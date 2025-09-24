Първият филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) в Бургас тържествено откри новата академична година.

Началото ѝ бе дадено с тържествена церемония на откритата сцена

в Културния дом към Нефтохимическия комбинат (НХК) в присъствието на много представители на академичните среди, местната власт и културната общност в града, съобщават от Пресцентъра на Община Бургас.

Специален гост на церемонията бе и известният български актьор, роден в града – Руси Чанев.

Водосвет отслужи Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений. Той благослови светлото начинание Бургас да има нов образователен център, и подари икона на св. Йоан.

„Не забравяйте, че вие вече сте първи. Вие сте началото, вие сте основата.

Какъв престиж има НАТФИЗ от тук насетне в този град, ще се мисли и говори и заради вас. Имате тази висока и отговорна мисия. Нека бъдем на висота и да защитим името на Академията“, заяви в приветственото си слово ректорът проф. Мирослав Дачев.

„Следвайте мечтите си, ние сме до вас, за да ви подкрепим – отправи призив към първите студенти на Академията кметът Димитър Николов, чиято инициатива е разкриването на филиала. – Щастлив е градът, когато има възможност да създава условия да се развиват млади таланти в него“, допълни още той.

Първият випуск на филиала започва обучението си в специалност „Актьорство за драматичен театър“

с ръководител проф. д-р Пенко Господинов. Преподавателският екип беше официално представен на сцената: гл. ас. Тея Сугарева, ас. Дамян Тенев, доц. Лора Мутишева, гл. ас. Надежда Панайотова, проф. д-р Велимир Велев с ас. Ивайло Димитров, Елица Костадинова, Милена Добрева, Петя Иванова и доц. Александър Манджуков.

Празничната вечер продължи с концерт на възпитаничката на НАТФИЗ Волена Апостолова.

Създаването на филиала е резултат от сътрудничеството между НАТФИЗ и Община Бургас.

Проектът получи положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, а Министерският съвет официализира решението си с постановление от 2 юли 2025 г.

Филиалът в Бургас е първата стъпка към децентрализация на висшето образование в сферата на сценичните и екранните изкуства. Освен „Актьорство за драматичен театър“ в него ще се предлагат и специалности като „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, „Публична реч“, „Анимация“, „Мениджмънт в екранните изкуства“ и „Анимационна режисура“.

Откриването бележи не само разширяване на дейността на Академията, но и утвърждава Бургас като значим културен, образователен и творчески център с амбиция за бъдещо развитие на европейско ниво.