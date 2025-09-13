Мария Ташева е педагог, който със сърцатост пази жив българския език и култура сред децата извън родината в продължение на десетилетие.

Има дълъг професионален преподавателски път – 25 години. Когато се мести на Острова, първият повик на сърцето ѝ е да се присъедини към българско училище. След запознанството с Филка Ананиева – директор на училище „Звънче“ в Сърбитън и Сътън, Мария получава покана да се включи в екипа на неделното школо като главен учител на начален етап.

Освен учител по призвание тя е основател на литературен клуб „БългарЧЕТА“ и вече 6 години е съорганизатор на дейности за формиране на читателски интерес и любов към книгата у децата.

„Правя всичко от сърце. По време на работата с децата в училище през годините съм целяла да запазя българския дух и език, да ги предам на младото поколение, малките деца да бъдат грамотни с майчиния си език. Това е и основната мисия на училището. Когато преподавателят работи със сърце, учебният процес протича непринудено и децата възприемат по различен начин и учителя, и отношението към езика и българщината“, споделя Мария Ташева.

Още с постъпването си в БУ „Звънче“ в Сърбитън тя има желанието да даде началото на извънкласна форма, с помощта на която да отвори сетивата на децата към българската книга и автори, да ги научи да обичат книгите и да проявяват интерес към четивото. Така през 2018 г. създава литературния клуб „БългарЧЕТА“.

„Книгата е източник на познание и на емоционално въздействие. Произведенията разкриват герои с различни качества и с добродетели, които могат да се пренесат у човек. Четенето е пътешествие в различни светове и култури с вълнуващи преживявания“, казва с усмивка Ташева.

Името на литературния клуб – „БългарЧЕТА“, възниква още със зараждането на идеята за създаването му.

„БългарЧЕТА“ съчетава в себе това, че сме си българи, защото малките дечица може да израстват в чужбина, но по дух и по род са българчета. А в думата се съдържа и глаголът „чета“. Затова последните четири букви на логото на клуба са главни. Така се откроява, че в него се чете“, споделя учителката.

Клубът започва дейността си с няколко дечица на различна възраст, като заниманията се провеждат в рамките на 45 минути сутрин преди часовете. През годините броят на децата се увеличава и повече възпитаници на Българското училище „Звънче“ в Сърбитън проявяват интерес към дейностите му. Продължителността на заниманията също нараства на един астрономически час.

„Най-хубавото е, че деца, които започнаха в самото начало, продължиха почти до IX клас при нас. Те винаги са участвали с желание и с любов във всяка инициатива. Тази активност променя възприятията им към литературата и книгата. Те гледат на четивото с други очи и израстват по различен начин от връстниците си. Участието им е определящо и за формиране на светогледа им“, споделя основателят на „БългарЧЕТА“. И допълва, че често възпитаниците им и в момента се обръщат към учителите си с благодарност за всичко, което са правили.

Основната идея на клуба не е само децата да четат.

Дейността му излиза отвъд рамките на часа. Те се подготвят за участия в различни изяви, провеждат различни инициативи.

В първите години от създаването на клуба в работата му се включва и Ренета Маринова. Продуцират заедно възстановка на Бъдни вечер и драматизация на разказа по Елин Пелин „Загубената пчела“. Креативността на младите читатели си проличава и от предложението на участници в клуба да създадат приказка с неочакван край. Всяко дете пише по няколко изречения, като следващият участник продължава приказката, получавайки само последното изречение на предходния. Така по интересен начин децата сътворяват своя приказка. Пандемичната обстановка не ги спира да ангажират ефективно клубните деятели, и правят две видеа, в които участниците четат от книга за фолклора и традициите.

По време на заниманията на клуба учениците се срещат онлайн или на място с български автори.

Една от първите срещи през екрана е с Никола Райков, който създава настолни четива с игра в тях. Четейки, детето трябва да избира продължението си в книгата. Забавленията се пренасят и в семействата.

Когато писателката Петя Александрова гостува онлайн на сесиите на клуба, тя не само представя творчеството си, но и отговаря на въпросите, които ѝ задават децата. Така се получава градивна дискусия. Преди време осъществяват и съвместен проект, свързан с книгата ѝ „Аз съм българка“. В творбата са представени историите на 40 българки, срещнали и преодолели изпитания в живота си и постигнали нещо различно. Децата от клуба имат за задача по график да представят портретите на две от героините в книгата, четейки в различни класове от училището.

„Така ангажирахме и всички деца от класовете. Заниманията ни излязоха отвъд сесиите, които правим, а децата се почувстваха активни и полезни. Те четат не само за лично удовлетворение, но чрез прочитите си просвещават и другите в нещо хубаво. Бяха много вдъхновени“, разказва Ташева.

На живо при „БългарЧЕТА“ гостува Радина Савова – автор на „Пет цветни феи“.

Срещата с нея вдъхновява читателите да организират проекта „Народни будители“. И така през миналия октомври, вдъхновени от книгата, момиченца от клуба, превъплътени в ролята на цветните феи, и момчета, в ролята на посланици на доброто, влизат по класовете. Малките читатели подканват учениците да си вземат материали, от които да научат събраната в тях информация за български национални герои и будители. След това провеждат викторина, на която децата демонстрират новите си знания, получени от цветните феи и посланиците на доброто.

„По този начин отново активирахме цялото училище, защото минахме през всички класове, а викторината се проведе около 1 ноември по график във всеки клас“, посочва учителката.

За коледния концерт пък правят представяне на цветните феи, които, като част от празничната програма, хвърлят в публиката бонбонки, свързвайки сюжета на книжката „Петте цветни феи“ със сладкарничката, в която се произвежда сладко с добро.

Всяка година около 24 май изнасят годишен концерт.

Тази година клубът представя спектакъла „Средновековното училище“. Включват образите на Кирил и Методий, Климент Охридски и княз Борис I, който посреща учениците на Светите братя, както и образите на Родината и на детето. „Получи се страхотен спектакъл. Беше много въздействащо. Сигурна съм, че това остава трайно у тях. По този начин пробуждаме и поддържаме интереса на децата към ученето и познанието в език и история“, смята събеседничката ми.

В първите години на клубна дейност родолюбиви личности даряват книги на клуба. Те поставят началото на дарителска кампания за книги от всички, които искат да допринесат за развитието на идеите на „БългарЧЕТА“. В резултат създават библиотека, която вече има фонд от над 400 книги и е оглавена от Кина Георгиева. Като библиотекар, тя я отваря всяка съботна сутрин при приема на учениците.

Кина и Мария организират децата не само да взимат книжки за четене, но и да участват като библиотекари. Да са в основата на инициативи с цел поощряване на четенето и мотивиране на всички от училището да бъдат активни читатели.

„Всяко дете от клуба участваше. Предлагат книги на всички, които идват в библиотеката, научават се какво работи библиотекарят и как протича неговата дейност“, споделя Ташева. Децата имат и задания да подготвят интересни начини, с които да привлекат повече читатели. Този, който успее да убеди най-много деца да си вземат книга, получава приза „Библиотекар на годината“.

Сред мотивиращите дейности е и въвеждането на лоялна карта на книголюбеца, като при всяка прочетена книга на нея се поставя печат.

А който събере седем, получава награда. Децата имат и читателски карта, в която накратко разказват какво ги е впечатлило от прочетената книга. Така учителите получават обратна връзка от малките читатели, а малчуганите си създават портфолио в библиотеката. Най-четящите са удостоени с различни награди през годините.

Клубът е отворен и към партньорства с други училища. Миналата година например получават покана от БУ „Иван Вазов“ в Париж да участват в съставянето на празничния брой на вестник „Вазовчева“. Децата от БУ „Звънче“ създават кратко стихче за Коледа, което е публикувано във вестника.

Мария се свързва с Вал Стоева от фондация „Детски книги“ и радушно приема да се включат с клуба в инициативите, организирани от Фондацията за Световния ден на четенето.

За Деня на християнското семейство пред родители и гости децата поднасят в прочит стихове за семейството, майката, бащата и родителството.

На въздействащата среща са поканени и първите дарители на книги.

На тазгодишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина по покана на настоящия ѝ председател Зорница Гоган бе представена дейността на клуба. Венера Стоянова, която е част от ръководния екип на клуба и съорганизатор на активностите през миналата година, презентира опита им пред гости от Министерството на образованието и науката и представители на училищата в чужбина.

„Отворени сме да споделяме какво правим, и хората, които харесат дейността ни, да почерпят от нашия опит. Благодарни сме, че имаме шанса да работим с децата, и сме щастливи да споделяме труда си не само с неделни училища по света, а и с тези в България“, казва основателката на „БългарЧЕТА“.

Събеседничката ми отбелязва, че децата се вълнуват за клуба, но през последните години е много радващо, че все повече учащи се вълнуват от предимствата в училището.

То провежда изпити по български език към Департамента за езиково обучение на Софийския университет и учениците получават сертификат за ниво на владеене на български език, а с него могат да кандидатстват във висше училище у нас.