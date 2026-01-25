Спор няма – ако сме зрители на парад, аплодираме любимия си отбор в залата или нетърпеливо очакваме изпълнението на духовия оркестър, се надяваме да не изпуснем и мажоретките. Защо ли? Отговорът е ясен – защото момичетата с красиви костюми ни доставят естетическа наслада и ни зареждат с хармония и настроение. Нека си признаем и това – карат ни да мечтаем. Как тогава бихме могли да пропуснем мятащите се помпони, вдигнатите брадички, синхронните изпълнения и оригинални фигури, пресъздадени толкова атрактивно!

Ето че дойде моментът освен мажоретни състави към училищните духови оркестри, към центровете за подкрепа за личностно развитие и читалищата България вече сериозно да развива и мажоретния спорт.

За разлика от популярния от американските филми чиърлидинг, при който се правят пирамиди, сложни акробатични изпълнения и подмятания, мажоретният спорт у нас е танцувален, набляга се на хореографията и естетиката. По-близък е до художествената, а не до спортната гимнастика. Точно заради това получилата през миналата година лиценз Българска федерация по мажоретен спорт се оглавява от бивши гимнастички по художествена гимнастика.

Президент на Федерацията е абсолютната европейска шампионка с ансамбъла ни от Хелзинки 1988 Юлия Мумджиева. Вицепрезидент е Ренета Камберова – световна и европейска шампионка, олимпийска бронзова медалистка от Рио де Жанейро 2016. В Управителния съвет е и Вергиния Нешева – жената, превърнала Пазарджик в българската столица на мажоретките.

Дори не сме си и помисляли да се усъмним, че ако някое златно момиче от българската школа по художествена гимнастика се заеме с ново предизвикателство, нещо ще го спре. А какво остава, ако са цял екип.

„Ние сме школа, която оставя отпечатък за цял живот“, признава и Юлия Мумджиева. И уточнява, че желанието им е да пренесат професионализма, с който са свикнали да работят в художествената гимнастика още от деца, в мажоретния спорт.

Ръководената от нея федерация вече провежда курсове за треньори и съдии, ще съдейства за основаването на клубове, ще организира държавни първенства, на които ще се получават квоти за участие в европейски и световни форуми, ще помага и подкрепя.

„Искаме да има такъв спорт и у нас. Не да остане на фестивално ниво, защото правим фестивал, който се нарича „Мажоретна Коледа“. Но искаме да имаме и спорт, да създадем в цялата страна конкурентоспособни клубове, които да се явяват на държавни първенства и след това да се състезават на международни форуми и да печелят медали“, казва за „Аз-буки“ Мумджиева.

Тъй като и Министерството на образованието и науката подава ръка

и разпространява желанието на федерацията за популяризиране на мажоретния спорт сред образователните институции у нас, с Юлия Мумджиева и Вергиния Нешева разказваме в детайли как точно ще се развие този спорт у нас.

За Вергиния, която е първият български лицензиран треньор от Световната федерация по мажоретен спорт и извежда мажоретен състав „Мистерия“ към ОДК – Пазарджик, три пъти до световната титла – през 2018, 2023 и 2024 г., пътят е стръмен, но само напред.

„Имаме над 40 медала от международни състезания и стотици от национални“, споменава сякаш между другото Нешева. Ръководеният от нея състав „Мистерия“ към Общинския детски комплекс в Пазарджик дълги години тренира и печели медали със съдействието и подкрепата на местната община. Вергиния обаче иска да върви напред, отдава всичките си сили и от миналата година е член на Управителния съвет на новоучредената федерация. В листата на мажоретния спорт у нас вече присъства клуб „Мистерия 2024“, който легитимно ще се бори за медали от големите форуми.

„Когато започнах, не разбирах от мажоретен спорт. Идвах от клуб по художествена гимнастика. Виждах, че се организират много международни състезания, че се създават федерации в различни страни и че на заниманието ни започва да се гледа като на спорт. Не е лесен, но е много по-достъпен от художествената гимнастика. Комбинира елементи от различни спортове и освен това композициите трябва да са тематични, да има главен герой и да се представи история“, обяснява Вергиния.

Разказва, че когато през 2024 г. Нешка Робева кани състава „Мистерия“ да участва в нейния спектакъл „Шампионите“,

си мисли, че ще види мажоретките, които повечето хора си представят. Онези, които радват по време на шествия града или появяващите се на почивките по време на спортни мачове.

„И когато видя какво правят момичетата, беше изключително очарована. Дойде при мен и ми каза, че този спорт има огромно бъдеще в България. Защото няма тежестта на художествената гимнастика – не изисква тези специфични физически качества, по-лек е като тренировки, не са необходими специални настилки, високи тавани или други подобни условия. И в същото време обхваща много деца“, споделя Нешева.

Тя продължава да работи за ОДК – Пазарджик, защото, както сама твърди, заедно с Общината, с подкрепата на директора Емилия Спасова, с родители и деца в продължение на 10 години са градили имиджа на тази институция. Затова се надява местната власт да продължи да ги подкрепя, а новоучреденият спортен клуб „Мистерия 2024“ ще разчита на консултантските ѝ услуги. Като специално благодари на Юлия Мумджиева, че винаги е заставала зад развитието на децата, споделя с тях мечтата си Пазарджик да бъде не само българската столица на мажоретките, но да се превърне в световна столица на този спорт.

В момента дисциплината се упражнява на три континента. В Европа се започва с познатите маршировки по булевардите, но постепенно се променя и сега – например в Чехия и в Хърватия, мажоретният спорт се развива както художествената гимнастика – на много високо ниво. Състезанията се отразяват от националните медии и привличат много участници.

На последните първенства – европейско и световно, България се представя с няколко спортни клуба. Освен СК „Мистерия 2024“ – Пазарджик, участие взимат СК „Алма Ритмик Старс“ – София, с треньор Антония Латинова, СК „Еуфория“ от Плевен с треньор Надя Тодорова, СК „Звездите на Банкя“, водени от Цветелина Найденова, софийският клуб „БМ“ с треньор Биляна Малджиева и клубът на мажоретките от Технически университет – София, с ръководител Мая Чипева.

Гордост за страната ни е и Нели Божкова, която преминава успешно тежкия съдийски изпит към Световната федерация по мажоретен спорт (MWF) и вече официално е първият международен съдия от България.

Като президент на Българската федерация, Юлия Мумджиева признава, че вече гледат спокойно в бъдещето. Календарът за 2026 г. е пълен.

„Миналата година проведохме няколко успешни курса за треньори и съдии, на които се явиха и гимнастички, треньори по плуване, но повечето бяха учители. От цяла България. Навлязоха бързо в материята и видях, че в много градове на страната проявяват голям интерес“, казва тя.

Курсовете ориентират успешно и са важни, защото, за да направи правилната композиция със задължителните елементи, треньорът трябва да знае правилника, да е запознат с разрешените и със забранените елементи и преди всичко да познава различните стилове в мажоретния спорт. Има класически стил, който е предимно с маршируване и се практикува както с помпони, така и с батони (палките, с които момичетата играят). Има и по-танцувален стил, при който хореографията е изключително важна.

„Добре е училищата да минат първата година през масовия спорт, за да се запознаят с правилника на Световната федерация. Ако изявят сериозни намерения, биха могли да направят клуб, с който да се явяват на държавни първенства от категория „Елит“. Те ще им дадат право да участват на европейски и световни първенства по мажоретен спорт“, обяснява Мумджиева.

Казва, че всяко училище или читалище, което прояви интерес, може да се свърже с тях и да разчита на съдействието им. Специално в София вече имат среща с директорите на образователни институции и читалища, организирана от кмета на район „Възраждане“. През февруари са насрочени курсове за треньори и съдии, а от предстоящата академична година започва и бакалавърска специалност „Мажоретен спорт“ към катедра „Гимнастика“ в Националната спортна академия. Висшето училище напълно подкрепя идеите на Федерацията за развитие на мажоретния спорт у нас и оказва пълно съдействие.

Нещо, което изключително радва Мумджиева, е фактът, че президентът на Световната федерация Желка Банович им се доверява напълно.

„Започваме с големите форуми още през октомври тази година, когато в Бургас ще се проведе Световната купа по мажоретен спорт. Затова искаме да популяризираме спорта по-интензивно, за да могат да се включат училища не само от Бургас, но и от цялата страна, и момичетата да играят на това състезание“, споделя Юлия за целите на федерацията.

За нея най-голямото предимство на този спорт всъщност са ползите за самите деца. Не само че ще се откъснат от дигиталните устройства, но ще изградят стремеж към съвършенство, естетика, колективност, ще имат по-социален живот, ще се научат да бъдат по-отговорни и да представят училището си, града и България. „Дори естетически вкус ще възпитат – как да се обличат, как да изглеждат“, допълва Мумджиева.

Освен Световната купа в Бургас тази година през 2027-а, благодарение на доверието на Международната федерация, в България ще се проведе европейско първенство, а през 2028 г. ще бъдем домакини и на световното по мажоретен спорт. Какъв по-голям стимул за всички бъдещи клубове, треньори и момичета…!

Можем да им вярваме и да разчитаме на тях. Вече в много градове от страната има мажоретни спортни клубове. За Юлия и Вергиния, за вицепрезидента Ренета Камберова, която неуморно работи за разпространението на мажоретния спорт, конкуренцията е важна. Състезатели се изграждат в надпревари. Очакваме с нетърпение и първото държавно първенство, което ще се проведе в Пазарджик през април. На него ще се определят и квотите за европейското първенство в Хърватия през юни.

За първи път Федерацията организира и мажоретно дефиле „Вяра, Надежда, Любов“,

което ще се проведе през септември в чест на Деня на София. В него ще вземат участие и духовите оркестри. Юлия Мумджиева се надява, че фестивалът „Мажоретна Коледа“ ще влезе в Календара на МОН, а образователните институции в България ще посрещнат с радост възможността да включат още един атрактивен и полезен спорт в дейността си.