Сия КОЛКОВСКА*

Вероятно са ви направили впечатление изречения като Снимката ме усмихна, които звучат необичайно поради това, че в тях вместо глагола усмихвам се, който е непреходен и възвратен, се използва новият глагол усмихвам, който след отстраняване на възвратната частица се е станал преходен. Значението на усмихвам в такива изречения е ‘Правя някой да се засмее’. В интернет пространството може да се намерят доста употреби на усмихвам с това значение, а също и с друго, близко до него значение ‘Правя нещо да се изпълни със смях, с усмивки’, например Благодаря ти, че усмихна деня ми с този жест.

Трансформация на възвратни глаголи в невъзвратни и преходни наблюдаваме и при други думи в съвременния български език.

Например освен непреходния глагол случвам се вече се употребява и преходен глагол случвам (например Научих се да случвам нещата). При сбъдвам се се появи и глаголът сбъдвам, който откриваме в често употребявания израз Сбъдвам мечтите си. В интернет комуникацията се използва и преходен глагол замислям освен утвърдения замислям се (например Всичко това ме замисли за човешката природа).

Появата на нови преходни глаголи като усмихвам се дължи както на стремежа за оригинален изказ, така и на възможността чрез тях действието да се представи и в друг ракурс – като предизвикано от вършител. Тези причини водят и до случаи на поява на преходност при непреходни невъзвратни глаголи като фалирам и банкрутирам. Двата синонимни глагола имат отдавна утвърдено значение ‘Изпадам в несъстоятелност, във фалит’, като вече не е изненадваща употребата им и в ново значение ‘Довеждам нещо до фалит’, например Той прикрива тези, които фалираха банката, което е показателно за развитие на преходност при тях.

Трябва да се има предвид, че описаните употреби не са характерни за книжовния български език и следва да се избягват.

*Д-р Сия Колковска е професор в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.