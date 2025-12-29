Доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева,

инж. Георги Мъндев,

Илиана Жекова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/his2025-6-1-rus

Резюме. Статията представя и анализира в извороведски аспект новооткрити мемоари на екзарх Стефан I Български (1878 – 1957), озаглавени „Бегли спомени и впечатления от някои посещения на държавите в Северна Европа“. Текстът обединява автобиографични сведения, духовни размишления и дипломатически наблюдения, извлечени от пътувания и мисии в редица европейски страни. Разказът преплита личната съдба на автора с ключови обществени и църковни трансформации в България през първата половина на ХХ в. Особено внимание е отделено на впечатленията от Финландия, Швеция, Дания, Норвегия, Холандия (дн. Нидерландия), Белгия, Великобритания и Швейцария, представени като примери за утвърдена демократична култура, социална справедливост и религиозен морал. Чрез сравнителен анализ духовникът противопоставя „цивилизования Север“ на „балканския хаос“, формулирайки ценностни ориентири за обществено и духовно обновление. Мемоарите се отличават с многопластова структура, съчетаваща документална достоверност, културно-историческа перспектива и философска дълбочина, като предлагат оригинален поглед към международните църковни и културни взаимодействия на България през разглеждания период.

Ключови думи: Екзарх Стефан I Български, мемоари, история на Българската православна църква, църковна дипломация, Северна Европа, икуменическо движение

Влезте в системата, за да прочетете пълната статия