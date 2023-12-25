Ольга Барабаш, Ли Шутянь

Пензенский государственный университет – Пенза (Россия)

https://doi.org/10.53656/for23.641asso

Аннотация. В статье рассматриваются особенности концептуализации феномена памяти в русском и китайском языках. Путем сопоставления языковых репрезентаций памяти в двух культурах выявляются сходные и национально специфичные образы и коннотации. Авторы приходят к выводу, что универсальными являются представления русских и китайцев о связи памяти и мышления, прошлого и будущего, о диалектической природе феномена памяти. В то же время ассоциативные интерпретации свойств памяти получают воплощение в русской и китайской лингвокультурах в различных образах.

Ключевые слова: память; русский язык; китайский язык; паремия; семантика; ассоциации; лингвокультурология