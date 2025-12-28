Симона Ангелова е директор на столичната 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ от няколко месеца. Тя е приятно изненадана от милото отношение на колегите и спокойната работа с тях до този момент. Както и от учениците, които са изключително добре възпитани, интелигентни, пълни с идеи. Убедена е, че е хубаво от време на време да се вслушва в тях, защото младите имат свежи идеи и виждат училището по начин, по който възрастните трудно биха го видели.
Наблюденията ѝ за този кратък период, откакто е на новия пост, съвпадат с това, с което по принцип винаги са свързвали Френската гимназия, както обикновено я наричат. В миналото тя е била училище – символ на артистичен дух и свободомислие.
„За времето, откакто съм тук, ми прави впечатление, че децата са доста артистични – казва Симона Ангелова. – Имаме хор на гимназията, имаме литературен клуб. По програмата за занимания по интереси в училището има театър на френски, клуб по фотография, клуб по химия, клуб по народни танци, с който се занимава преподавателят по музика. Децата са с много изявени дарби. Наскоро наши ученици завоюваха сребърен медал на 200 м и бронзов медал на 400 м на 16-ия турнир „Лекоатлетически звезди на София“.
Почти всеки месец коридорите в сградата се превръщат в художествени галерии, в които могат да се видят различни изложби. Експозицията, която сега е във фоайето, е посветена на Международния ден на учителя по френски език и съдържа картини с теми от различни френскоговорящи страни – Франция, Мароко, Виетнам и др. Възпитаниците на училището участват редовно и в благотворителни каузи. Една от последните им изяви е в предаването „Стани богат – златната лига“. Сумата, която са спечелили, ще бъде използвана за създаване на така наречената „Гора на Френската“. През 2026-а гимназията става на 65 години и този випуск ще засадят 65 дръвчета. Останалите средства остават за следващите випуски, които да засадят своите дръвчета.
Традиционно в гимназията се организира и благотворителен коледен базар. Парите тази година ще бъдат дадени за деца от онкохематологичното отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София. В списъка на коледните събития в училището е и концертът, изнесен от хора на гимназията. Тази година ръководството организира и Ден на кариерното ориентиране, където ще вземат участие 12 университета. Интерес предизвиква и конкурсът за най-стилно украсена класна стая, както и Денят на коледните пижами. В последния ден преди коледните празници учениците ще участват в коледното състезание на класовете по випуски, което съчетава знания и умения от всички предметни области, които се изучават.
Учениците се включват и в други каузи – гимназията е посланик на фондация „Това е Рождество“, която организира благотворителен концерт за пострадали от войната по пътищата.
Наскоро гимназията отбелязва и патронния си празник. Всяка година осмокласниците имат организирана екскурзия по този повод до къщата в Пловдив, където Ламартин отсяда при идването си в България.
„Тази година позволихме всеки клас с класния ръководител или група класове да изберат как и по какъв начин да отбележат патронния празник, за да може класовете да се проявят със свои оригинални идеи“, подчертава директорката.
Едни избират да направят литературни четения, а други класове остават в училище и си приготвят френски обяд. Част от учениците се включват в традиционните за гимназията четения, където по сценарий на учителите по български език и литература четат свое лично творчество. „Творбите им са много емоционални и наистина докосват хората. Аз за първи път присъствах и беше вълнуващо“, казва Симона Ангелова.
Френската гимназия е едно от трите пилотни училища у нас за тестване на образователната платформа „Британика едюкейшън“,
в която децата могат да направят търсене по подобие на „Гугъл“, което да отсява само образователната част. Учителите пък имат възможност в платформата през своите акаунти да изработват тестове, уроци или тип енциклопедичен материал и учениците да работят с тях.
Възпитаници на гимназията участват в Националния конкурс по превод „Иван Иванов“ и се представят отлично. Както и на националното многоезично състезание, където също имат класирани ученици. В многоезичното състезание обикновено се дава текст на първия чужд език, в случая френски, и се превежда на втория чужд език, който се изучава – английски, немски или испански. Или четат на втория чужд език и пишат на първия. Дванайсет от дванайсет са класираните деца, участвали в Плевен.
През ноември учениците от гимназията с профилиращ предмет философия, както и всички други с интерес към философията се включват в отбелязването на Световния ден на философията, чието начало е поставено през 2002 г. Определен е като празничен по инициатива на ЮНЕСКО, за да се подчертае значението на философията за развитието на човешката мисъл.
„Има и още нещо, което е характерно за малка част от гимназиите – всеки ученик, който е завършил Френската, винаги е добре дошъл – казва директорката. – И доста наши възпитаници се връщат и стават учители. Това ни изпълва с гордост.“
Отбелязва, че имат пет-шест млади колеги, които са завършили и вече работят в гимназията. „Като говорим с дванайсетокласниците, двама-трима също имат желание да завършат университета и да се върнат да работят тук. Много им се радваме, хубаво е това усещане за приемственост. Някак си ни се струва, че децата припознават гимназията като свой втори дом и спомагат за нейното развитие, което е чудесно. Имаме по три поколения от семейство – деца, родители и баби или дядовци, учили в гимназията.“
Директорката е амбицирана да популяризира повече френския език, който някак остава на заден план за много български ученици.
А е факт, че френският е един от най-разпространените езици в света и се говори в много повече държави, отколкото например немския. Може би трябва да се наблегне на повече информираност по този въпрос, особено в периода, в който учениците в седми клас търсят и избират училище. Те трябва да знаят, че средно за страната гимназията е на осмо място според бала на приетите в VIII клас, а за София – на седмо място.
На дневен ред е държавният план-прием, който трябва да се обсъди от педагогическия екип. Едно от предизвикателствата, с които трябва да се справят педагозите, са и осмокласниците, на които им е малко по-трудно да влязат в ритъма на гимназията. С тях се провеждат повече разговори за правилата в училище, за да бъдат наясно. Защото настъпва значителна промяна в ежедневието им, необходим е и период на адаптация.
В момента в гимназията учат 1100 ученици. Преди три години с преминаване на едносменен режим и пускане в действие на новата сграда, с която се разширява училището, паралелките са увеличени от седем на осем. И сега до Х клас те са по осем, а в XI и XII – по седем. От следващата учебна година се увеличават с още две и максималният брой паралелки след две учебни години ще бъде четиридесет. Дотогава трябва да се намерят още две или три стаи, за да може да се поемат физически паралелките.
„В момента побираме всичките 38 паралелки, за тях имаме капацитет – обяснява директорката. – Но те трябва да станат 40. Идеята ни с колегите е до началото на следващата учебна година да сме подсигурили всичките стаи, а не да търсим помещения всяка година. Ще се обърнем за съдействие към архитектите в Столична община, за да намерим някакво решение. Имаме няколко предложения, но искаме да намерим най-доброто.“
