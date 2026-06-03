„Конкурентното заплащане за учителите е сред основните предпоставки за качествено образование. Въпреки трудната ситуация с бюджета ще продължим политиките по доходите в сектора в рамките на възможното.“ Това казва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който провежда последователни срещи с представителите на учителските синдикати от КНСБ и КТ „Подкрепа“, съобщи Пресцентърът на МОН. „Конкурентното заплащане за учителите е сред основните предпоставки за качествено образование. Въпреки трудната ситуация с бюджета ще продължим политиките по доходите в сектора в рамките на възможното.“ Това казва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който провежда последователни срещи с представителите на учителските синдикати от КНСБ и КТ „Подкрепа“, съобщи Пресцентърът на МОН.

Министър Георги Вълчев отбелязва, че се надява на конструктивен диалог със синдикалните организации.

„Наред с това трябва да се стремим да продължим и надградим политиките, насочени към заетите в системата, но и заедно да намерим механизмите за повишаване на качеството“, казва проф. Вълчев.

По думите му все още има примери на ученици, които срещат базови трудности в образователните си резултати, но биват избутвани от системата.

„Проблемите са много и нямат лесни решения. Но ако не ги признаем и не започнем да говорим честно за тях, е невъзможно да ги решим“, подчертава още просветният министър.

Той обяснява, че ситуацията с бюджета е много трудна, но

ще продължи да се отстоява възможното увеличение в следващите години.

С удължителния закон за бюджета за 2026 г. е предвидено основните месечни заплати в бюджетните организации към 31 декември 2025 г. да бъдат увеличени еднократно с размера на натрупаната годишна инфлация към тази дата, която 5%, припомнят от МОН.

В изпълнение на това изискване, за системата на предучилищното и училищното образование е подписан Анекс към Колективния трудов договор, с който е договорено увеличение от 5% на работните заплати както на педагогическите специалисти, така и на непедагогическия персонал. Също така, служителите, които получават минимална работна заплата, получават новия й увеличен размер, смятано от 1 януари 2026 г.

При сегашната бюджетна процедура за 2026 г. МОН ще отстоява продължаване на политиката за достойно заплащане на труда на педагогическите специалисти, така че средната учителска заплата да не бъде по-ниска от 125% от средната работна заплата за страната, става ясно по време на срещите.