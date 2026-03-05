Андрей Петров е изпълнителен директор на Българския футболен съюз с богат опит в управлението, маркетинга и развитието на футбола в България и Европа. Завършва спортен маркетинг и лидерство в Барселона, Испания, и в Лозана, Швейцария. Работил е по ключови проекти на УЕФА, заемал е стратегически и финансови роли в международни спортни събития.

– Г-н Петров, Българският футболен съюз, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта подписаха меморандум за разбирателство. Как споразумението ще помогне за развитието на децата и на спорта в училище?

– Подготовката на Меморандума продължи четири месеца. От години се стремим да имаме рамка на партньорство както с Министерството на образованието и науката, така и с Министерството на младежта и спорта.

За Българския футболен съюз, като най-голямата федерация в страната, влизането в училищата е жизнено важно. Искаме да предоставим алтернативен път на децата и да го промотираме като средство за здравословен начин на живот, както и да популяризираме спорта футбол.

Меморандумът ще ни даде възможност да кандидатстваме за допълнително финансиране за въвеждане на програмата Just Play в българските училища. Тя е насочена към обучение на учителите по физическо възпитание и спорт. Ще бъде предоставена и мобилна апликация с футболни тренировки. Разработена е с помощта на ЮНЕСКО, като включва и модул за житейски умения. Използването на апликацията по време на часовете не е задължително. Тя е по-скоро допълнителен ресурс, който да подпомогне учителите по физическо възпитаните и спорт, специално в насоката футбол.

– Работил ли е преди това Българският футболен съюз пряко с учителите и в училищата?

– Работя в Българския футболен съюз от 2015 г. и съм заемал и поста на мениджър „Масов футбол“. За тези 11 години един от основните ни приоритети е влизането на БФС под някаква форма в училищата. Да, футболът е част от учебните програми, но това не е достатъчно.

Мога да дам пример с обученията за учители в начален етап, които водихме преди години. Часовете по физическо възпитаните и спорт за тези деца най-често се водят от преподаватели, които не са футболно профилирани. Ние им предоставяхме екипировка, топки, пособия и провеждахме тридневен курс, но нямаше голям ефект. Стартирахме прилагането на проекта на територията на Столична община в рамките на няколко години. След това провеждахме турнир с фестивален характер и съответно нямаше класиране, купа или медали. Оказа се, че този формат не е толкова интересен нито за учителите, нито за директорите на училищата.

– Имате ли възможност да участвате в Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“ под някаква форма?

– Когато програмата се подготвяше, от администрацията на МОН се свързаха с нас само за да ни попитат за лицензирани треньори. Не сме коментирали какви са потребностите на футбола на територията на страната, по какъв начин според нас би трябвало да се реализира програмата.

По моя информация, на много места в страната се работи с местния футболен клуб. В по-малките населени места става дума за един-два тима и обучението се получава долу-горе добре. В София има най-различни клубове, които предлагат футбола като услуга. Не всеки от тях обаче може да я предоставя като качествена.

В предварителните разговори около подписването на меморандума с ръководството на Министерството на образованието и науката сме идентифицирали програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ като потенциален инструмент за финансиране на част от дейностите на футболната училищна екосистема, която искаме да реализираме. Това ще може да позволи пътувания, закупуване на екипировка и топки, участие в турнири, повишаване на квалификацията на лицето, което доставя услугата на територията на училището – било то учител по физическо или външен треньор.

Паралелно развиваме програмата „Училищни лъвчета“, която е със състезателен елемент в ученическия футбол.

По този начин имаме три потенциални програми и различни елементи, които биха взаимодействали помежду си: обучителният чрез Just Play, състезателният чрез „Училищни лъвчета“ и финансирането чрез „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Всичко това може да подпомогне впоследствие разговорите, които водим и с Българската асоциация „Спорт за учащи“ относно желанието ни БФС да поеме по-голяма тежест при организацията на надпреварата по футбол в Ученическите игри. За нас ученическият футбол е инвестиция в бъдещето. Не само на футболната игра, но и на младите поколения, за да водят здравословен начин на живот и да изграждат у себе си позитивните качества, на които спортът учи.

Подготвяме новата стратегия за развитие. Виждаме, че футболът не е достъпен. Има голям интерес към него, но и финансови бариери, които трябва да бъдат преодолени. Родителят трябва да заплати, за да може детето му да бъде във футболен клуб, да участва в тренировъчен процес. Според нас трябва в някаква степен да се върнем към времената, когато масовият спорт е бил приоритет на държавата и тази дейност се е извършвала на територията на училището.

– Споделихте, че ще кандидатствате за реализацията на програмата Just Play в българските училища. Какви възможности ще предостави тя?

– Програмата Just Play е обучителна. На тази база ще получим финансиране, с което ще проведем обучения на учителите, ще получим и футболни топки, които ще раздадем на училищата, за да могат да провеждат учебно-тренировъчна дейност. С нея е свързана и международната инициатива „Футбол за училища“.

Основната шапка на програмата Just Play е проектът FIFA Arena, който е насочен към изграждането на футболна инфраструктура на територията на училищата. Очакваме през следващите три години да имаме възможност да построим 10 малки футболни терена с размер 40 на 20 метра на територията на български училища. Все още водим разговори с ФИФА относно разходите, които биха покрили те, и средствата, които ние следва да подсигурим. Идеята е, че ние подсигуряваме инструмента за тренировъчната дейност, обучаваме учителя, правим терена и остава учениците само да тренират. Всички, които имат желание, ще имат и възможността да играят, и така футболът ще стане по-достъпен.

В момента много училищни дворове остават затворени заради актовете на вандализъм, а футболът се предоставя като услуга. Стигаме до това, че много от децата искат да се включат, но не могат и започват да отпадат. Футболната екосистема е стигнала дотам, че деца се отказват от футбола, защото е превърната в бизнес основно. Затова федерацията ни иска да работи на ниво училищен футбол, за да направим тази услуга достъпна. Оттам нататък, който има желанието и уменията, може да търси високо спортно майсторство и да продължи развитието си в професионален клуб.

Вече дадохме начало на стратегическия проект „Мисия талант“, който има за цел да категоризира елитните детско-юношески школи у нас и да осигури по-добра среда за развитие на родните таланти. Така родителят, който плаща за тази услуга, ще знае къде и за какво изпраща детето си.

– Как меморандумът ще улесни процеса на изграждане на игрищата?

– От години се занимавам с инфраструктурните проекти на БФС и потенциално има редица спънки при изграждането на терен на територията на образователни институции. По програмата FIFA Arena БФС се задължава да предостави място, на което да се изгради терен – да бъдат монтирани изкуствена трева, огради, осветление, но преди това трябва да бъде направена подготовка на основата на терена.

Въпросът е откъде ще бъде осигурена инвестицията за изграждане на тази основа. За да бъде от структурните фондове на БФС, трябва да получим определени права над площта на училището, но не е ясно от кого и дали можем да получим такива. Ако приемем, че се прави текущ ремонт по нормите в Закона за устройство на територията, защото училищният двор не е категоризиран като спортен обект или терен, ще ни трябва разрешително за строеж. А Федерацията не може да участва в подобни процедури.

По Програмата на МОН за изграждане и ремонт на спортни площадки и физкултурни салони училищата могат да ремонтират спортната инфраструктура на своята територия. Избраните училища кандидатстват на база на препоръките, които сме им дали, и подготвят основата за терена, който ще бъде монтиран от ФИФА.

Като част от меморандума, ММС и МОН ще гарантират, че няма да има проблем изкуствената трева да бъде внесена в България от трета страна като дарение и да се позволи екип, избран от ФИФА, да извърши монтажа.

– Колко учители ще могат да бъдат обучени да използват приложението, и как ще става подборът им?

– Вече сме определили първоначалните училища, които ще преминат обучение. Това са 300 училища, които са участвали в програмата „Училищни лъвчета“. Тях ще заявим през МОН и ще кандидатстваме пред ФИФА.

Ще дойдат инструктори по ученически футбол от Световната футболна централа, ще се направи първоначално обучение и всеки учител ще получи сертификат. Педагозите ще получат базови насоки как да работят и с апликацията по отношение на футбола в училище. На база обучението по време на часовете си те ще провеждат дейности по начин, по който смятат за добре. Няма някакъв задължителен минимум или максимум.

– Какви възможности ще дава приложението?

– Възрастовите групи, с които се работи в апликацията, са от 4- до 14-годишна възраст. Упражненията за всяка група са свързани с концепцията, че едно дете влиза в пътя на състезателя на 4-годишна възраст и на 14-годишна излиза от аматьорския или масовия спорт и продължава в елитния детско-юношески футбол. Учителят по физическо възпитание може да избира и селектира определени упражнения. Те може да не са обвързани с възрастовите групи, защото в I или II клас може да има деца, които никога не са тренирали футбол. Съответно с тях трябва да приложи заниманията за деца на 4-годишна възраст, които са свързани със забавни игри, развитието на двигателната култура и моторика.

Това е друг проблем, който виждаме. През годините, организирайки ученически мероприятия, съм установявал, че поради липсата на специализирани учители по физическо възпитание и спорт за децата от I до IV клас те не могат да развият определени качества. Това навярно е и един от факторите родителите да ги изпращат на различни места, за да променят това.

Концепцията е да дадем инструмента на учителя по физическо, който сам да прецени как и по какъв начин да го използва, за да може да даде базови знания по футбол на децата, които проявяват интерес.

През апликацията ще събираме и анонимни данни – колко часа е използвана, с каква честота, кои са най-използваните тренировки, без да конкретизираме даден учител. Когато предлагаме последващи решения, трябва да стъпим на данни от анализ. На база на меморандума данните ще бъдат предоставени и на МОН, и на ММС, за да могат да разполагат с информация, която да е от полза в работата им по учебните програми.

– Ще имат ли възможност да се включат и учители по физическо възпитаните и спорт от училища, които не са били част от програмата „Училищни лъвчета“?

– Очакваме да има и други желаещи, но за момента ще започнем с тези училища. Впоследствие мениджърът „Масов футбол“ в БФС ще провежда допълнителното обучение. Важна е и ролята на МОН през регионалните управления на образованието, към които директорите на училища ще могат да заявяват своя интерес. На база на интереса по региони или по градове ще провеждаме допълнителни обучения.

Иска ни се 100% от училищата в България да преминат през Програмата, но в новата стратегия сме си поставили сравнително реалистична цел, свързана с училищния футбол. Представяме си, че до 2030 г. 600 училища ще участват активно в двата проекта, които са взаимосвързани. От една страна, е обучението, от другата – спортно-състезателният елемент. В тази бройка не включваме потенциалното партньорство с Българската асоциация „Спорт за учащи“, на базата на което ще можем да доразвием ученическия футбол.

Отделно, след като учителите извършват учебно-тренировъчна дейност по програмата на ФИФА, желанието ни е да им дадем възможността да получат допълнителна квалификация, насочена към футбола. Имаме намерение след преминатия курс да включим като стипендианти в допълнително обучение тези, които имат по-голям интерес и желание. То е за лиценз „D“ – за треньор масов футбол.

В момента изграждаме онлайн академия на Българския футболен съюз, като теоретичната част ще бъде достъпна там. На базата на стипендиантската програма можем да помислим и за практически занимания.

От друга страна, предоставяме възможност училища да участват по програмата „Училищни лъвчета“, която съдържа и състезателния елемент. По нея отборите са смесени и има задължително участие на момичета.

– Какво е заложено в стратегията, по която работите, по отношение на спорта за момичета в училище?

– Един от основните ни приоритети в стратегията е развитието на женския футбол. На база клубни структури сме достигнали до таван на броя момичета, които да влязат във футбола. В програма „Училищни лъвчета“ сме включили минимум три момичета в отбор. От следващия сезон и следващата учебна година ще трябва задължително три момичета да бъдат на терена.

С председателя на Българската асоциация „Спорт за учащи“ доц. Мариана Борукова и Столична община сме обсъждали желанието на някои учители по физическо възпитание да се направи изцяло женско първенство. Още през 2015 г. съм изготвял писма от името на БФС до Министерството на младежта и спорта женският футбол да бъде включен като отделна дисциплина в Ученическите игри. Вървим в посока и това да се случи.

Според нормативните документи на Българския футболен съюз момчета и момичета могат да играят заедно до 12-годишна възраст. Дотогава физическите разлики не са толкова големи. От там нататък вече всеки тръгва по пътя си. Затова програма „Училищни лъвчета“, която е до IV клас, е със смесени обори. Когато започнем работа и с V – VII клас, отново може да бъдат в смесени отбори, защото трябва да дадем допълнителен път на момичета, които сме обучили в определен етап. Те може да не искат да продължат да се занимават с клубен футбол. За нас е важно те да знаят що е то футбол, и евентуално да се състезават, ако имат желание.

Ще опитаме за пореден път да предложим и в V – VII клас момчета и момичета да играят заедно на ниво Ученически игри. Ако има интерес и за възрастовата група VIII – X клас, бихме търсили варианти за отделни първенства по женски футбол.

В момента по-скоро ще вървим в посока, в която да предложим алтернативни формати на малък терен – 40 на 20 м, футбол шест на шест. А в горната възрастова група XI – XII клас, които могат да се класират на световно първенство по ученически футбол, ще трябва да играят футбол на голям терен.

– По какъв начин ще се включат децата със специални образователни потребности и децата с хронични заболявания?

– Имаме концепция да включим и деца със специални образователни потребности. Вярваме, че в тази ранна възраст футболът е за всички, той е радост за децата и те трябва да изпитват удоволствие от играта.

В бъдеще, като народ, трябва да помислим какво влагаме в спорта. По традиция гоним само първото място, резултата, купата, медала. А от възпитателна гледна точка какво дава това на децата? Те трябва да изпитват удоволствие от играта и да получават това, което тя може да им даде – развитие на двигателната култура, моторика, здравословен начин на живот, изграждане на качества като дисциплина, уважение, феърплей, създаване на приятелства, както и важни житейски уроци, като това как да приемаш загубата и победата. Това е и част от модула за така наречените умения за живот, които са разработени заедно с ЮНЕСКО.

Работим по програма по линия на УЕФА за футболна социална отговорност. Сътрудничим с няколко сдружения, насочени към децата със специални потребности и интеграцията чрез футбола. Включват се забавни игри, общи занимания за деца със специални потребности и деца в норма. Желанието ни е да помогнем и на родителите на тези деца да се срещнат едни с други. Футболът обединява.

В по-малките населени места тази инициатива се приема добре. В по-големите градове е по-трудна организацията на подобен тип събития и обединяването на училища, ресурсни центрове, родители. Но отново опитваме да работим в тази насока, защото футболът трябва да е за всички и да бъде обединяващ. За съжаление, сме достигнали точката, в която той е по-скоро разделящ. Но сме си поставили за цел да променим културата, която се развива около и с футбола. И работим и в тази посока.

– Кога ще могат да се реализират дейностите по програмите на ФИФА?

– В средата на март 2026 г. ще кандидатстваме с проекта, който вече е готов, и очакваме до края на април да бъде одобрен. Преводът на апликацията ще отнеме около 2 месеца, или до края на юни. Целта ни ще бъде между 1 и 15 септември, когато учителите вече са в училищата и подготвят началото на следващата учебна година, да проведем дву- или тридневно обучение. В този период ще раздадем и топките, ще имат на разположение и апликацията. Така, когато учениците се върнат обратно в класните стаи, учителят вече ще бъде готов да започне работа.

На тази база чрез регионалните структури на БФС ще разработим и програмата на турнира „Училищни лъвчета“. Предстои да определим дали да започва от есента, когато би могло да има проблем с търсенето на закрити спортни съоръжения, или отново да бъде напролет. Следваме структурата на БФС, който има 4 четири зони, всяка с по шест области. Първо ще се проведе областен турнир и след това – национален на Националната футболна база в „Бояна“.

Ще се опитаме да комерсиализираме турнира, за да генерираме повече приходи от потенциални партньори, които да реинвестираме в разширяването на Програмата. Това трябва да се случи и на областно ниво. Това е социална дейност и фирмите ще имат стимул да се включат. Големите компании разбират ролята на корпоративната социална отговорност.

Крайната цел е чрез всички финансови инструменти спортът, не само футболът, да бъде по-достъпен за децата. Заедно трябва да създадем условия това да се случи. Един от начините са спартакиадите, на които се играят няколко вида спорт. Те могат да бъдат разширени и с допълнителни занимания, насочени не само към децата, а и към техните родители. Спортът трябва да бъде обединяващ и да допринася за развитие на обществото.

– Българският футболен съюз ще бъде партньор на проекта за създаване на Национален център за спортна наука и иновации. Каква ще бъде Вашата роля и как науката ще подпомогне развитието на българския футбол?

– Работим по тази идея от 2022 г., когато се проведе дискусия относно дигитализацията на българския спорт. След доста усилия и работа през годините достигнахме до решението на Министерския съвет за създаване на Национален център за спортна наука и иновации.

Идеята на Центъра е да обедини науката и спорта. Той ще има роля за подготовката на спортисти, за анализ, за иновации, за изследвания, които да бъдат полезни както за развитието на елитния спорт, така и за физическото развитие на българите. Ще се работи и със световни университети за създаване на докторантски или постдокторантски програми.

Крайната цел е да постигнем както високо спортно майсторство, така и формиране на спортни навици у хората. Идеята е да разберем какъв е потенциалът на населението за определени видове спорт и регионализирането на видовете спорт. Футболът е най-популярен в цялата страна, но има региони, в които някои спортове са с предимство. Като се направи детайлен анализ, той ще даде възможности на местната власт да извърши инвестициите към спортните клубове по определен начин.

За целта ще направим лаборатория в базата в „Бояна“ и ще се награди тази на Националната спортна академия. Планирали сме изграждането и на две мобилни лаборатории, които да могат да обикалят из страната.

Центърът ще бъде част от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Проектът ще се реализира до 2035 г., като идеята е до края на периода за можем да предоставим тази услуга на всички спортове.