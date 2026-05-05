Нов документален филм разкрива ролята на жените в Априлското въстание. Филмът е проект, подкрепен по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Неразказаните истории на българите“, съобщава Пресцентърът на МОН.

„Концепцията на Програмата е младите хора да бъдат насърчени да търсят, изследват и анализират историческото минало и да правят собствения си разказ за историята, който да бъде съвременният поглед към миналото“, казва заместник-министърът на образованието и науката д-р Наталия Михалевска пред ученици от столицата, които посещават прожекцията на филма „Жените през април. Непознатите герои на Априлското въстание“.

По думите ѝ модерното патриотично възпитание преминава през собствените усилия, емоции и памет и ако няма такива, приемаме историята като нещо чуждо, а тя всъщност ни прави такива, каквито сме.

Зам.-министър Михалевска припомня, че тази Програмата първо е създадена за българските неделни училища в чужбина – да разкажат родови истории и такива на известни българи в чужбина. Те обаче са се свързали с училища в България и така са създадени много общи проекти – филми, изложби, теренни проучвания, книги и др., чрез които се

разказват истории за велики, но непознати българи, както за живеещите в страната ни, така и за тези зад граница.

„Истинският патриотизъм, както и истинската демокрация не са наследство, а трябва да се раждат всеки ден у всеки един от нас и образованието е „неговият акушер“, казва д-р Михалевска.

Зам.-министърът благодари на посланиците – видни наши съвременници, сред които е и историкът Петър Стоянович, по чиято идея е създаден филмът, за създадените и предадени истории и за това те да достигнат до повече хора.

„В барутното време жената е тази, която оцелява, за да свидетелства и да опази историческата памет от забвение“, коментира историкът Петър Стоянович преди прожекцията на филма,

чиято мисия е да „върне глас на онези, които историята твърде дълго е оставяла в периферията“.

Филмът разказва за не по-малко героичното участие на жените в събитията отпреди 150 години. Без да отрича подвига на мъжете, филмът разгръща паралелна, почти непозната история – тази на жените, които са били не просто свидетели, а активни участници в Априлската епопея.

Във всеки от четирите революционни окръга има жени, които не само са везали знамена и са укривали четници, не само са леели куршуми или са били куриери на тайни съобщения между революционерите.

Това са жени, които са се били редом с мъжете, били са залавяни и измъчвани,

а някои от тях са дали жестоки саможертви в името на свободна България.

Дори най-известната сред тях – Райна Княгиня, е най-популярна с това, че е ушила знамето на Четвърти революционен окръг с надпис „Свобода или смърт“. По-малко известен е фактът, че тя е била на бойното поле със сабя и пистолет редом с мъжете в битката при Балабанова кория.

Филмът представя жената като носител на паметта, като свидетел и като герой.

Историите на Райна Княгиня, Мина Балиндрекова, Фота Манчова, София Вранкова и Лаза Богданова оживяват като част от по-пълно и по-честно разбиране за миналото. Те не само се бият срещу башибозука, но и са тези оцелели свидетели, благодарение на които чужди дипломати и световният печат научават за подвига на загиналите им съпрузи и деца и за зверствата, с които е потушено въстанието.

Сценарист на филма е Димитър Стоянович, режисьор – Боя Харизанова, оператор – Калоян Божилов, и композитор – Георги Стрезов. Консултанти са учените проф. Петър Стоянович и доц. Алека Стрезова. Филмът е заснет със специалното участие на актьора Владимир Пенев. Продуцент е Елени Декидис.

Сред гостите на премиерата в София са и заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, Пламен Славов – съветник по култура на президента Илияна Йотова, който прочете поздравителен адрес от нейно име, и Милена Димитрова – секретар на президента по култура, образование и връзки с българите зад граница. Създателите на филма получават поздравителен адрес и от началника на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова.