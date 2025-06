Издателство „Аз-буки“ издаде сборник с научни доклади от 34-тата международна научно-техническа конференция „Автоматизация на дискретното производство (АДП 2025)“.

Сборникът съдържа задълбочени изследвания и иновативни решения, представени от водещи специалисти и млади учени от България и чужбина.

Всяка година конференция АДП е център за обмен на идеи в ключови области като автоматизация, роботика, мехатроника, управление на производствени процеси, CAD/CAM/CAE технологии и виртуално инженерство. Сборникът отразява това разнообразие, като обхваща широк спектър от направления – от теоретични основи, методики и алгоритми до практически приложения и казуси от индустрията.

Научните доклади представят най-новите тенденции и постижения в областта на автоматизацията на дискретното производство, нови подходи за оптимизация на производствени системи и бъдещото развитие на дискретното производство.

МНТК „АДП 2025“ се организира в рамките на Дните на науката на ТУ – София

от Катедра „Автоматизация на дискретното производство“ на Машиностроителния факултет при Техническия университет – София, и се провежда с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие в рамките на ОП “Bulgarian national recovery and resilience plan”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездни средства “Establishing of a network of research higher education institutions in Bulgaria” и Проект BG-RRP-2.004-0005 “Improving the research capacity and quality to achieve intErnAtional recognition and reSilience of TU – Sofia (IDEAS)”.

Сборникът е публикуван със свободен достъп на сайта на Издателството и е представен за индексиране в Web of Science: Conference Proceedings Citation Index. Можете да разгледате статиите тук.