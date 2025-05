Първото издание на GAIA Symposium on Geospatial AI and Applications with Foundation Models – международно научно събитие, организирано от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, събира в София от 24 до 26 септември 2025 г. водещи учени от цял свят, съобщи Пресцентърът на МОН.

Форумът ще обедини водещи учени, експерти от индустрията и представители на публичния сектор в сферите на изкуствения интелект,

геопространствените технологии, климатичните изследвания и наблюдението на Земята. Основната цел е да се ускори развитието на ново поколение модели за изкуствен интелект, способни да обработват и интерпретират пространствени и сензорни данни – от Земята до Космоса, сфера в която Институтът INSAIT работи активно.

Сред основните лектори ще бъде проф. Томас Цурбухен от Швейцарският федерален технологичен институт

в Цюрих (ETH Цюрих) и бивш научен директор на НАСА. Той се нарежда сред днешните най-влиятелни научни лидери в областта на космическите изследвания.

През октомври 2016 г. проф. Цурбухен е назначен за научен директор на Дирекцията за научни мисии на НАСА (Associate Administrator for the Science Mission Directorate). Остава на позицията до края на 2022 г., което го прави най-дълго заемалия поста.

По време на мандата си ръководи или дава началото на 91 мисии, включително изстрелването на космическия телескоп „Джеймс Уеб“,

мисиите на марсоходите „Пърсивиърънс“ и хеликоптера „Инджинюити“, мисията DART и слънчевата сонда Parker Solar Probe. За своята дейност получава Медал за изключителна служба на НАСА и е носител на наградата на президента на САЩ за млади учени и инженери (PECASE).

През 2023 г. проф. Цурбухен се завръща в Швейцария, за да поеме ръководството на космическата програма за обучение и изследвания на ЕTH Zurich като професор по космически науки и технологии. Целта на Програмата е да разшири изследванията и обучението в областта на космическите науки, както и да засили сътрудничеството с космическата индустрия и агенции като Европейската космическа агенция (ESA) и НАСА.

Потвърждение за участие във форума вече са дали и проф. Фахад Шахбаз Хан от Университета за изкуствен интелект „Мохамед бин Зайед“ (ОАЕ) и Университета „Линшьопинг“ в Швеция, както и Александър Лакост – ръководител в ServiceNow Research. В следващите седмици се очаква и други водещи учени да обявят своето предстоящо присъствие на научното събитие в София.

Организатори на симпозиума са екип от изтъкнати международни учени и представители на индустрията, воден от един от най-признатите световни учени в сферата на изкуствения интелект и професор в INSAIT – Люк Ван Гуул. Заедно с него работят и изследователи от INSAIT, Масачузетския технологичен институт (MIT), Немския аерокосмически център (DLR), Китайската академия на науките, Техническия университет в Берлин, Ubotica Technologies, Space42 и други организации.