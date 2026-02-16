За десета поред година Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ отличи най-добрите снимки на ученици. Общо 1059 фотографии бяха допуснати до участие в тазгодишното издание на Националния конкурс „В моето училище е най-хубаво“. Авторите на отличените 13 фотоса в двете възрастови групи и в трите категории получиха своите награди на официална церемония в Министерството на образованието и науката.

„Изключително щастлива съм, че имам възможността да връча наградите на победителите във Фотоконкурса на „Аз-буки“. За да заснемеш най-добрия кадър от живота в училище, се изисква не само талант и усет, но и да обичаш своето училище“, каза зам.-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова по време на официалната церемония. Тя изрази надежда, че фотографията би могла да се превърне в сфера за професионална реализация на голяма част от участниците в бъдеще. „Днес може и да е хоби, а утре да се превърне в професия“, посочи тя.

Зам.-министър Лазарова връчи отличията на победителите в трите категории във втора възрастова група (VIII – XII клас) – „Улови мига в училище“, „Героите на моето училище“ и „Снимка с история“.

Грамота и годишна парична стипендия в размер на 69 евро месечно получиха Денис Епитропов от СУ „Христо Ботев“ в Айтос, Марияна Спасова от СУ „Никола Йонков Вапцаров“ в Айтос и Станислав Милев от Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ в Шумен.

Тази година за първи път участниците бяха разделени в две възрастови групи: I – VII и VIII – XII клас. Наградите на участниците в първа група връчи директорът на Националното издателство „Аз-буки“ Емил Спахийски.

„Вече десет години фотоконкурсът „В моето училище е най-хубаво“ дава възможност на учениците да разкажат за своето училище през обектива на камерата. Чрез снимките запечатват емоцията от времето в час, показват учителите си, приятелите си и моментите, които остават завинаги“, заяви Емил Спахийски.

Победителите в първа възрастова група освен грамота получиха и предметна награда.

Победителката Михаела Гагова от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София бе отличена със смартфон. Заелата второ място Карина Стоянова от бургаското ОУ „Любен Каравелов“ спечели екшън камера. А спечелилата трето място Никол Неделчева от ОУ „Любен Каравелов“ в Попово получи фотоапарат.

„За нас е особено важно да подчертаем, че това е конкурс за ученически фотографии – за автентичния поглед на децата и младите хора. Това са снимки, направени от самите ученици – така, както те виждат своето училище отвътре: с радостите, предизвикателствата и вдъхновението на ежедневието“, каза още Емил Спахийски.

Той връчи отличията и на класиралите се на второ и трето място в трите категории във втора възрастова група.

В категорията „Улови мига в училище“ на второ място се класира Ралица Росенова от СУ „Владимир Комаров“ във Велико Търново, а на трето – Зорница Тотева от СУ „Емилиян Станев“ във Велико Търново.

Второ място в съревнованието за портретна фотография – „Героите в моето училище“, спечели Магдалена Андреева от Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София, а третото място зае Симон Христов от Професионалната гимназия по механоелектротехника в Севлиево.

В третата категория – „Снимка с история“, на второ място се класира Вероника Коцева от 140. СУ „Иван Богоров“ в София. На трето място е снимката на Михаил Ченчев от Профилираната гимназия „Христо Ботев“ в Попово.

По случай юбилейното десето издание на Конкурса Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ учреди специална награда.

„Това отличие е знак на признание към онези участници, които със своята искреност, въображение и личен почерк оставят силно впечатление и показват, че творчеството няма възраст“, каза водещият на церемонията по награждаването зам.-директорът на Национално издателство „Аз-буки“ Венцислав Генков. Той посочи, че специалната награда е израз на мисията на „Аз-буки“ да насърчава детското творчество, любовта към знанието и свободата на изразяване.

Отличието на „Аз-буки“ отиде при второкласника Владиан Кочеманов от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Смилян, община Смолян. Освен грамота той получи и ваучер за книги.

13-те фотографии от двете възрастови групи по традиция са включени в специален годишен календар на Издателство „Аз-буки“ за 2026 г.

Творбите на учениците бяха оценявани от експертно жури в състав Олег Попов – единственият българин, част от мениджърския екип на Агенция „Ройтерс“, Николай Дойчинов – фотожурналист със световна кариера и професионален опит на места като Агенция „Франс прес“, „Ню Йорк таймс“, „Шпигел“, „Либерасион“, „Вашингтон пост“, Дилян Марков – професионален фотограф и преподавател в Нов български университет, и инж. Цветанка Апостолова – директор на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София.