Десет години вече са зад гърба на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“. В последния петък на септември, който тази година е на 26-и, ще се проведе нейното 11-о издание. Постижението се състои не само в броя на изданията, а в нарастването на ангажираните с идеята за насърчаване на движението.

Когато през 2013 г. сдружение „БГ Бъди активен“ (BG Be Active) решава да приобщи българските ученици към европейското движение, физическата неактивност в България е 78% и оглавяваме класацията в Европа. В момента процентът е спаднал на 63. За този напредък определено играят роля и начинанията на неправителствената организация, чиято гривничка с логото „БГ Бъди активен“ очевидно носят все повече хора. Нека отбележим – на всякаква възраст.

За това как успяват да присъединят към каузата си всяка година все повече училища, как се отразява спортът на децата и как възприемат резултата от едно свое изследване, според което само един от четирима учители у нас са физически активни, разговаряме с Ласка Ненова – генерален мениджър и основател на „БГ Бъди активен“.

Преминала през аеробика и бойни изкуства, преодоляла компютърния начин на живот в корпоративния сектор и създала първата зала за функционални тренировки в Пловдив, Ласка излъчва самочувствието на спортист.

„Винаги уточнявам, че не съм се занимавала професионално със спорт, но се движа активно от 14-годишна“, казва основателят на „БГ Бъди активен“.

За своето съществуване инициативата „Европейски ден на спорта в училище“ успява да присъедини над 1 млн. участници. Всяка година в последния ден на септември учениците празнуват спорта.

„Очакваме и сега да се включат около 230 000 – 250 000.

Все още желаещите могат да се регистрират и обикновено след 15 септември се увеличават. За първи път „Европейски ден на спорта в училище“ се провежда у нас през 2014 г. с намерението да видим какъв интерес ще се прояви. В рамките на изминалите 10 години разбрахме, че както ние, така и инициативата се развива. Променят се и се учат и самите училища. За всяко събитие винаги имаме различна тема – хидратацията, правилно здравословно и балансирано хранене, превенция на замърсяването, ангажиране на учениците в почистващи кампании. Тази година темата е свързана с подобряване на партньорството между училища и спортни клубове. Но освен че определяме тема, предоставяме на учителите ръководство, което да им помага с изнасянето на уроци“, обяснява Ненова.

През последните две десетилетия Ласка реализира успешни проекти в България, Европа и САЩ.

Тя е член на борда на директорите на Placemaking Europe и основател на Placemaking Bulgaria. Притежава професионален опит в организации от частния и гражданския сектор, сред които и Международната спортна и културна асоциация (ISCA).

„Има множество академични изследвания, които обясняват какви са нивата на активност, необходими на всеки човек. Препоръките на Световната здравна организация са за децата 60 минути на ден, за възрастните – 150 минути. За дамите например е добре да правят упражнения, които засилват мускулатурата и мускулния тонус. Физическото натоварване се съобразява винаги с възраст и здравословно състояние, но лично за мен е задължително да се движа всеки ден, поне три пъти седмично да правя силова тренировка, а още по-добре е, ако през уикендите имам възможност за по-дълги преходи сред природата, в рамките на 10 – 15 км, които са приятно натоварване“, казва Ласка.

А Димитринка Грудева, старши учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Христо Ботев“ – село Мъглен, област Бургас, споделя: „Повярвайте ми, в нашето село децата наистина искат да спортуват. Просто бях изненадана, когато дойдох за първи път тук и видях искрата в техните очи. Желанието им е да се движат и да спортуват, независимо какъв спорт. Просто искат да играят, и чакат с нетърпение часовете по физическо възпитание“.

Училището, в което преподава, се включва в „Европейски ден на спорта в училище“ през 2023 г.

Учителката обяснява, че първия път са играли волейбол, но на следващата година правят демонстрации на спортна акробатика.

„Специалист съм по спортна акробатика и деца от нашето училище практикуват този спорт в клуб „Ейнджълс“. Направихме демонстрации по спортна акробатика заедно с децата от Клуба и след това много ученици се записаха да тренират. Демонстрациите са един от начините да привлечем децата към спорта. Те виждат за какво става дума, и това засилва интереса им“, разказва Грудева.

И добавя, че е важно училищата да си сътрудничат със спортни клубове, защото чрез тях децата получават допълнителна подкрепа и стимул да продължат с физическата активност, както и възможност да се ориентират кой спорт им харесва и им доставя удоволствие.

Ласка Ненова уточнява, че всички добре осъзнават, че само с един ден в годината, посветен на движението, няма как да настъпи промяна в начина на живот и мисленето. Затова от сдружение „БГ Бъди активен“

включват училищата в различни активности през цялата година.

„Провеждаме „Седмица на движението“, „Ден без асансьори“. Заедно с Френския културен институт включихме нашите ученици в глобалната надпревара „Активно предизвикателство за училища Erasmus+ Sport“, където обвързахме активността на децата със залесяване и грижа за дръвчета. През цялата учебна година работим учениците и учителите да имат разнообразни моменти за движение“, разказва Ненова.

Едно от проведените вътрешни изследвания на сдружение „БГ Бъди активен“ показва обаче, че само един от четирима учители се движи.

Смущаваща ли е тази статистика, след като децата всекидневно виждат пред себе си учителите и в определена степен те са пример за тях?

„Направихме това изследване по друга наша инициатива, която наричаме олимпиада „Активни учители – активни училища“. Свързано е с въпроса дали учителите успяват и чрез личния си пример да мотивират учениците да бъдат по-активни. Резултатите показаха, че като изключим учителите по ФВС, голяма част от учителския състав не са физически активни. Затова решихме да не се фокусираме единствено върху учениците и техните преподаватели по физическо възпитание, а да започнем да работим и с учителите. Да им покажем дългосрочните ползи от движението за тяхното както физическо, така и ментално здраве.

Ако трябва да се сравняваме с други държави по отношение на физическата активност на учителите, можем да кажем, че леко изоставаме. По този проект работим с Румъния, със Сърбия, но при тях има изградено по-различно отношение към движението и то е с по-голям приоритет. Мисля обаче, че ще се справим и у нас“, казва Ласка.

Като проводник на идеите за по-здравословен начин на живот, „БГ Бъди активен“ се старае да обхване всички възрасти. От инициативата „Активни пенсионери“ до развитието на младежки пространства в градовете.

Ласка споделя, че са започнали от Пловдив, където е и седалището на тяхната организация, но сега отиват в Бургас.

„Направихме градско изследване дали има достатъчно пространство за младите хора да бъдат активни и да се събират.

Защото всеки гражданин, когато отиде в някой градски парк, ще види, че има детски площадки, които са за деца до 8 – 9 години например. Понякога може да види, че има стрийт фитнес или футболно игрище, което вероятно е платено, но може и да не е, обаче дотук. Това е. Младите хора почти нямат достъп до безплатно баскетболно игрище, фитнес, безплатно волейболно игрище, което би могло да бъде с пясък. А това са условия, които общините биха могли да осигурят. И в същото време обвиняваме младежите, че разрушават детските площадки, че задръстват беседките със семки и бутилки, а те просто няма къде да се събират. Често и училищните дворове са затворени. И всъщност се оказва, че не сме обърнали внимание на една енергия, която в момента бушува у тези млади хора. Не сме създали условия. Стрийт фитнесът най-често предизвиква интереса на момчетата. Какво правят по-възрастните, какво правят момичетата? Това е въпросът, който от сдружение „БГ Бъди активен“ задаваме“, казва Ласка Ненова.

Мениджърът на неправителствената организация за физическа активност у нас споделя също, че желаят да покажат системата.

„В Пловдив има две игрища за баскетбол. Едното е в средата между блокове и живеещите там се възмущават, че им е прекалено шумно. Така се получава сблъсък заради местата и начина на планиране. Много широка е темата. Но искаме да покажем системата. Да правиш промоционални кампании веднъж в годината или три пъти в годината, е много добре, но трябва да се работи целогодишно. Работим с общините, с институциите, за да разширим възможностите публичното пространство да бъде чисто и безопасно и да се използва през цялата година“, обяснява Ненова.

Подобряването на обществените пространства и околната среда с включване на гражданите

е важна част от концепцията на сдружение „БГ Бъди активен“. „Европейски ден на спорта в училище“ е сред най-обичаните инициативи. Разбираме го и от думите на Ласка Ненова:

„Всяка година се стараем на децата да им е забавно, да им е хубаво, да не е наказание. Движението има изключително много позитиви и се надяваме някой ден да намалее броят на родителите, които извиняват децата си за часовете по физическо възпитание и спорт, да изчезне тази практика. Ще поработим още, пък ще видим“.

И ако спортът наистина дава здраве – физическо, емоционално и психологическо, разказът на учителя в бургаското село Мъглен Димитринка Грудева е показателен. Неслучайно още през миналата година, когато за първи път споделя историята, предизвиква интереса и на една от националните ни телевизии.

„Наш ученик загуби баща си и с помощта на спортната гимнастика успя да стъпи на крака.

Първоначално момчето се записа да тренира танци, после го насочихме към спортната гимнастика. Желанието на майката беше той просто да спортува, защото вследствие на тази загуба не беше в добро емоционално състояние. И нещата наистина се получиха много добре. След месец-два детето изглеждаше и се чувстваше по съвсем различен начин. Децата в Клуба по акробатика го приеха много добре, помагаха му и напредъкът беше очевиден, за кратко време. Разбира се, той няма как да забрави онова, което му се е случило, но с помощта на спорта преминава много по-леко през този период.“