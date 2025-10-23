Проф. д.п.н Мира Цветкова-Арсова,

доц. д-р Данка Щерева,

гл. ас. д-р Славина Лозанова,

гл. ас. д-р Маргарита Томова

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.01

Резюме. Настоящата статия цели конкретизиране на изведената в литературата информация за мястото на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в работата и за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности чрез категоризиране им спрямо факторите образователни цели, терапевтични цели, потребности, среда на приложение и др. Текстът не претендира за изчерпателност, не само поради интердисциплинарния характер на темата за ИКТ – чест обект и предмет на изследване от различни научни области, но и поради динамичното развитие на технологичното направление. В този смисъл, погледът върху предмета на текста е през призмата на наложилия се през годините в педагогическите науки терминологичен апарат и доказан в практиката опит, с намерение за изясняване на взаимоотношенията и взаимовръзката между ИКТ, специалната педагогика и приобщаващото образование. В процеса на анализиране на отделните категории ИКТ, акцент се поставя върху „асистиращите технологии“, като се посочват инструменти и ресурси с висока степен на приложимост в обучението и корекционно-възпитателната дейност.

Ключови думи: специални образователни потребности, информационни и комуникационни технологии, асистиращи технологии, изкуствен интелект

Влезте в системата, за да прочетете пълната статия