след анкета сред членовете. Така работим и винаги се допитваме до директорите от какво имат нужда в момента.

Тази година ще имаме специални панели за използването на изкуствен интелект в управлението на училището, както и лекции по емоционална интелигентност и добри управленски практики.

– Кои са според Вас трите най-важни компетентности на бъдещето в образованието?

– На първо място – адаптивност. Светът се променя непрекъснато и който не се адаптира, изостава.

На второ – диалогичност, умението да комуникираме ефективно в екип. Всички успехи тръгват от добрия колектив.

И трето – партньорство. Никоя институция не може сама да направи промяната. Трябва да работим заедно – училища, министерства, издателства, синдикати. Целта е обща – по-добро образование за децата.

– Как бихте описали своя екип?

– Наследявам изключителен екип, с който работя от години. Запазих заместник-директорите, защото вярвам в тяхната компетентност и отдаденост. В 51-во често казваме, че училището има своя магия – и никой не иска да излезе от нея.

Имаме много млади учители – идват директно от студентската скамейка и още от първата година показват лидерски качества. Те са вдъхновение за колегите и пример за учениците. В нашето училище всеки ден е пълен с идеи – по пет-шест нови инициативи на ден!

– На първия учебен ден учениците от Вашия клас Ви направиха изненада. Остана ли място за учителя у Вас?

– Да, и винаги ще остане. Запазих класа си – XII, защото законът ми позволява като директор и да преподавам. Не можех да ги изоставя. Това са деца, които поех в VIII клас – тогава плахи, а днес вече млади хора, готови за живота.

Първият учебен ден беше много емоционален. Не го очаквах. Но тези моменти ми напомнят защо съм избрал образованието. И си пожелавам след пет години някои от тях да се върнат тук – като мои колеги. Това ще е най-голямото удовлетворение.

– Какво бихте казали в едно изречение за 51-во училище?

– Това е място с дух, с традиции и с хора, които вярват, че образованието може да бъде красиво. Петдесет и първо има своята магия – и всички, които са част от него, я носят в сърцето си.