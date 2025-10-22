„Приобщаването и интеграцията на всички деца в образователната система са ключов приоритет на МОН, а вашите усилия дават все по-видими резултати“, заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова при откриването на X национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване. Във форума се включиха учители и образователни медиатори от училища с концентрация на уязвими групи от цялата страна, съобщи Пресцентърът на МОН.

„Споделянето на добри практики е особено ценно за политиките, които провежда МОН в тази област“, подчерта още Емилия Лазарова.

Тя изрази увереност, че иновативните методи, заниманията по интереси и работата с родители, които ще бъдат представени в рамките на тридневния форум, ще начертаят бъдещи политики.

Лазарова благодари на учителите за тяхната всеотдайност и творчество в работата с деца и ученици и подчерта значението и на различни дейности по националните програми на МОН, както и по проекти с европейско финансиране.

Приветствие към конференцията отправи и председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, която благодари на МОН за чуваемостта спрямо идеите и предложенията на профсъюзи и педагози. Тя отбеляза важната задача на образователната система за интеграцията, като акцентира върху политиките за ранното детско развитие.

Сред участниците във форума, организиран от МОН и СБУ, бяха директорите на дирекция „Приобщаващо образование“ и „Организация и контрол“ в МОН Грета Ганчева и Нели Цекова, началници на 20 регионални управления на образованието в страната, жури от университетски преподаватели, експерти от Просветното министерство и РУО и др.

Участниците в конференцията бяха приветствани от фолклорна група в ОУ „Христо Ботев“ в Ракитово