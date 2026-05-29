Кристияна СИМЕОНОВА*

Биохакинг е относително нов термин. За първи път се употребява в САЩ през 1988 г. Опростено казано, става дума за целенасочено фокусиране върху всички аспекти на живота с цел подобряване на неговото качество, забавяне на стареенето, подобряване на здравето, повишаване на работоспособността и издръжливостта, засилване на паметта и концентрацията, намаляване на стреса и пр.

Това се постига чрез водене на здравословен начин на живот, отказване от лоши навици, балансирано хранене, физическа активност, осигуряване на организма на достатъчно сън и почивка и др. По-формално биохакингът може да се определи като експериментиране на биологична основа, при което целенасочено се прилагат наука и технологии за подобряване на човешкото тяло, ум и здраве, най-често извън границите на традиционна медицина или наука.

В българския език терминът е заемка от английски (biohacking).

Той е част от поредица англицизми, които се използват по-широко или по-тясно в езика: маркетинг, аутсорсинг ‘възлагане на определени дейности на външен изпълнител’, скрининг ‘медицински изследвания за ранно откриване на заболявания’, уиндсърфинг, франчайзинг ‘предоставяне при определени условия на правото да се използва успешен бизнес модел’, фотолифтинг ‘козметична процедура за стимулиране на колагена, която се прилага върху лице, шия, деколте и др.’. Всички изброени нови термини са съществителни от мъжки род, които нямат множествено число и бройна форма. Единствените им форми са членуваните форми с пълен и кратък член.

*Д-р Кристияна Симеонова е доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.