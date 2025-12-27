В този брой „Аз-буки“ разказва за Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ във Велинград. В нея се обучават 380 ученици в дневна и 25 в самостоятелна форма. Половината от възпитаниците на училището – 190 деца, пътуват всеки ден от различни населени места в община Велинград, община Ракитово, Пещера, Варвара и други населени места.

В гимназията работят 37 педагогически и 12 непедагогически специалисти. С креативност и екипна работа те разработват различни идеи за интердисциплинарно, игрово, проектно и проблемно базирано обучение.

През 2025 г. гимназията чества своята 50-годишнина. Кулминацията на тържествата е на 9 май, когато тя посреща своите партньори и приятели, бивши, настоящи и бъдещи колеги и ученици и заедно в двора на гимназията откриват паметник на своя патрон – Алеко Константинов. Инициативата статуя на Щастливеца да бъде поставена там, е на Училищното настоятелство, като е подкрепена от цялата училищна общност, партньори и приятели на школото.

С Коледен благотворителен бал под наслов „Към новите 50 с мечти и надежди“ Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ във Велинград слага края на празничните събития по повод 50-годишния юбилей на училището.

„Отбелязваме 50 години, изпълнени с амбиция, търсене, упорит труд и радост от постигнатото. 50 години с пулса на времето! Ние, днешните алековци, имаме честта и отговорността да разкажем историята и да представим успехите на нашето любимо училище и всички, свързали живота си с него“, казва директорката на гимназията Любка Байлова.

Важна част от юбилейната програма е срещата на поколения готвачи.

Учебните кухни се изпълват с невероятни аромати, динамика и история. Рамо до рамо топ готвачи от Велинград – бивши възпитаници на училището, и младите кулинари от IX до XII клас сътворяват шедьоври в демонстрационен урок на тема „Нов прочит на българската национална кухня“. Успоредно с него се провежда и вътрешен кръг от националното състезание за „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“ и „Най–добър млад барман“.

Емоционално юбилейно събитие е и Денят на отворените врати, който се провежда по проекта „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. „В този ден в час на класа се срещнаха бивши успели възпитаници на гимназията с настоящите ученици и представиха своите професии и успехи на бъдещите алековци. Заедно разказахме за възможностите, които професионалното образование дава на младите хора за развитието им“, споделя Байлова.

Като част от юбилейния календар по Националната програма на МОН „България – образователни маршрути“ ученици от гимназията пътуват до София и посещават места, свързани с живота на Алеко Константинов. Участват и в учебно-образователна екскурзия до Черепишкия манастир „Успение Богородично“.

От тази година Професионалната гимназия по икономика и туризъм във Велинград започва работа по 4-годишна иновация, с която си поставя за цел всяка година да организира по 5 събития, чиято подготовка е част от различни учебни предмети на всяка от специалностите.

„Целим да включим в реални практически дейности всички ученици и учители в гимназията и да организираме различни срещи на общността. Така апробираме работата по професията „Организиране на събития“ от новия списък на професиите, която МОН утвърди. И изграждаме у учениците редица умения, необходими във всяка професия“, споделя директорката. Допълва, че събитията ще популяризират начина на работата в гимназията и професионалното образование.

Предходните четири години успешно реализират друга иновация – провеждат бинарни и интердисциплинарни уроци по чужд език по професията и по предмети от професионалната подготовка.

„Иновацията повиши интереса и мотивацията както на учениците, така и на учителите. Обменът на добри практики между колегите мултиплицира идеите и ефектите и по другите предмети. Организирахме и участвахме и в множество междуинституционални срещи за обмен“, посочва Байлова.

В чест на патрона на гимназията всяка година организират Алекови дни, по време на които им гостуват училища, носещи името на Щастливеца. Учители и ученици от Професионалната гимназия по икономика и туризъм представят STEM и интердисциплинарни уроци, които са част от предходната иновация на школото.

Училищната сграда на велинградската гимназия е паметник на културата. В нея са обособени редица места за практикуване на професиите, които се предлагат. Гимназистите усвояват бъдещите си професии в училищен ресторант, спа център, сладкарска работилница, учебен бар и учебен хотел „Щастливеца“. Всички кабинети са оборудвани с компютри и лаптопи, екрани и мултимедии. Класните стаи и кабинетите по теория на специалностите са снабдени със съвременни дидактически материали, а учебните работилници – с най-модерна техника, технологии и специализиран софтуер. Скоро в двора на гимназията ще грейнат два тенис корта. Ще заработи и модерен STEM център.

Специалностите, които гимназията предлага, са съобразени с нуждите на пазара на труда в региона. „Туризмът е динамичен сектор, който всекидневно се променя, а с това и изискванията към кадрите. Затова залагаме на изграждането на меки умения у нашите възпитаници, които да им гарантират успешната реализация при динамичните промени в бизнес средата“, обяснява директорката.

За новата учебна година планират въвеждането на професия „Организиране на събития“ и професия „Електронна търговия, маркетинг и реклама“.

В училището се предлага и дуална форма на обучение по професия „Изпълнител на термални процедури“. Заедно с Община Велинград гимназията разработва концепция за интегрирани териториални инвестиции, която е одобрена и включва дейности за подпомагане на дуалната система на обучение.

Експерти от бизнеса участват активно – влизат в часовете на класа и по професионална подготовка, за да мотивират и подкрепят учениците. Участват и в държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, подпомагат проектите, по които гимназията работи, предоставят базите си и награди за отличилите се ученици. Съвместно организират кръгла маса, посветена на Деня на туризма – 27 септември.

Традиционно ученици от специалност „Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ посещават Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицинския университет в София. Студенти от Колежа пък гостуват в гимназията и заедно провеждат практически занятия.

Учителите работят по различни проекти и обогатяват професионалния опит помежду си и с педагози от училища и университети от страната. По Националната програма „Иновации в действие“ обменят опит със сродни училища.

Гимназията работи успешно по Програма „Еразъм+“. Осъществени са мобилности за практикуване на професията в най-добрите европейски туристически дестинации и мобилности на учители за обмен на опит с колегите им от европейски училища.

Директорката отбелязва още, че учат учениците на толерантност и ги изграждат като достойни граждани.

За целта организират есенни благотворителни празници, Ден на розовата фланелка, Ден на самоуправлението, иновационни лагери в Седмицата на предприемачеството, обучения по финансова грамотност, срещи, дебати и кръгли маси с различни институции, а на други гостуват. В чест на бележити годишнини ученици и учители правят рецитали, драматизации, посрещат театрални постановки, организират пътувания, следвайки завета на патрона на гимназията „Опознай родината, за да я обикнеш“.

Алековци завоюват призови места в различни състезания. Отборът по анимация печели първите места на националните състезания по професии в категория „Най-добър млад аниматор“, а хотелиерите – в категория „Най-добър млад хотелиер“. Достойно се представят и младите хлебар-сладкари, бармани, сервитьори и готвачи.

Всяка година учениците от специалност „Бизнес администрация“ са сред победителите в Националното състезание по икономика и управление, а от специалност „Бизнес администрация“ печелят призови места на Националното състезание по счетоводство и финанси. Ученици от ПГИТ „Алеко Константинов“ грабват и първото място на ХVI национален ученически конкурс „Посланици на здравето“.

През 2024 г. училището получава годишната награда за интелигентен туризъм в категория „Училище по хотелиерство и ресторантьорство“, а през 2025 г. – почетното отличие плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на президента. „Това са награди за отдадеността на учителите, таланта на учениците и подкрепата на общността от приятели и партньори“, категорична е Байлова.

Освен всичко гимназистите спортуват активно. В юбилейната година училищните отбори по волейбол, футбол, баскетбол, шах и тенис на маса завоюват призови места на общинските и областните спортни игри. А клубовете по интереси радват хората с красиви и вкусни кетъринги.

Любка Байлова, директор:

Важно е всеки ученик и учител да се чувства щастлив и заедно да постигаме нови успехи

За следващата годишнина ръководният екип на ПГ по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ във Велинград си пожелава да продължат да реализират иновативни практики, да въведат новата професия „Организиране на събития“ и да осъществят план-приема по нея, да мотивират учениците да участват в разнообразните дейности, по които училището работи, и така да се повишат образователните резултати и възможностите за добра реализация. Надяват се да подобрят и материалната база и да изградят оранжерия и кухня на открито в училищния двор, да обновят площта, предназначена за физическа активност на открито, с площадки за повече видове спорт, както и да облагородят дворните части.

„Новата ни кауза е „Екобъдеще за училището“. Целите ни са да продължим да мотивираме учениците си чрез иновативни методи, които дават възможност за включване на всички, за да чувстват училището си като желана и вдъхновяваща територия. Важно е всеки ученик и учител да развива своя творчески капацитет, да се чувства щастлив в нашето училище и заедно да постигаме нови успехи, вдъхновявани и подкрепяни от Щастливеца“, казва директорката Любка Байлова.