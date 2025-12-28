Симона Ангелова е директор на столичната 9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ от няколко месеца. Тя е приятно изненадана от милото отношение на колегите и спокойната работа с тях до този момент. Както и от учениците, които са изключително добре възпитани, интелигентни, пълни с идеи. Убедена е, че е хубаво от време на време да се вслушва в тях, защото младите имат свежи идеи и виждат училището по начин, по който възрастните трудно биха го видели.

Наблюденията ѝ за този кратък период, откакто е на новия пост, съвпадат с това, с което по принцип винаги са свързвали Френската гимназия, както обикновено я наричат. В миналото тя е била училище – символ на артистичен дух и свободомислие.

„За времето, откакто съм тук, ми прави впечатление, че децата са доста артистични – казва Симона Ангелова. – Имаме хор на гимназията, имаме литературен клуб. По програмата за занимания по интереси в училището има театър на френски, клуб по фотография, клуб по химия, клуб по народни танци, с който се занимава преподавателят по музика. Децата са с много изявени дарби. Наскоро наши ученици завоюваха сребърен медал на 200 м и бронзов медал на 400 м на 16-ия турнир „Лекоатлетически звезди на София“.

Почти всеки месец коридорите в сградата се превръщат в художествени галерии, в които могат да се видят различни изложби. Експозицията, която сега е във фоайето, е посветена на Международния ден на учителя по френски език и съдържа картини с теми от различни френскоговорящи страни – Франция, Мароко, Виетнам и др. Възпитаниците на училището участват редовно и в благотворителни каузи. Една от последните им изяви е в предаването „Стани богат – златната лига“. Сумата, която са спечелили, ще бъде използвана за създаване на така наречената „Гора на Френската“. През 2026-а гимназията става на 65 години и този випуск ще засадят 65 дръвчета. Останалите средства остават за следващите випуски, които да засадят своите дръвчета.

Традиционно в гимназията се организира и благотворителен коледен базар. Парите тази година ще бъдат дадени за деца от онкохематологичното отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София. В списъка на коледните събития в училището е и концертът, изнесен от хора на гимназията. Тази година ръководството организира и Ден на кариерното ориентиране, където ще вземат участие 12 университета. Интерес предизвиква и конкурсът за най-стилно украсена класна стая, както и Денят на коледните пижами. В последния ден преди коледните празници учениците ще участват в коледното състезание на класовете по випуски, което съчетава знания и умения от всички предметни области, които се изучават.

Учениците се включват и в други каузи – гимназията е посланик на фондация „Това е Рождество“, която организира благотворителен концерт за пострадали от войната по пътищата.

Наскоро гимназията отбелязва и патронния си празник. Всяка година осмокласниците имат организирана екскурзия по този повод до къщата в Пловдив, където Ламартин отсяда при идването си в България.

„Тази година позволихме всеки клас с класния ръководител или група класове да изберат как и по какъв начин да отбележат патронния празник, за да може класовете да се проявят със свои оригинални идеи“, подчертава директорката.

Едни избират да направят литературни четения, а други класове остават в училище и си приготвят френски обяд. Част от учениците се включват в традиционните за гимназията четения, където по сценарий на учителите по български език и литература четат свое лично творчество. „Творбите им са много емоционални и наистина докосват хората. Аз за първи път присъствах и беше вълнуващо“, казва Симона Ангелова.

Френската гимназия е едно от трите пилотни училища у нас за тестване на образователната платформа „Британика едюкейшън“,

в която децата могат да направят търсене по подобие на „Гугъл“, което да отсява само образователната част. Учителите пък имат възможност в платформата през своите акаунти да изработват тестове, уроци или тип енциклопедичен материал и учениците да работят с тях.

Възпитаници на гимназията участват в Националния конкурс по превод „Иван Иванов“ и се представят отлично. Както и на националното многоезично състезание, където също имат класирани ученици. В многоезичното състезание обикновено се дава текст на първия чужд език, в случая френски, и се превежда на втория чужд език, който се изучава – английски, немски или испански. Или четат на втория чужд език и пишат на първия. Дванайсет от дванайсет са класираните деца, участвали в Плевен.

През ноември учениците от гимназията с профилиращ предмет философия, както и всички други с интерес към философията се включват в отбелязването на Световния ден на философията, чието начало е поставено през 2002 г. Определен е като празничен по инициатива на ЮНЕСКО, за да се подчертае значението на философията за развитието на човешката мисъл.

„Има и още нещо, което е характерно за малка част от гимназиите – всеки ученик, който е завършил Френската, винаги е добре дошъл – казва директорката. – И доста наши възпитаници се връщат и стават учители. Това ни изпълва с гордост.“

Отбелязва, че имат пет-шест млади колеги, които са завършили и вече работят в гимназията. „Като говорим с дванайсетокласниците, двама-трима също имат желание да завършат университета и да се върнат да работят тук. Много им се радваме, хубаво е това усещане за приемственост. Някак си ни се струва, че децата припознават гимназията като свой втори дом и спомагат за нейното развитие, което е чудесно. Имаме по три поколения от семейство – деца, родители и баби или дядовци, учили в гимназията.“

Директорката е амбицирана да популяризира повече френския език, който някак остава на заден план за много български ученици.

А е факт, че френският е един от най-разпространените езици в света и се говори в много повече държави, отколкото например немския. Може би трябва да се наблегне на повече информираност по този въпрос, особено в периода, в който учениците в седми клас търсят и избират училище. Те трябва да знаят, че средно за страната гимназията е на осмо място според бала на приетите в VIII клас, а за София – на седмо място.

На дневен ред е държавният план-прием, който трябва да се обсъди от педагогическия екип. Едно от предизвикателствата, с които трябва да се справят педагозите, са и осмокласниците, на които им е малко по-трудно да влязат в ритъма на гимназията. С тях се провеждат повече разговори за правилата в училище, за да бъдат наясно. Защото настъпва значителна промяна в ежедневието им, необходим е и период на адаптация.

В момента в гимназията учат 1100 ученици. Преди три години с преминаване на едносменен режим и пускане в действие на новата сграда, с която се разширява училището, паралелките са увеличени от седем на осем. И сега до Х клас те са по осем, а в XI и XII – по седем. От следващата учебна година се увеличават с още две и максималният брой паралелки след две учебни години ще бъде четиридесет. Дотогава трябва да се намерят още две или три стаи, за да може да се поемат физически паралелките.