В този брой „Аз-буки“ гостува в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ в Търговище. В него на едносменен режим се обучават малко над 1200 деца – от предучилищна възраст до XII клас.

Училището е приемник на първото школо в града и през април 2026 г. ще отбележат 180 години от началото на светското образование в Търговище. Тази година Първо СУ чества и 120 години гимназиално образование в града.

Различни свидетелства за миналото на образователната институция се съхраняват в училищния музей. Сред интересните експонати е оригинално издание на „Рибния буквар“. В музея могат да бъдат видени и интересни уреди, сред които е и българският учебен модел на робот ръчичка – „Робко 1“.

Изцяло обновена образователна среда посреща възпитаниците на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ на първия учебен ден.

Училището приключва цялостен ремонт на сградата – тя е санирана, подменени са дограмата, покривът, отоплителната инсталация, поставена е и фотоволтаична система. Дейностите са финансирани със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. По Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища е ремонтиран и физкултурният салон.

Школото е единственото в областта, което предлага прием в профилите „Математически“ и „Чужди езици“.

„Всяка година има голям брой кандидат-гимназисти за математическата паралелка, тя е най-желаната ни. Обикновено в нея се приемат учениците с най-висок бал. За нас е ценно запазването на мотивацията им до XII клас и се радваме, че през последните две години резултатите от държавните зрелостни изпити недвусмислено доказват, че учениците ни се справят“, казва директорката Мария Манева.

Явилите се на матура по математика на сесията през май 2025 г. постигат среден резултат 5,34, през миналата година – 5,52, а през 2023 г. – 5,04.

Каква е тайната на добрата подготовка за матурата,

разказва Галина Костадинова – старши учител по математика. Тя преподава на миналогодишните абитуриенти в продължение на три години – от X клас. Общо 11 от гимназистите в профил „Математически“ се явяват на зрелостен изпит по математика.

Според учителката, за да се справи даден ученик добре на матурата, интересът му към математиката трябва да е налице още преди да дойде време за изпитите. Така за него часовете са интересни, забавни и ще търси по-сложни задачи. А изборът на ДЗИ по математика е резултат от развитието на интереса към предмета.

За учителката успехът на учениците ѝ се дължи на много фактори.

Един от тях е работата на нейните колеги, които са работили със зрелостниците, преди тя да ги поеме, предизвикали са интереса им към предмета и са им дали добра основа по математика. Подборът на учениците след VII клас също оказва влияние, защото в паралелката попадат деца с висок бал.

Редовното изпитване на дъската също е част от подготовката за матурата. „Активното участие в часовете е важно. Колкото по-често ученик излиза на дъската да решава задачи, толкова по-добре усвоява материала“, споделя наблюденията си Галина Костадинова. И допълва, че допускането на грешки пред останалите пък ги учи да бъдат по-фокусирани следващия път.

Учителката обръща внимание, че

гимназистите трябва да умеят да решават пълно и подробно задачите дори и да знаят по-кратки решения.

„Държа на подробно записване, независимо дали давам задача за избираем отговор. На държавния зрелостен изпит задачите за пълно решаване носят 45 точки и учениците могат да загубят част от тях, ако пропуснат да напишат някоя стъпка“, посочва тя.

Възпитаниците ѝ често имат и контролни работи. Според Костадинова изборът на задачи за тях също играе роля за отличното представяне на зрелостниците. Тя съчетава упражнения от три източника – учебника, сборниците за ДЗИ по математика и задачи по съответната тема, които са давани предходни години на матурата. Имат и избираем модул, в който правят преговор на предишните теми, което също е много важно за резултатите. „Който пази контролните си и преговаря периодично ученото по предходните модули, се справя без проблем“, казва учителката.

Костадинова е на мнение, че два часа седмично за модулна подготовка за матурата не са достатъчни.

Затова за зрелостниците са организирани и допълнителни кръжоци и занимания. Участието им в олимпиади и математически състезания също има роля за добро представяне на изпита.

Не на последно място са добрата материална база и съвременните технологии, които Първо СУ предлага. Във всеки кабинет има проектор, който дава възможност на учителката и учениците да работят върху готови чертежи и да правят допълнителни построения върху тях. Така спестяват време, което се използва за решаването на още задачи. Работят и с платформата Moodle, която позволява подготовка на тестове с различни теми, като всеки ученик работи по различна задача към тях.

Директорката пък допълва, че всеки кабинет разполага с огромен дисплей, лаптоп, мултимедия – всичко, необходимо за новия начин на преподаване. „Отчитаме факта, че младото поколение е твърде много на екран. Затова ще приложим допълнителни мерки по редуцирането му“, казва Манева.

Предходни години екипът реализира две иновации – в начален и в прогимназиален етап.

Единствено през миналата учебна година не носят статута на иновативно училище. За новата учебна година разработват нов проект, насочен към по-големите ученици – „Чуждоезиково обучение чрез действие и преживяване в гимназиален етап“.

Новата иновация ще обхваща четирите паралелки в IX клас и ще се изпълнява за три години. През учебната 2025/2026 г. фокусът ще е върху обучение в извънучилищна среда, през 2026/2027 г. – проектно базирано обучение, и през 2027/2028 г. – симулативно обучение и бинарни уроци. Като част от заниманията ще бъдат организирани и посещения в чужбина. Директорката дава пример, че тази зима с учениците, които изучават интензивно немски език, провеждат едноседмична практика във Виена. „Идеята ни е чрез работа в реална среда учениците да придобиват повече знания и умения“, казва Манева.

Като иновативно училище, са били домакини по Националната програма „Иновации в действие“. А през миналата година, като неиновативно училище, Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гостува на две школа, които прилагат нови методи на преподаване, свързани с чуждоезиковото обучение.

Училището участва по почти всички национални програми и редица проекти.

Работят по проект „Силен старт“, по който подобряват работа с родители и се провеждат допълнителни часове по български език. Сформирана е група по проект на фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“. От няколко години функционира и клуб „Младши посланици на Европейския парламент“. Негови членове миналата година посещават Европарламента в Страсбург по програмата на „Евроскола“.

Възпитаниците на училището в Търговище имат възможност да избират между разнообразни кръжочни форми още от начален етап. Всяка година предлагат поне 30 допълнителни занимания. „Голям процент от тях са насочени към STEM науките, като математиката е основно застъпена“, посочва директорката.

През изминалата учебна година възпитаниците на училището завоюват над 370 призови места на национални конкурси, олимпиади и състезания, включително в сферата на спорта. Например за втора поредна година баскетболният отбор на момичетата в прогимназиален етап печели националните ученически игри.

Работят и по проекта за изграждане на STEM център. В него са заложили преобразяването на четири компютърни кабинета и един по математика, ще има и осем високотехнологични и свързани класни стаи.

Мария Манева, директор: Стремежът ми е училището ни да дава добра основа за развитие

Мария Манева ръководи Първо СУ в Търговище от март 2024 г. Във визията си за неговото развитие залага на цялостната модернизация на сградата.

„Тази учебна година училището ни навършва 180 години. Сградата е от по-скоро, но имаше проблеми, чието решаване не търпеше отлагане. Затова в концепцията си заложих обновяването и модернизацията на сградата.

Профилираната подготовка и качеството на образованието, които предлага Първо СУ, си остават на първо място, защото са се доказали във времето. Основната ми цел е да ги съхраня и да успея да развия потенциала, който имаме. Стремя се училището ни да дава добра основа и посока за развитие на учениците ни, които да станат добри личности“, казва директорката.

Посочва още, че възпитаниците на средното училище се реализират добре, но предимно извън пределите на страната. „Щастливи сме от реализацията им, но ще се радваме те да се завърнат и да развиват нашия град в близкото бъдеще, прилагайки наученото при нас и опита си в чужбина“, допълва Манева.

Отбелязва, че има примери със завършили училището, които вече са част от педагогическия колектив. Такъв е и случаят с най-новия назначен учител по чуждоезиково обучение, който идва директно от студентската скамейка.

Във визията си за развитие на образователната институция директорката залага и на обновяване на педагогическия състав. „Новите поколения имат различна гледна точка и младите учители са тези, които ще успеят по различен начин да ги мотивират и да насочат енергията им за постигане на образователните цели“, смята Манева.