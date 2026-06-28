Сред тазгодишните носители на Наградата „Свети Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката e Златина Каталиева от Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен. Тя е отличена за проявени лидерски качества при управлението на гимназията. Под нейно ръководство училището е утвърдено като иновативна институция, която активно участва в мултидисциплинарни и интегрирани проекти. Основната цел са модернизацията на учебния процес и въвеждането на нови технологии. Гимназията участва и в Националната лаборатория за иновации в раздел „Проектно базирано обучение и интегрирано знание“.

„Тази награда е много специална за мен“, казва Златина Каталиева. Приема я като признание не само за своята работа, но и за последователните усилия на целия екип на гимназията за създаването на условия на учениците им да получават образование, което им дава реална перспектива за развитие.

Гимназията е с дългогодишна история. Основана е през 1909 г. от родолюбивия тетевенец Александър Карастоянов. Той събира в класните стаи първите си ученици и полага темелите на дърводелското училище с две специалности – „Столарство“ и „Стругарство“. В него до днес се подготвят специалисти в областта на мебелното производство, а преди повече от 70 години започва и подготовка на специалисти в сферата на горското стопанство. Гимназията е разпознаваема и в момента тук се обучават ученици от 15 области на страната. Освен че подготвя ученици по традиционни специалности и професии, гимназията целенасочено

насърчава развитието на иновативно мислене и предприемчивост,

подчертава директорката. По думите ѝ това е особено предизвикателство в области като горското стопанство, където професионалните практики са свързани с дългогодишни традиции и утвърдени модели на работа. Училището е част от мрежата на иновативните училища от 2019 г., а в момента реализира своя трети пореден иновативен проект. Първите два проекта са насочени основно към учениците от специалност „Горско стопанство“ и съчетават професионалната подготовка с прилагането на съвременни образователни подходи и технологии.

Последният проект е изключително успешен и в основата му е дигиталната грамотност в мебелното производство. Обучението се осъществява чрез мултидисциплинарни проекти, което формира успешно не само знания, но и умения и компетентности. Проектът приключва тази година. Работата по него ще продължи, но погледите вече са отправени към нов проект, насочен отново към учениците от направление горско стопанство.

„Иновативността е много важна за нас. От дълги години нашето мото е: „В крак с традициите, на крачка пред останалите“. Така че наистина се опитваме и го правим ежедневно“, казва директорката.

Общото между трите проекта са проектно базираното обучение и обвързаността им с професионалната подготовка. Директорката е доволна, че все повече колеги в училището са млади, с нестандартни идеи, което се вижда по начина, по който работят. Каталиева обръща внимание и на факта, че Гимназията е

единственото училище в България, което реализира дуално обучение в направление „Горско стопанство“ за професия „Техник-лесовъд“.

Това е смел опит от страна на педагогическия екип, като се има предвид спецификата на тази професия.

Тази учебна година завършва трети випуск техник-лесовъди с дуално обучение. Благодарение на съчетаването на качествена теоретична подготовка и системна практика в реална работна среда зрелостниците придобиват знания и професионални компетентности, които им позволяват след дипломирането си да се реализират успешно.

„Предоставяме високо качество на професионалното образование в нашето училище и безспорно доказателство за това са успехите на учениците в различните състезания по професии“, казва директорката.

Отборът на гимназията участва ежегодно в Националното състезание „Мебели, стилни мебели и дърворезба“. След кратко прекъсване училището възобновява участието си в надпреварата, а още при завръщането си неговият отбор завоюва първо място и впечатлява журито с професионалната си подготовка и творчески подход.

„Присъствах на това състезание и още помня вълнението, което изпитах – споделя Каталиева. – Беше истинско удовлетворение да видя колко добре се справят нашите ученици. Впечатление направиха не само изработените от тях мебели, но и начинът, по който представиха своята работа.“

Оттогава вече четири поредни години учениците на гимназията неизменно печелят първото място в категорията, в която се състезават, утвърждавайки се

сред най-добрите млади професионалисти в страната.

Допълнително признание за техния талант и умения е фактът, че през последните две години мебели, проектирани и изработени от тях, печелят отличието „Българска мебел на годината“ в конкурса, организиран от списание „МD – дизайн, интериор, архитектура“ в партньорство с Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и „Интер Експо Център“.

Особено престижни са успехите на учениците в Националното състезание по горски многобой – най-трудното професионално състезание в календара на МОН. Надпреварата включва седем дисциплини, които изискват теоретични познания, но и отлични практически умения за работа в реална професионална среда.

Състезателите демонстрират високо ниво на подготовка, а сред най-големите предизвикателства е прецизното и безопасно боравене с бензиномоторен трион. Това е дейност, която изисква техническа компетентност, концентрация, дисциплина и много тренировки.

През годините учениците неизменно завоюват призови места, доказвайки високото качество на професионалната подготовка. През 2026 г. училищният отбор заслужено грабна златния медал и се утвърди като най-добрия в България.

Сред събитията, с които Гимназията печели авторитет извън пределите на страната, е Международното състезание „Млад дървосекач“. Вече 11 години тя е домакин и организатор на тази престижна надпревара.

Състезанието е за безопасно боравене с бензиномоторен трион и включва дисциплини, които изискват висока техническа подготовка.

През годините „Млад дървосекач“ надхвърля рамките на обикновено ученическо състезание и се утвърждава като международна платформа. В нея се събират най-добрите състезатели от сродни професионални училища от България, Сърбия, Чехия и Република Северна Македония.

Сериозни традиции има и обучението по чужди езици, а особено впечатляващи са постиженията на учениците по руски език. Те редовно участват в национални и международни конкурси, където се съревновават с ученици от езикови гимназии и с младежи, за които руският език е близък до майчиния.

Поредното доказателство за високото ниво на подготовка е и успехът на Иваяна Иванова от X клас. Наскоро тя спечели второ място в своята възрастова група на престижния международен фестивал „Друзья России“, проведен в Рим, Италия. В надпреварата участват повече от 180 млади творци от 24 държави, което прави отличието още по-значимо.

Сред най-новите успехи е и отличното представяне на училищния отбор в

Националното изложение „За най-добър STEM кабинет и STEM обучение“,

организирано от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Над 100 ученици и 80 учители от цялата страна представят своите STEM проекти пред компетентно жури. В условията на изключителна конкуренция учениците от Тетевен завоюват престижното трето място, доказвайки че професионалното образование и STEM обучението могат успешно да вървят ръка за ръка.

Златина Каталиева не е родена в Тетевен, но оценява града като райско място.

От друга страна, тя и нейните колеги в последните години се изправят пред сериозни предизвикателства, свързани с транспортната схема на града.

Това засяга пряко пътуването на учениците до родните им места. В Гимназията се обучават ученици от цяла Северна България и е необходимо да имат възможност за свободен достъп до града и до училището.

Преди няколко години е изграден първият STEM център. За целта е преобразено специално пространство, известно като

Лесотехническа STEM работилница.

Изборът на думата „работилница“ не е случаен – той подчертава идеята на педагогическия екип, че това е място за реална практическа работа. Малко след откриването ѝ към екипа на училището се присъединява и бивш възпитаник на гимназията, който след натрупан значителен професионален опит в мебелното производство решава да се върне като учител.

В този си вид STEM работилницата се използва изключително активно. Тук се изработват буквите за надписа на читалището в града, указателни табели към туристически обекти и други.

Всяка година на 21 юни се отбелязва патронният празник на гимназията. Роденият в Тетевен Сава Младенов е участник във Втората българска легия в Белград, където се сприятелява с Васил Левски. По традиция празничният ден включва поход до лобното място на Сава Младенов в местността Козница.

„Всяка година ученици изиграват жива картина, пресъздаваща последните мигове от неговия живот. Това е изключително вълнуващ момент – подчертава Златина Каталиева. – В Козница, сред гората, когато децата влязат в ролите си, силно вълнение обхваща всички – и ученици, и учители, и гости. Това е преживяване, което остава завинаги.“