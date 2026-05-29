Система с изкуствен интелект прогнозира риска от горски пожари в Европа, предоставя данни за превенция на държавите и обяснения, разбираеми за хората, съобщават от Пресцентъра на МОН.

FireScope AI е първата подобна система и е разработена от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Разработката на INSAIT идва на фона на нарастващ риск от пожари в Европа. Според Европейската агенция по околната среда горските пожари причиняват щети за около 2,5 млрд. евро годишно в ЕС, а Световната метеорологична организация прогнозира, че рискът от горски пожари в Европа ще продължи да нараства заради климатичните промени. На този фон пробивът на българския институт INSAIT в толкова критична за обществото сфера показва как изследванията в областта на изкуствения интелект могат да имат пряко значение за защитата на хора, инфраструктура и природа – не само в Европа, но и в световен мащаб.

INSAIT пуска и първата публична AI карта с висока резолюция на дългосрочния риск от горски пожари за Европа. Картата позволява на институции и държави да насочват по-ефективно превенцията, подготовката, планирането на земеползването и мерките за климатична адаптация към районите с най-висок риск от възникване на пожари и сериозни щети.

Разработката на INSAIT превъзхожда както универсални модели с изкуствен интелект като GPT-5, така и утвърдени методи за прогнозиране като Fire Weather Index.

Системата работи чрез комбиниране на сателитни изображения и климатични данни, за да създава непрекъснати карти на риска от пожари. Изкуственият интелект анализира фактори като гъстота и сухота на растителността, сезонни тенденции на засушаване, модели на вятъра, както и сложни взаимодействия между горещи вълни, терен и растителност.

FireScope AI използва нова архитектура за „разсъждение към генериране“,

при която модел с изкуствен интелект анализира Sentinel-2 сателитни изображения и климатични показатели, а визуален модел преобразува тази информация в детайлни карти на риска от пожари.

Проектът е разработен в сътрудничество с изследователи от ETH Zurich и е приет за представяне на CVPR 2026 – най-престижната конференция в света в областта на компютърното зрение и сред най-значимите в сферата на изкуствения интелект.

Автори на разработката са Марио Марков, Стефан Мариа Айлуро, Люк ван Гул, Конрад Шиндлер и Данда Паудел.

Интерактивната карта за Европа е достъпна на: www.firescope.ai.