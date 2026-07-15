Министерският съвет отпусна 10 674 437 евро за възстановяване на разходите за транспорт или наем на учители, които пътуват или живеят в друго населено място, за да преподават, съобщи след заседанието на кабинета Правителствената информационна пресслужба.

Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на 18 305 педагогически специалисти от 2921 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Ще бъдат възстановени и средства за наем на 46 педагогически специалисти от 41 институции.

Средствата са разпределени по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и на общините.

Правителството отпусна близо 9 млн. евро за образователна инфраструктура

Министерският съвет отпусна 8 987 207 евро за финансиране на дейности по програмите за изграждане на детски ясли, градини и училища, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Това съобщи след заседанието на кабинета Правителствената информационна пресслужба.

2 136 272 евро са за проекти на три държавни професионални гимназии и 13 общини. До момента по Програмата са инвестирани 28 696 256 евро с цел модернизация и разширяване на материалната база, за да се позволи преминаване към едносменен режим и да се осигурят места в градините за децата, навършили 4-годишна възраст. В момента се изпълняват 76 проекта от общо одобрени 92 предложения.

За подобряване на спортната инфраструктура се отпускат 4 236 869 евро за дейности в осем държавни училища и 29 общини. До момента са изплатени 84 297 044 евро, като са построени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки.

За извършени вече ремонти и обзавеждане на студентски общежития са одобрени плащания за 2 614 066 евро. До момента на университети и „Студентски столове и общежития“ ЕАД са предоставени 48 908 831 евро. Започнало е изпълнението на всички 32 одобрени проекта, като в шест от тях основните дейности са приключени.

Гласуваха над 9 млн. евро за обезщетения в образованието

Кабинетът отпусна 9 132 293 евро за финансово осигуряване на дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2026 г. Това съобщи след заседанието на кабинета Правителствената информационна пресслужба.

Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците януари – април 2026 г. при прекратяване на трудовите правоотношения на персонала в образователни институции, финансирани от Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и на общините.

Нови представители на Министерския съвет в Съвета на настоятелите на БАН

Заместник-министър председателят Иво Христов и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев са определени от правителството за негови представители в Съвета на настоятелите на Българската академия на науките, съобщи след заседанието на кабинета Правителствената информационна пресслужба.

Структурата е с четиригодишен мандат и се състои от 16 членове, двама от които са представители на Министерския съвет. В него участват също представители на Националното сдружение на общините в България, на националнопредставителните работодателски организации, Съвета на ректорите и други научни организации.

Съветът на настоятелите подпомага дейността на БАН в ефективното управление на финансовите средства и стратегическото развитие на научноизследователската дейност. Той предлага и мерки за постигане на целите, заложени в европейските стратегии за научни изследвания и иновации. Настоятелите съдействат и за създаването на иновационни центрове и дейности, свързани с прилагането на научните резултати.

Съветът може да предлага създаване, преобразуване и закриване на академични институти, както и механизми, включително финансови, за съвместна научна, образователна и приложна дейност с висшите училища и бизнеса.