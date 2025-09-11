„Взискателността е изключително важна и ако я няма, няма да има и добри резултати в училище, защото не всеки е достатъчно отговорен. Само с вдигането на заплатите резултати няма да се получат.“ Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред директорите на столичните училища.

Те се събраха на традиционната си среща преди началото на новата учебна година, като сега тя бе организирана от новия началник на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Елеонора Лилова.

Просветният министър подчерта, че трябва да се обърне внимание на възпитателната роля на образователните институции, а оценяването да се ориентира към базовата, функционалната и комплексната грамотност.

„На първо място трябва да променим фокуса на възпроизвеждане и съответно трябва да формираме култура у нашите ученици да уплътняват умения, компетентности, да придобиват функционална грамотност, емоционална интелигентност и да повишават своята мотивация за учение“, отбеляза министър Вълчев.

Пред директорите той отново подчерта, че е необходимо да се промени културата на заучаване, която пречи на децата да се учат да мислят критично.

„Те трябва да учат с разбиране. А усилията да се насочат към формирането на умения. Без вас няма да можем да се справим с тази промяна“, отбеляза министърът. Според него е много важно

учителите да възпитават децата,

както и да има санкции за тези, които не спазват дисциплината. Красимир Вълчев подчерта, че няма качествено образование без дисциплина, а училищата са едни от най-важните институции за развитието на държавата и формирането на младите хора.

„Другата култура, която трябва да променим, е от формализъм към отговорност за резултатите. Не може да се оценява педагогическата работа по документ. Това е една от главните промени, предложени в Закона за предучилищното и училищното образование“, каза още министърът. Той коментира още, че при жалби от страна на родителите най-важен е принципът на медиация. Да се потърси

диалог с различните страни,

е най-доброто решение. Вместо да се отговаря писмено с единствена цел да се приключи преписката.

„Продължаваме с усилията за намаляване на административната работа. Но с дигитализацията пишем повече писма, отколкото на хартия сме писали“, продължи Красимир Вълчев.

Министърът отбеляза още, че трябва да се направи всичко възможно, за да се развива партньорството на училищата и родителите.

„Най-голямото предизвикателство е мотивацията за учене. Това е изключително трудно, но всички трябва да следим за напредъка и за повишаване на резултатите на всяко конкретно дете“, заяви Красимир Вълчев.

От своя страна, д-р Елеонора Лилова подчерта, че най-важното на срещата е да се дискутират националните приоритети и да се очертаят тези на регионално ниво за развитието на качествена столична образователна система.

„Най-важното е да можем да отговорим на очакванията на децата и на техните родители. Както и да избягаме от културата на наизустяване, което постави като национален приоритет министър Вълчев“, заяви началникът на РУО – София-град.

Тя призова колегите си да прилагат много практически ситуации и да поощряват ученето чрез преживяване, както и да се подготвят децата за решаване на реални проблеми в живота.

„На първо място трябва да се постави грамотността. Необходимо е да се изследват и причините по отношение на разминаването между вътрешно и външно оценяване, когато тя е налична в конкретна образователна институция“, заяви още д-р Лилова.