В този брой „Аз-буки“ гостува на Начално училище „Паисий Хилендарски“ в Стрелча, област Пазарджик. То е единственото в общината, което приема деца от начален етап.

През 1844 г. в Стрелча е основано първото светско школо, чийто наследник е НУ „Паисий Хилендарски“. Честването на 180 години светско образование в града през миналата година преминава под знака на редица инициативи. Организират се спортни игри, изложби, творчески изяви.

Финалът е белязан с празничен концерт. На него се изявяват всички талантливи деца от училището и бивши негови възпитаници.

НУ „Паисий Хилендарски“ има статут на иновативно училище от учебната 2024/2025 г.

Природните забележителности, културните институции в региона и историческото минало на Стрелча са само част от темите, които второкласниците обсъждат по време на иновативния предмет „Стрелча – моят роден край“.

Той се изучава като допълнителен в рамките на избираемата подготовка. През новата учебна година иновацията продължава със същите ученици, но с нова тематика – „Стрелчански традиции и обичаи“.

„За децата заниманията са изключително интересни, защото са свързани с родния им град. Още повече че това се случва в неформална среда“, споделя директорката на училището Иванка Илиева.

През изминалата пролет НУ „Паисий Хилендарски“ е домакин на посещение по Националната програма на МОН „Иновации в действие“. В Стрелча гостуват представители от ОУ „Христо Смирненски“ – Карнобат, ОУ „Васил Левски“ – село Орешак, община Троян, и ОУ „Христо Ботев“ – с. Лозарево, община Сунгурларе. Учители и ученици споделят опита си, придобит по време на часовете по иновативния предмет. Те се включват в две открити образователни практики. Едната на тема „Траките – Жаба могила“ се провежда в Историческия музей в Стрелча от главния учител Стойна Караджова, а „Търсачи на приключения“ е изнесена от старши учител Парашкева Роглекова.

„Нашите деца разходиха гостите из града, показаха им забележителностите и паметниците, заведоха ги и на тракийската гробница Жаба могила, подредиха и пъзел с герба на Общината. Беше им интересно“, разказва събеседничката ми.

Преди това училището участва в иновативни практики, които се провеждат в школата в Карнобат и село Лозарево.

В стрелчанското начално училище се развиват и редица извънкласни дейности, които допринасят за повишаване интереса на учениците. „Предлагаме най-различни клубове, за да може всяко дете да участва според интересите си“, обяснява директорката.

Работят по Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, по която имат сформирани четири клуба. Два са в областта на изкуството – вокална група и мажоретен състав. Имат и волейболни клубове за момчета и момичета, които през последните години се налагат като традиционни за образователната институция.

За втората година по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ училището организира междуучилищния волейболен турнир за деца от начален етап „Паисий Хилендарски“ – Стрелча. Тази година вземат участие двата отбора на домакините, както и тимовете „Пан-Волей“ от Панагюрище, „Марица“ от Белово и „Васил Левски“ от Карлово. Отборът на момичетата на НУ „Паисий Хилендарски“ се класира на първо място, а на момчетата – на трето. „Получава се истински спортен празник. И тази учебна година ще проведем надпреварата“, категорична е директорката Иванка Илиева.

Талантите от вокалната група с ръководител Стефка Стефанова също се представят добре в различни прояви. Печелят второ място на XVI национален фолклорен фестивал „Столетово пее и танцува“.

Към училището е сформиран и отбор по художествена гимнастика.

Неговите състезателки участват в международния турнир Купа „Диана“ и заемат две призови места – I място с танц „Вода“ във възрастовата група до 7 години и II място с танц „Тора-тора“ във възрастова група до 10 години. Илиева отбелязва, че децата постигат тези резултати за по-малко от година занимания.

В Стрелча има и общински клуб по плуване, който също се посещава след часовете от голяма част от децата.

Обмислят да направят и футболен клуб за занимания по интереси, за да има повече спортни дейности, в които децата да се включат и да бъдат активни. „Колкото повече спортуват, толкова по-малко време са на телефоните“, заявява събеседничката ми. И добавя, че подкрепя предложението за забрана на мобилните телефони в училище.

„Децата са все още малки и не им трябват телефони. В училище разполагат с технически средства, които при необходимост да се използват по време на учебния процес. Родителите и учителят имат непрекъснат контакт, така че на децата засега не им е необходим телефон“, коментира тя.

Дава и пример как обикновено децата са на телефоните си в междучасията и вместо да играят в двора, използват училищния wi-fi, за да играят на смартфоните си. Затова по думите ѝ е по-добре те да не са у тях и в междучасията да си починат.

Школото участва и в проект „Успех за теб“, по който са сформирани четири групи за допълнително обучение по български език и четири по математика за деца, които изпитват затруднения.

Миналата учебна година участват и по модула за занимания по интереси. По него сформират група за театрално изкуство „Художествено слово“ с ръководител Цветанка Няголова. Съвместно с волейболния клуб на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в града организират две общи изяви. По време на едната четвъртокласниците от театралния клуб представят стрелчански хумористичен фолклор – скечове и театралната постановка „Сливи за смет“. След това се провеждат и съвместни спортни игри между участниците от двете училища. Другата изява е на тема „Клюкарки – стрелчански хумористичен фолклор“. Младите актьори изнасят рецитал и на общинско ниво.

„Децата имат нужда от изява, за да покажат какво умеят. И участват с желание. Приветстваме възможността за реализиране на различни извънкласни форми, затова се включваме във всички програми, в които имаме възможност, за да могат децата да се изявяват“, посочва Илиева.

Привличат средства и по други национални програми. Сред тях е „Без свободен час“. По „България – образователни маршрути“ малко преди началото на учебната година 20 ученици са на учебна екскурзия в Банско. Участват в нея всяка година

Началното училище в Стрелча има и съвместна практика с Историческия музей в града, като провеждат часове в него. „Изнасяме част от уроците в музея със съдействието на неговите специалисти. В неформална среда на децата им е интересно. С желание посещават Историческия музей. Директорката и екипа ѝ много добре работят с възпитаниците ни“, разказва директорката.

Представители на Музея също посещават училището.

През годината по случай различни празници организират изложби, провеждат уроци. Интерес за учениците представлява и инициативата „Музей в куфара“, която има за цел да пренесе миналото при децата. Чрез посещения в различни класове и училища специалистите от Историческия музей в Стрелча показват и разказват на учениците какъв е бил животът на техните предци.

Работят и по изграждането на STEM център. С финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат оборудвани два кабинета в направленията „Математика и информатика“ и „Природни науки“. За първия ще бъдат закупени лаптопи, интерактивна дъска, 3D принтер. А в кабинета по „Природни науки“ ще има лаборатория, която да подпомага практическото изучаване на материала по човек и природа. Ще поставят табла и интерактивни дисплеи, за да могат учителите да използват новите форми и методи на преподаване. Директорката отбелязва, че именно в тази посока са и част от квалификациите на педагозите.

Със собствени средства в STEM центъра ще бъде оборудван и трети кабинет, в който ще бъде поместена библиотека и ще се провеждат занимания по интереси. Школото разполага с богат фонд с детски книги и литература – над 500, които децата ще могат да заемат. Голяма част от тях са закупени по национални програми.

Средата в школото е благоприятна, затова и за педагогическия екип е най-важно в него да има деца.

Но демографските процеси не подминават и Стрелча, като в последните години раждаемостта намалява и миграцията нараства, а с това и броят на бъдещите ученици е по-малък.

Наесен училищния праг ще прекрачат общо 141 деца. В училището са обособени 8 паралелки – по две за всеки от класовете в начален етап, и една полудневна подготвителна група за 5- и 6-годишни деца.

Малчуганите от подготвителната група се адаптират по-лесно, когато постъпят в I клас. „Средата в класната стая е по-различна и децата свикват по-бързо с училищния режим, когато са били в подготвителна група. Тогава те контактуват и с преподавателите, които ще ги поемат в I клас, влизат в часовете им. Така преходът от детската градина към училище е по-плавен. На онези, които идват при нас от детските градини, им трябва по-дълъг период на адаптация“, отбелязва за ползите от полудневната подготвителна група директорката. Допълва, че родителите на тези деца също са по-спокойни.

По думите на Иванка Илиева децата, които са били в подготвителна група в училището, имат добра готовност за I клас.

Голяма част от тях сричат и се опитват да четат. А на прага на новата учебна година директорката пожелава за училищния екип здраве, търпение и повече енергия и сили, за да се справят с предизвикателствата.